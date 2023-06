En agosto, despegan vuelos comerciales al espacio

Virgin Galactic anunció el jueves que los vuelos comerciales mensuales al borde del espacio comenzarán para los titulares de boletos en agosto, luego de un vuelo de investigación planificado para fines de junio.

La empresa de turismo espacial contratará a un equipo de especialistas de la Fuerza Aérea Italiana y el Centro Nacional de Investigación de Italia para realizar investigaciones en microgravedad. La ventana para ese vuelo de investigación comenzará el 27 de junio y abarcará los próximos tres días, con un tiempo que dependerá del clima.

PUBLICIDAD

Después de eso, se espera que aquellos que han estado esperando más de una década para viajar a bordo del avión espacial propulsado por cohetes de Virgin Galactic tengan su oportunidad. La compañía dijo que el primero de esos vuelos será a principios de agosto, seguido de vuelos mensuales.

“Este próximo capítulo emocionante para Virgin Galactic ha sido impulsado por la innovación, la determinación y el compromiso de brindar una experiencia de cliente verdaderamente transformadora e incomparable”, dijo el CEO Michael Colglazier en un comunicado.

Las acciones de la compañía se dispararon más del 40% en las operaciones extendidas del jueves.

Virgin Galactic ha estado trabajando durante años para enviar pasajeros que pagan en viajes espaciales cortos y en 2021 finalmente obtuvo la aprobación del Gobierno federal. La compañía completó su vuelo de prueba final en mayo.

Después de alcanzar una altitud de casi 50 mil pies (15 mil metros), el avión espacial de Virgin Galactic se libera de un avión de transporte y cae por un momento antes de encender su motor de cohete. El avión se apaga una vez que llega al espacio, brindando a los pasajeros silencio, ingravidez y una vista aérea de la Tierra. Luego, la nave se desliza de regreso a la pista en Spaceport America en el desierto de Nuevo México.

Virgin Galactic ha vendido alrededor de 800 boletos durante la última década, y el lote inicial costó $200 mil cada uno. Los boletos ahora cuestan $450 mil por persona.

La compañía dijo que los primeros viajeros ya recibieron sus asignaciones de asientos.

El vuelo de prueba de más alto perfil se produjo en julio de 2021 cuando el fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, venció al multimillonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a la compañía de cohetes Blue Origin en la carrera al espacio. Bezos terminó volando nueve días después desde el Oeste de Texas.

Virgin Galactic no es la única empresa que lleva a los clientes que pagan al espacio suborbital; Blue Origin, la compañía de vuelos espaciales de Bezos, también lo hace con su vehículo New Shepard. New Shepard no se ha lanzado desde septiembre de 2022, cuando sufrió una anomalía durante un vuelo de investigación sin tripulación.

Ansiado debut

Unity ha volado cinco misiones de prueba al espacio suborbital, la más reciente el 25 de mayo. Ese último vuelo fue la primera excursión espacial de Virgin Galactic desde julio de 2021; la compañía dejó en tierra a Unity y Eve por un tiempo para realizar trabajos de mantenimiento y actualización que prepararon a ambos vehículos para la mayor tasa de vuelo del servicio comercial.

Eve y Unity están programados para volar nuevamente poco después del debut comercial: el segundo vuelo operativo, Galactic 02, está “planeado para principios de agosto, con vuelos comerciales mensuales a partir de entonces”, escribió Virgin Galactic en la actualización del jueves.

Habrá muchas más posibilidades de volar en un futuro no muy lejano, ya que Virgin Galactic está construyendo una flota de nuevos aviones espaciales ‘Clase Delta’ que, según la compañía, podrán lanzar una vez por semana. Estos nuevos aviones deberían comenzar a estar completamente en línea en 2026, dijo Virgin Galactic.

newsroom@diariousa.com