Emitirá Condado deuda para comprar hospital

La Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó en su sesión regular del lunes emitir un bono de ingresos de 55 millones de dólares para que el Centro Médico Universitario (UMC) compre un hospital ubicado en el Este de El Paso, y que cerró sus puertas en enero.

El bono de ingresos se utilizará para comprar el edificio que ocupara el Legent Health Medical Center, así como para repararlo, renovarlo, mejorarlo y equiparlo.

La instalación, ubicada en 1416 George Dieter Dr., ya cuenta con quirófanos y camas que podrían usarse para el desbordamiento del hospital principal de UMC en la zona Centro-Sur de El Paso.

“Desde la perspectiva de la cirugía, como hasta el 25% de nuestras cirugías ambulatorias se posponen en el campus principal simplemente porque podría haber un trauma o hay una cirugía hospitalaria de mayor agudeza”, dijo Michael Nunez, director financiero para el Distrito Hospitalario del Condado de El Paso.

El bono de ingresos, aprobado por los comisionados, se pagará con los ingresos generados por UMC y no con dólares de impuestos.

“Algunas personas asumen que UMC está completamente financiado por los impuestos a la propiedad. Ese no es el caso. UMC sólo recibe alrededor del 12 al 13 por ciento de sus ingresos de los impuestos a la propiedad. La mayoría, con mucho, de nuestros ingresos proviene de nuestros servicios que brindamos en las cirugías”, dijo Ryan Mielke, director de asuntos públicos del Centro Médico Universitario.

UMC espera cerrar el contrato de compra el 30 de junio y comenzar a realizar cirugías el 1 de septiembre en el centro.

La instalación se conocía formalmente como Legent Hospital y ha pasado por numerosos propietarios anteriores.

Durante los comentarios públicos en la reunión de la Corte de Comisionados, surgieron preocupaciones sobre los contribuyentes que terminaron pagando por el proyecto.

“¿Quién paga si la instalación falla? Porque esa instalación no ha producido una ganancia. Creo que está en su cuarto o quinto propietario y estamos pensando que UMC será mejor para administrar esa instalación. No lo sé, tal vez sí, pero es algo en lo qué pensar porque si falla, adivinen quién está obligado a pagar eso. Sigue siendo el contribuyente del condado”, dijo Guadalupe Giner, de El Paso, quien anteriormente se postuló para juez del Condado de El Paso.

Antes de que los comisionados del Condado de El Paso votaran para aprobar el bono de ingresos de $55 millones, se agregó lenguaje adicional.

UMC dijo que el lenguaje adicional está destinado a brindar tranquilidad a los contribuyentes.

“Pase lo que pase, para este hospital en particular, este proyecto en particular, no vamos a volver a los ciudadanos y pedirles que paguen por esto, sin el voto de los contribuyentes”, dijo Mielke.

Poco después de la votación de los comisionados, UMC anunció una feria de contratación para el hospital quirúrgico del lado Este.

La feria de contratación se realizará de 11:00 a 20:00 horas. Miércoles 14 de junio en Julio’s Cafe Corona en el 3630 Joe Battle Blvd.