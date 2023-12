Embisten ‘troopers’ vehículo y apuntan a familia paseña

Una familia de El Paso que regresaba de una visita a Ciudad Juárez dice que agentes del estado de Texas –“troopers”– los obligaron a salir de la carretera, luego salieron corriendo de sus vehículos sin identificación y les apuntaron con rifles semiautomáticos.

“Esto fue excesivo, demasiada fuerza. Hubiera sido igual de fácil encender las luces, detenernos y hacer una investigación”, dijo Gerardo Ayala, de 37 años, quien estaba en su Chevy Cruze el 12 de octubre con su esposa, su hija de 13 años y su suegra.

Ayala dijo que fueron liberados después de que un supervisor del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) les dijera que su automóvil era similar a uno que estaba siendo rastreado en una investigación.

La portavoz del DPS, Elizabeth Carter, se limitó a decir: “Estamos investigando la acusación”.

Los Ayala son ciudadanos estadounidenses, y el incidente de octubre subraya las preocupaciones de los grupos de derechos civiles y defensores de los inmigrantes de que los esfuerzos de control fronterizo de Texas incluyen perfiles étnicos y abusos de los derechos civiles.

El gobernador Greg Abbott y los legisladores republicanos de Texas aprobaron 11 mil millones de dólares en los últimos años para la Operación Estrella Solitaria, que inunda las áreas fronterizas con policías y agentes del DPS y soldados de la Guardia Nacional en un esfuerzo por impedir la entrada de inmigrantes no autorizados. La mayor presencia fronteriza del DPS ha provocado más persecuciones a alta velocidad de presuntos traficantes de migrantes, que a veces terminan en accidentes con heridos y muertes.

Abbott firmó esta semana el Proyecto de Ley Senatorial 4 (SB 4), que fue aprobado por la Legislatura y permitirá a los agentes de Policía de Texas, incluidos los agentes del DPS, arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país y posiblemente deportarlas a México. El Condado de El Paso presentó una demanda al día siguiente desafiando la ley.

Ayala y su familia se dirigían a su casa en el lado Oeste de El Paso alrededor de las 6:30 pm del 12 de octubre después de visitar a su familia en Juárez. Regresaron a través del puerto de entrada de Santa Teresa en Nuevo México, en las afueras de los límites de la ciudad de El Paso.

Poco después de cruzar la frontera del estado de Texas en Artcraft Road, Ayala dijo que su automóvil fue rodeado por dos vehículos sin marcas policiales. Dijo que no encendieron luces ni sirenas durante la parada forzada.

“El vehículo que iba delante iba frenando, frenando, frenando. De repente, un vehículo nos embistió por detrás y nos empujó contra el otro vehículo. El otro vehículo pone reversa y de hecho retrocede hacia nosotros”, dijo Ayala.

Al principio, él y su esposa dicen que pensaron que había una reacción en cadena por un choque en la concurrida Artcraft Road cuando se acercaban a la Interestatal 10 (I-10).

Pero entonces varios hombres armados corrieron hacia su auto gritando, según Ayala y su esposa. Dice que al menos cuatro hombres vestidos con ropa de calle y chalecos tácticos rodearon rápidamente el automóvil y les apuntaron con rifles semiautomáticos. Su esposa Alejandra López, de 36 años, dijo que temía por la seguridad de su familia.

“Cuando empezaron a salir con sus armas, lo primero que hice fue mirar a mi hija y a mi mamá”, dijo López. “Quiero decir, fueron lo primero en lo que pensé. Vi su carita asustada. Nunca había visto su cara tan asustada”.

Ayala dijo: “Entraron embistiendo. Quiero decir, parecían toros furiosos viniendo hacia nosotros. Tan pronto como abrí la puerta y les dije que sólo somos yo y mi familia, sus caras cambiaron drásticamente”.

Dijo que un supervisor del DPS en el lugar le dijo a Ayala que su automóvil era similar a uno que habían estado rastreando como parte de una investigación.

“El DPS se acercó a mí y de hecho me dijeron que esto fue un error. Pero nadie se acercó y se disculpó, ni una sola persona se disculpó”, dijo Ayala.

Su coche sufrió daños menores en la parte delantera y trasera.

La familia Ayala quiere que le reparen el coche y que se cubran los gastos médicos, incluido el costo de las radiografías en el hospital la noche en que fueron impactados. Ayala dice que su suegra de 67 años tiene un dolor de espalda persistente y no puede darse el lujo de seguir viendo a un médico. Hasta ahora, dice Ayala, han gastado alrededor de $3,000 en facturas médicas.

Y quieren una disculpa.

La familia habló de su pesadilla en su casa del lado Oeste con las luces parpadeando en su árbol de Navidad y la pequeña perra blanca y negra de la familia –Bonita, con cintas rojas en el pelo–, a sus pies.

Los Ayala dicen que no había ninguna causa probable para detenerlos, y ciertamente ninguna para embestir su auto y amenazarlos con armas de fuego.

Su hija de 13 años dice que la experiencia ha cambiado su visión de la aplicación de la ley. “Fue un poco traumatizante”, dijo Isabella Ayala. “Ya no me siento segura porque no hacen su trabajo correctamente”.

El DPS dijo que agentes especiales vestidos de civil y vehículos sin identificación trabajan en el Noroeste de El Paso, cerca de la frontera, apuntando a redes de contrabando como parte de la Operación Lone Star.

El área donde los Ayala fueron atacados ha sido escenario de numerosas persecuciones a alta velocidad en las que participaron policías estatales de Texas que perseguían a personas sospechosas de transportar inmigrantes indocumentados.

López dice que uno de los agentes del orden en el lugar le preguntó: ‘¿No has visto las noticias de todo lo que está pasando?’ Lo tomé como si se disculparan, 'oh, fue un accidente; ups'”.

El supervisor del DPS le entregó a Ayala un pequeño trozo de papel notificándole que el vehículo que embistió a la familia es propiedad del Departamento de Seguridad Pública de Texas y está “exento de las leyes de responsabilidad financiera”. Incluía una dirección para presentar un reclamo por escrito.

Ayala dice que la mayoría de las fuerzas del orden en el lugar se marcharon abruptamente sin proporcionar sus nombres, incluidos los agentes de la Patrulla Fronteriza que, según él, le dijeron que no estaban involucrados. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza remitieron las preguntas de los medios sobre el incidente al DPS.

Después de recibir atención médica, Ayala y su esposa dijeron que intentaron documentar lo sucedido, incluidos los daños a su vehículo, presentando un informe ante el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) en el Centro de Comando Regional del Westside alrededor de las 11 p.m.

“Simplemente se negaron por completo. Dijeron que había otras entidades (de aplicación de la ley) involucradas y que no tenían nada que ver con eso y que no podían hacer un informe. Esto sucedió en una calle de El Paso”, dijo Ayala.

López le dijo a un oficial que tenía la placa del vehículo que dio marcha atrás hacia el auto de su familia.

“Quienquiera que haya sido, creo que es su deber hacer el informe. Y yo sí tenía información y aun así no quisieron tomar el informe”, dijo.

“Nosotros fuimos las víctimas”, dijo López.

El portavoz de la Policía de El Paso, Adrián Cisneros, dijo que cuando las autoridades utilizan una “táctica” intencional para detener un vehículo, la Policía no puede tomar un “informe de accidente”.

Además, dijo que la Policía de El Paso no puede “investigar otras agencias policiales”, y por esa razón el oficial en la estación de Policía esa noche remitió a la familia al DPS.

Después de su experiencia con el DPS, Ayala dijo que le preocupa cómo la nueva ley estatal afectará a otras personas que viven en El Paso, donde la gran mayoría de la población es hispana.

“Necesito que se les haga responsables no sólo por nuestro bien sino por el de cada individuo de la ciudad”, dijo.

No está claro con qué frecuencia ocurren detenciones inadecuadas del DPS a lo largo de la frontera. El DPS tiene un proceso de quejas, pero no rastrea específicamente si involucraron la Operación Lone Star, según la agencia.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), dice que la represión fronteriza del Estado está fuera de control. Él y otros han pedido a los legisladores estatales que proporcionen supervisión.

“Necesitan iniciar una investigación sobre las consecuencias reales de la Operación Estrella Solitaria, sobre la muerte de inmigrantes, sobre los abusos a los residentes estadounidenses, sobre el desperdicio de dinero, sobre el dinero de nuestros contribuyentes”, dijo García.