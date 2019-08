Embiste camioneta a manifestantes; indagan si fue intencional

Providence, Rhode Island— El fiscal general de Rhode Island y la policía estatal lanzaron una investigación el jueves sobre un incidente en donde una camioneta pick up embistió a un grupo que protestaba contra las políticas migratorias federales en un centro de detención, que desde el hecho dio de baja a un empleado.

El movimiento juvenil judío Never Again Action (Acción Nunca Jamás) indicó que al menos dos manifestantes resultaron heridos afuera del centro de detención Donald. W. Wyatt en Central Falls, que es utilizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En un video publicado por el grupo en Facebook se ve una camioneta pick up negra, que los manifestantes afirman era conducida por un empleado de la correccional, llegando a la entrada de la instalación que era bloqueada por los manifestantes. El vehículo se detiene antes de volver a avanzar.

Manifestantes rodean la camioneta mientras gritan y corean: “¡Todo el mundo está viendo!”.

El fiscal general, Peter Neronha, quien es demócrata, señaló en un comunicado que fue un incidente desafortunado y que su oficina reúne evidencia.

Warden Daniel Martin informó el jueves que un empleado identificado como capitán Thomas Woodworth fue dado de baja mientras se desarrolla la investigación en la prisión. Martin no dijo explícitamente que Woodworth fuera el conductor y el vocero de Wyatt, Chris Hunter, subrayó que la pesquisa interna abordaría esa y otras preguntas.

Martin explicó que examinarán “la respuesta de los agentes y los protocolos de la correccional Wyatt en relación con actividades de protesta afuera de la instalación”.