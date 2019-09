Elogian accionar de O’Rourke tras masacre

Houston, Tx.– Varios de los aspirantes a la presidencia demócrata de Beto O’Rourke lo elogiaron por el apoyo que mostró a los residentes de su ciudad después de una masacre el mes pasado.

El ex vicepresidente Joe Biden dijo el jueves en el escenario del debate que la forma en que el ex congresista de Texas “manejó lo que sucedió en su ciudad natal es significativo”, una línea que atrajo el aplauso de la multitud de Houston.

Un nacionalista blanco mató a 22 personas e hirió a unas dos docenas más en el tiroteo masivo del 3 de agosto en El Paso, Texas. Después de la violencia, O’Rourke se alejó de la campaña durante casi dos semanas para pasar tiempo apoyando a la comunidad.

Biden comenzó el intercambio llamando a O’Rourke por su primer nombre, que O’Rourke aceptó con una sonrisa.

La senadora de California, Kamala Harris, también dijo: “Beto, Dios te ama por estar tan valiente frente a esa tragedia”.

El ex vicepresidente Joe Biden dice que “nadie debería estar en la cárcel” por delitos no violentos o por problemas de drogas.

En el debate presidencial demócrata en Houston el jueves, Biden está promocionando su plan de reforma de la justicia penal, que exoneraría a los delincuentes por posesión de drogas y pondría la rehabilitación de drogas antes de la cárcel para esos delincuentes.

Biden también está promocionando su papel en el proyecto de ley de delincuencia de 1994, a menudo utilizado como una huelga en su contra por sus rivales, por su introducción de tribunales de drogas dirigidos específicamente a delitos menores de drogas.

Y cuando el debate se convirtió en tiroteos masivos, Biden dijo que derrotó a la Asociación Nacional del Rifle al encabezar la prohibición de armas de asalto del proyecto de ley criminal de 25 años.



Se burla Trump



El presidente Donald Trump dice que es probable que más personas sintonicen su discurso en Baltimore de lo que ven a los aspirantes presidenciales demócratas en el escenario del debate en Texas.

Trump habló el jueves a los republicanos del Congreso que asistieron a un retiro anual en Baltimore.

Trump dijo que las personas “deberían estar viendo el debate, pero probablemente estén viendo esto”. Su discurso fue transmitido por CSPAN, mientras que ABC transmitió el debate.

La broma provocó risas entre la audiencia amigable de los miembros del Partido Republicano de la Cámara.

Los candidatos en Texas lo han mencionado con frecuencia, incluso en temas de racismo y tiroteos. El ex representante de Texas Beto O’Rourke llamó a Trump “una amenaza mortal” para las personas de color en los Estados Unidos y lo acusó de inspirar las acciones del pistolero de El Paso que mató a 22 personas.



Defiende Kamala su historial



Por su parte, Kamala Harris defendió de viva voz su historial de justicia penal durante el debate presidencial demócrata del jueves en Houston.