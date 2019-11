Elogian a nivel mundial proyecto de El Paso

Nueva York— En un momento en que los incidentes antisemitas están aumentando en todo el mundo, las escuelas deben tomar medidas para enseñar la empatía como antídoto contra el racismo y el odio religioso, dijeron varios rabinos que asistieron a una conferencia internacional.

Los líderes religiosos elogiaron un proyecto piloto en El Paso, Texas que requiere que los estudiantes hagan una pausa cada día para considerar a los demás. Los niños reciben una pequeña caja con forma de Arca de Noé. Recogen dinero diariamente y se lo dan a organizaciones benéficas elegidas por sus clases.

"Si quieres cambiar la trayectoria de la forma en que van las cosas, tienes que cortar el odio de raíz", dijo el rabino Levi Greenberg en la Conferencia Internacional de Emisarios de Jabad-Lubavitch, una rama del jasidismo. El evento anual terminó el lunes.

"Cada niño es un enemigo potencial pero también es un amante potencial. Tienes que asegurarte de cultivar ese amor potencial que tienen dentro de ellos", dijo Greenberg.

Greenberg, que vive en El Paso, se acercó a la Fundación Comunitaria de El Paso en 2018 con una idea después de ver un programa similar iniciado por colegas en Sudáfrica. La teoría es que las donaciones diarias conectan a los estudiantes emocionalmente con otros fuera de su entorno normal. Se vuelven más compasivos y empáticos con otras culturas y circunstancias, dijo Greenberg.

"Las conferencias son importantes, pero la acción es transformadora", y la repetición de la entrega diaria trae cambios sutiles. "Es como la memoria muscular", dijo Greenberg.

Hasta ahora, las cajas se han enviado a mil 500 estudiantes de todas las edades, pero los planes son llegar a "decenas de miles más", dijo Greenberg.

El programa comenzó en dos escuelas y adquirió intensidad adicional en agosto después de que un hombre armado entró en un Walmart en El Paso, matando a 22 personas. La Policía dice que el asaltante atacó a los mexicanos.

Se agregó otra escuela al piloto cuando comenzaron las clases de otoño.

Greenberg dijo que su mejor anécdota provino de un director que habló sobre un estudiante de 15 años de clase media alta que ignoró a las personas indigentes que a menudo esperaban con él cada mañana para cruzar la frontera a El Paso desde Ciudad Juárez, México. Eso ha cambiado. Recolectar el dinero diariamente aumentó su conciencia sobre la vida de los pobres en su comunidad.

"Comenzó a tener empatía. Esa es una respuesta muy poderosa", dijo el rabino. "Todo sucedió porque estaba dando todos los días. No estaba escuchando conferencias o discursos ni nada de eso".

Programas piloto similares están en marcha en varias comunidades, incluyendo Lawrence, Kansas. Cientos de asistentes se acercaron a Greenberg y otros para tratar de importar el programa localmente.

El programa de El Paso es una extensión de la filosofía del difunto líder del movimiento, el rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe Lubavitcher, quien fue uno de los líderes mundiales más influyentes en el judaísmo en los tiempos modernos.

"El Rebe siempre enseñó que la acción es lo más importante", dijo Greenberg.

A principios de este año, investigadores israelíes informaron que los ataques violentos contra judíos aumentaron significativamente en 2018, con el mayor número de judíos asesinados en actos antisemitas en décadas.

Con el tope del tiroteo mortal que mató a 11 fieles en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh el 27 de octubre de 2018, los ataques contra judíos aumentaron un 13% ese año, según investigadores de la Universidad de Tel Aviv. Registraron casi 400 casos en todo el mundo, con más de una cuarta parte de los principales casos violentos que tienen lugar en los Estados Unidos.

El rabino Yitzchok Loewenthal, de Copenhague, Dinamarca, dijo que algunas personas "judías o amigables con los judíos" en su comunidad fueron atacadas recientemente con estrellas amarillas antisemitas pintadas en sus buzones, y profanadas decenas de tumbas.

La seguridad en Copenhague ya aumentó debido a un ataque en 2015 en el que un hombre armado abrió fuego fuera de una celebración de bat mitzvah, matando a un guardia de seguridad judío.

Si bien los actos antisemitas deben ser confrontados y la seguridad considerada, "ese no debe ser el enfoque. El enfoque debe ser positivo", dijo Loewenthal.

Ha invitado a otros fuera del judaísmo a su centro comunitario y sinagoga, donde los asistentes socializan y aprenden más sobre Jabad. Los esfuerzos incluyen adultos, pero el programa se centra en los jóvenes y las escuelas y cuenta con el apoyo del gobierno local para fomentar la interacción.

"Está al otro lado de todas las fronteras", incluidos cristianos y musulmanes, dijo Lowenthal.