Eligen hoy paseños a regidor por el Distrito 2

No hay plazo que no se cumpla y hoy sábado 9 de diciembre los electores del Distrito 2 del Cabildo de El Paso elegirán a un nuevo regidor en reemplazo de Alexsandra Annello, quien renunció en busca de un cargo legislativo.

Las votaciones tempranas concluyeron el 5 de diciembre con escasa participación. De los 47 mil 762 votantes registrados en todo el Distrito 2, sólo 788 (1.6%) votaron en persona durante el período de votación de nueve días. Se seguirán recibiendo boletas por correo hasta las elecciones de hoy.

La votación anticipada comenzó el lunes 27 de noviembre y se prolongó hasta el martes 5 de diciembre. La elección se llevará a cabo hoy 9 de diciembre, con las urnas abiertas de 7 am a 7 pm.

La elección especial se convocó tras la renuncia de la representante de la Ciudad de El Paso, Alexsandra Annello, quien dejará su cargo anticipadamente para buscar un escaño en la Cámara de Representantes de Texas.

Cuatro candidatos se postulan para el puesto vacante. Con un campo de candidatos abarrotado, es posible que la carrera deba decidirse en una segunda vuelta.

¿Dónde puedo votar en El Paso?

La ciudad tendrá 13 lugares de votación repartidos por todo el Distrito 2, así como sitios en el Coliseo del Condado de El Paso y el Palacio de Justicia del Condado de Enrique Moreno.

Los siguientes sitios han sido cambiados con respecto a elecciones anteriores:

La escuela primaria HR Moye, ubicada en 4825 Alps Drive, reemplaza a la escuela primaria Whitaker.

La escuela Dr. Josefina Villamil Tinajero Pk-8, ubicada en 301 Lisbon Street, reemplaza a la escuela primaria Clardy.

La escuela Coach Wally Hartley Pk-8, ubicada en 6201 Hughey Circle, reemplaza a la escuela secundaria Ross.

¿Quién puede votar en la elección especial del Distrito 2?

La elección especial para ocupar el puesto de Annello en el Concejo Municipal sólo estará abierta a los residentes del Distrito 2 de El Paso.

El Distrito 2 se extiende hasta Hondo Pass Drive en el norte y hasta la frontera entre Estados Unidos y México en el sur. Se extiende hacia el oeste hasta la escuela primaria Moreno y la escuela secundaria Bassett y hacia el este a lo largo de Railroad Drive.

¿Quiénes son los candidatos?

Los cuatro candidatos que se postulan en las elecciones del Distrito 2 son la abogada y activista Verónica Carbajal, el síndico de la junta escolar Josh Acevedo, la empleada de la cCiudad desde hace mucho tiempo Judy Gutiérrez y el mediador Ben Mendoza.

¿Cuáles son sus propuestas?

Acevedo, de 34 años, dijo que primero es necesario abordar los problemas de seguridad pública, calidad de vida y dotación de personal de la Ciudad.

Señaló que quiere abordar la falta de personal en varios departamentos de la Ciudad, incluido el programa 311, una línea directa donde los residentes pueden realizar solicitudes o informes a varios departamentos de la Ciudad. No esbozó un plan específico para lograr ese objetivo.

Para abordar la seguridad pública, Acevedo dijo que quiere que el jefe de Policía se reúna con los residentes del Distrito para hablar de sus preocupaciones, como los robos de coches.

Carbajal, de 47 años, citó la escorrentía de aguas pluviales, las casas y edificios vacíos y abandonados, los animales callejeros, las calles y la necesidad de medidas de pacificación del tráfico entre los principales problemas que los residentes necesitan que se aborden.

“Este distrito tiene uno de los conjuntos de viviendas más antiguos de la ciudad y también ha sufrido las consecuencias de la expansión urbana”, comentó Carbajal.

Para hacer frente a los edificios abandonados, Carbajal dijo que la ciudad debería ejecutar la hipoteca de los que están en mora en los impuestos de propiedad para volver a incluirlos en las listas. También sugiere investigar si alguno de los edificios abandonados viola los códigos de la Ciudad y hablar con los propietarios para encontrar formas de utilizarlos.

Gutiérrez, de 59 años, señaló que el mayor problema que enfrentan los residentes del Distrito 2 son las preocupaciones de seguridad pública causadas por los migrantes, algunos de los cuales recibieron refugio temporal en la vacante escuela secundaria Bassett.

“La gente me dice que no pueden sentarse en el patio o en el porche delantero porque no se sienten seguros y una gran parte de eso se debe a que la comunidad migrante puede vagar por las calles”, señaló Gutiérrez.

La escuela secundaria iba a servir como refugio para inmigrantes a finales de diciembre y nuevamente en mayo y tenía espacio para hasta mil personas. Permaneció prácticamente vacío y se utilizó por última vez como refugio en mayo.

Mendoza, de 68 años, dijo que el mayor problema que enfrenta el distrito es la falta de “ley y orden”.

“Hay muchos vagabundos y mucha gente está invadiendo propiedades porque hay bastantes propiedades vacías”, señaló, añadiendo que la ciudad tiene que hacer cumplir las leyes de intrusión.

Mendoza atribuye esto a los altos impuestos a la propiedad.

“La gente se está alejando de sus propiedades porque no pueden pagar sus impuestos”, dijo. Señaló que es necesario abordar los altos impuestos a la propiedad, pero no describió un plan sobre cómo hacerlo.

