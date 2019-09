Elige Trump a O’Brien como asesor de seguridad nacional

Washington— El presidente Donald Trump nombró el miércoles al negociador para la liberación de rehenes Robert O'Brien como nuevo asesor de seguridad nacional, en reemplazo de John Bolton.

Trump tuiteó que ha “trabajado mucho y duro” con O'Brien y que él “hará un gran trabajo”. Mandó el tweet desde California, donde está en una gira de recaudación de fondos para su campaña reeleccionista. El anuncio se conoce una semana después de que el mandatario quitó a Bolton del puesto de asesor de seguridad nacional, citando desacuerdos políticos.

Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump.

“Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O’Brien, actualmente en un rol sumamente exitoso como Delegado Especial Presidencial Para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuevo Asesor de Seguridad nacional”, escribió Trump. “¡He trabajado mucho y duro con Robert y hará un gran trabajo!”

O’Brien estaba entre cinco candidatos para el puesto, según dijo el mismo Trump el martes.

Como asesor para asuntos de rehenes, O’Brien trabajó estrechamente con familias de rehenes estadounidenses y asesoró a funcionarios sobre temas de rehenes. Anteriormente lideró un departamento a cargo de la reforma judicial en Afganistán, bajo las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.

Entre el 2008 y el 2011, O’Brien era miembro de una comisión oficial que daba asesoramiento para temas relacionados con el tráfico de antigüedades y reliquias históricas. En el 2005, el entonces presidente George W. Bush nominó a O’Brien representante ante la Asamblea General de la ONU, donde trabajó con Bolton.

Fue también asesor de las campañas presidenciales republicanas del ex gobernador de Wisconsin Scott Walker, el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney y el senador Ted Cruz de Texas.

Anteriormente, fue funcionario legal de la comisión del Consejo de Seguridad de la ONU que evaluó demandas contra Irak por la Guerra del Golfo Pérsico. Sirvió en el ejército hasta llegar al rango de mayor.

O’Brien tiene un título en Derecho de la Universidad de California-Berkeley y cofundó una firma de abogados en Los Ángeles dedicada a arbitrajes internacionales.