Elige Chicago a su primera alcaldesa afroamericana y homosexual

Chicago – La demócrata Lori Lightfoot fue elegida hoy por abrumadora mayoría como la primera alcaldesa afroamericana y lesbiana de Chicago, la tercera ciudad más poblada de EU, reportó la agencia EFE.

"Hoy no solamente hicimos historia, sino que hemos iniciado un movimiento por el cambio", dijo Lightfoot en la celebración de su victoria en un hotel de la ciudad poco después de que la Junta Electoral la declarase ganadora con un 73.8 por ciento.

"Cuando comenzamos nuestra campaña, nadie confiaba en nuestras posibilidades. Ahora, vean a dónde hemos llegado", añadió la alcaldesa electa, que prometió poner "los intereses de todos los habitantes de la ciudad por encima de los intereses de unos pocos poderosos".

La alcaldesa electa enfrenta a su llegada al poder problemas como las altas tasas de criminalidad, brutalidad policial, corrupción endémica, déficit en las finanzas y falta de recursos para la enseñanza pública.

Cientos de seguidores siguieron su discurso, con vítores, cánticos y carteles, celebrando la victoria.

"En esta elección, Toni (Preckwinkle) y yo éramos competidoras", dijo sobre su contendiente, también afroamericana, que obtuvo el 26.2 por ciento de los votos.

"Pero nuestras diferencias -añadió- no son nada comparadas con lo que podemos lograr juntas. Sé que ahora trabajaremos por la ciudad que ambas amamos".

Preckwinkle, de 72 años, presidenta del Partido Demócrata en Illinois, exconcejal y desde 2010 al frente de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, donde se asienta Chicago, dijo al reconocer la derrota que estaba "decepcionada pero optimista".

"Este puede no ser el resultado que queríamos, pero aunque me decepcione, no estoy desanimada", dijo Preckwinkle.

"Esta es claramente una noche histórica, porque hasta no hace mucho, dos mujeres afroamericanas en una segunda vuelta a la Alcaldía habría sido impensable", añadió.

El resultado obtenido por Lightfoot, abogada y ex fiscal federal de 56 años, marca un cambio radical en la tradición política de la ciudad, donde los votantes prefirieron a una novata en la política que nunca ejerció antes un cargo electivo, a la experiencia y tradición de líderes conocidos.

Lightfoot sucederá a partir de mayo al todavía alcalde, Rahm Emanuel, que en septiembre anunció que no aspiraría a un tercer mandato.

Su anuncio provocó una disputa feroz por la sucesión que llevó a 14 candidatos a enfrentarse en la primera vuelta realizada en febrero.

La elección de una mujer afroamericana que nunca ha ejercido un cargo electo fue una sorpresa en la escena política de Chicago. Hasta la elección de Emanuel en 2011 la ciudad estuvo dominada por la dinastía política de los Daley, que gobernó durante 43 años.

Según los sondeos, Lightfoot obtuvo un mayor apoyo entre los votantes blancos y con educación superior que entre los afroamericanos e hispanos.

Lightfoot tuvo que superar cuestionamientos sobre su orientación sexual en la comunidad afroamericana, en particular entre los pastores conservadores del sur y del oeste de la ciudad que tienen gran influencia en el electorado.

Cuando asuma en mayo, será la segunda mujer al frente de Chicago después de que la también demócrata Jane M. Byrne gobernara la ciudad entre 1979 y 1983.

La oportunidad de participar en una elección histórica no pareció entusiasmar a los electores, que solamente acudieron a las urnas en un 29 % del total de 1,6 millones de registrados en el padrón.

En la segunda vuelta de hoy también se decidieron los concejales de 15 de los 50 distritos de la ciudad, y el puesto de tesorero municipal, para el que fue elegida la afroamericana Melissa Conyears-Ervin.