El Paso, entre ciudades más seguras de EU

A pesar de la percepción de que han aumentado los delitos a nivel local –incluyendo este año dos casos de robo de bancos–, El Paso se mantiene entre las ciudades más seguras de Estados Unidos en la categoría de más de 150 mil habitantes.

Así lo dio a conocer para este 2022 un estudio de la consultoría GoodHire, especializada en verificación de antecedentes personales, basada en datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de reportes policiacos locales.

A nivel general, El Paso ocupa el sitio número nueve entre las urbes de cualquier tamaño en el país, señala el análisis.

“Son impresionantes estos datos, a pesar de que hemos visto un incremento en los homicidios. En 2021 hubo 61, contra 55 el año anterior. Aunque claro que no es nada considerando que somos frontera con Juárez, una de las urbes más violentas de México”, dijo Juan García, residente del Northeast.

Con mil 415 homicidios dolosos ocurridos en Ciudad Juárez durante el 2021 cerró la estadística oficial de la Fiscalía estatal de Distrito Zona Norte: mil 354 más que en El Paso en el mismo período.

Para realizar el estudio, GoodHire revisó la bases de datos del FBI en tres rubros –delitos contra la propiedad, violentos y sociales– y clasificó cada ciudad según su tasa de criminalidad por cada mil personas para cada uno de los tres tipos de ilícitos.

La consultoría luego asignó una clasificación total que ponderaba los delitos contra las personas y los delitos contra la propiedad en un 40 por ciento y los delitos contra la sociedad en un 20 por ciento.

El puntaje final de seguridad es una suma ponderada de los rangos para los tres tipos de delitos. La ciudad más segura de Estados Unidos recibe el puntaje de seguridad más bajo (desde 1) y la ciudad menos segura recibe el puntaje de seguridad más alto (hasta 100).

Noveno a nivel general

Basado en esta fórmula, Cary, Carolina del Norte es la gran ganadora, con el mejor puntaje de seguridad (1.2 de 100) entre todas las ciudades de Estados Unidos. McKinney, Texas, St. Paul, Minnesota, Frisco, Texas y Sterling Heights, Michigan completan las cinco ciudades más seguras del país.

Uniéndose al grupo de los cinco principales como algunas de las ciudades más seguras del país se encuentran otras tres ciudades de Texas: Pearland, El Paso y Laredo, mientras que Surprise, Arizona y Alexandria, Virginia –un suburbio de Washington, DC– también aterrizan en el lista de las diez ciudades más seguras.

En general, Texas se enorgullece de contar con ocho de las 20 ciudades más seguras en general, mientras que la región del Medio Oeste muestra cuatro entre las 20 principales.

Cuando se trata del tamaño de la población de la ciudad en relación con la seguridad, la lista de las diez principales incluye tres ciudades grandes, dos medianas y cinco pequeñas.

Segunda gran ciudad

Comenzando con las grandes ciudades, Texas brilla una vez más con tres de las cuatro ciudades grandes más seguras: El Paso, Laredo y Plano, todas detrás de la ciudad grande más segura, que es Saint Paul, Minnesota.

Dentro de la lista de ciudades medianas, Texas vuelve a liderar con las dos primeras, McKinney y Frisco, junto con las ciudades clasificadas sexta y octava en Grand Prairie y Garland. Overland Park, Kansas, Madison, Wisconsin, y Gilbert, Arizona, también se unen a los cinco principales para ciudades medianas.

Las ciudades pequeñas más seguras de Estados Unidos se encuentran en todo el país. Cary, NC, el ganador general, lidera este grupo y es seguido por Sterling Heights, MI, Pearland, TX, Surprise, AZ y Alexandria, VA, todos los cuales también están representados entre los cinco primeros.

Las más inseguras

En el otro extremo del espectro, Salt Lake City se clasifica como la ciudad menos segura de Estados Unidos con el peor puntaje de seguridad: 94.8 de 100. Uniéndose a la ciudad capital de Utah en la lista de las cinco ciudades menos seguras se encuentran Springfield, MO, Chattanooga, TN , Memphis, TN y Little Rock, AR.

Completando las diez ciudades menos seguras del país se encuentran Akron, OH, Cleveland, OH, New Haven, CT, Lubbock, TX y Detroit, MI.