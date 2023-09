El Paso, al borde de emergencia migratoria

La Ciudad de El Paso está albergando a poco más de 700 inmigrantes en hoteles locales y el viernes por la mañana estaba buscando habitaciones para otras 700 personas para evitar que la Patrulla Fronteriza tenga que liberarlas en las calles como lo ha hecho antes y está haciendo en otras ciudades fronterizas.

“(La Patrulla Fronteriza) sigue llamándonos y dice: 'Vamos a tener 400 liberaciones en las calles, vamos a tener 300 liberaciones en las calles', y nosotros decimos: 'No, no las haremos'. No vamos a tener liberaciones en las calles”, dijo el alcalde Oscar Leeser durante una conferencia de prensa el viernes en el Ayuntamiento. “Pero en algún momento nos quedaremos sin capacidad y tendremos que activar ese refugio de emergencia... pero no lo estamos usando en este momento”.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza en El Paso confirmaron el viernes por la noche que la Patrulla Fronteriza no realizó ninguna liberación “provisional” o en la calle. Los inmigrantes liberados el viernes fueron alojados en refugios y hoteles de la zona. No hubo más detalles disponibles de inmediato.

Utilizando fondos federales, la Ciudad comenzó a alojar a los inmigrantes en hoteles locales a mediados de agosto, ya que las organizaciones de la zona que normalmente los acogen están más allá de su capacidad y rechazan a las personas. El número de personas en los hoteles se había mantenido en su mayoría por debajo de 100 hasta esta semana, cuando aumentó a más de 500 el miércoles y hasta 700 el jueves por la noche.

Leeser dijo que la Ciudad podría tener que considerar abrir el Centro de Convenciones Judson F. Williams u otras instalaciones como refugios de emergencia si el número de migrantes que llegan a la comunidad y necesitan refugio continúa aumentando. Eso probablemente requeriría pedir ayuda a la Cruz Roja Estadounidense, como lo hizo la Ciudad en mayo, dijo. La Ciudad también está en negociaciones para comprar la propiedad vacía de Morehead Middle School en el lado Oeste para usarla, en parte, como refugio de emergencia, pero probablemente no estará lista hasta dentro de varios meses, incluso si la venta se concreta en octubre.

El número promedio diario de migrantes bajo custodia en el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, que abarca el Condado de El Paso y todo Nuevo México, aumentó a más de 5 mil en las últimas dos semanas, según el tablero de migrantes de la Ciudad. El tablero muestra que casi mil 200 migrantes fueron liberados en refugios u organizaciones comunitarias el jueves. Eso redujo el número de personas bajo custodia a aproximadamente 4 mil 700, pero se espera que esa cifra aumente rápidamente a medida que los agentes de la Patrulla Fronteriza de El Paso se encuentran con más de 950 migrantes diariamente.

Toda la frontera Suroeste, incluido El Paso, está viendo nuevamente un mayor número de migrantes, incluidos muchos que están siendo procesados después de haber tenido su cita con CBP One para solicitar asilo.

Debido al aumento de encuentros en la frontera de El Paso, el procesamiento de carga en el puerto de entrada del Puente de las Américas se suspenderá temporalmente a partir del lunes, anunció el viernes la Oficina de Operaciones de Campo de CBP en El Paso. La suspensión permitirá a los oficiales de CBP ayudar a la Patrulla Fronteriza a procesar a los migrantes que han llegado entre los puertos de entrada, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

CBP no indicó cuánto duraría el cierre, sólo que “trabajará para volver a las operaciones normales lo más rápido posible” y que las instalaciones de carga de Ysleta, Santa Teresa y Marcelino Serna (Tornillo) permanecerán abiertas.

La Patrulla Fronteriza ha estado trasladando a migrantes de una región a otra en lo que llama descompresión lateral, incluso hacia y desde el Sector El Paso, dijeron funcionarios de la agencia a El Paso Matters el jueves.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando para descomprimir rápidamente áreas a lo largo de la frontera Suroeste, incluida la construcción o ampliación de instalaciones de procesamiento de lados blandos y el despliegue de unidades de procesamiento móviles.

Cuando las organizaciones no gubernamentales superan su capacidad, la Patrulla Fronteriza coordina con los gobiernos locales para identificar lugares donde los migrantes puedan acceder a servicios de transporte o alojamiento.

Es entonces cuando ciudades fronterizas como El Paso ven cómo los migrantes son liberados cerca de estaciones de autobuses y aeropuertos donde pueden organizar viajes o cerca de iglesias donde podrían encontrar refugio.

El Arizona Daily Star informó que las liberaciones en las calles en varias ciudades (Nogales, Douglas, Bisbee y Casa Grande) comenzaron el miércoles y que se esperaban otras en Tucson. El periódico, sin embargo, dijo que ninguno de los inmigrantes liberados quedó “sin refugio durante la noche”, ya que fueron alojados con proveedores de refugio a corto plazo.

En San Diego, la Patrulla Fronteriza ha estado dejando a migrantes en centros de tránsito en todo el condado esta semana, abrumando a las agencias sin fines de lucro “que luchan por brindarles a los migrantes recursos básicos”, informó el jueves el San Diego Union Tribune.

Incluso sin liberaciones en las calles, los migrantes han estado durmiendo en aceras, callejones y otros espacios públicos en El Paso durante varias semanas mientras salen de los refugios o son rechazados cuando están por encima de su capacidad.

Muchos son venezolanos que no tienen recursos para pagar su propio viaje fuera de la ciudad –o cubrir necesidades básicas como comida y agua– y tienen que permanecer en la región por más tiempo.