El Paso, a la cabeza de contagios por Covid

La ciudad de El Paso se encuentra a la cabeza en el estado de Texas en el número de contagios y hospitalizaciones por Covid-19, así lo informó ayer a El Diario de El Paso, el juez del Condado, Ricardo Samaniego.

“Aún no tenemos números exactos del impacto que ha tenido Covid en la comunidad desde la apertura de las fronteras y la celebración de los días festivos, pero como se están viendo las cosas, estamos notando que se está agravando la situación”, reiteró Samaniego, quien además aclaró que el martes tendrá una conferencia conjunta con el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, en relación a la situación actual de los contagios por coronavirus y sus variantes.

De acuerdo a estadísticas oficiales, esta ciudad está registrando un promedio de 305 contagios por día. “Tenemos los hospitales llenos y eso es de preocuparse”, añadió el juez del Condado.

Por su parte este fin de semana la Ciudad de El Paso anunció que nueve personas perdieron la vida a causa de complicaciones con el Covid-19, y ninguna de ellas estaba vacunada.

Estos decesos se suman a 30 más ocurridos en la última semana, y a un total de 2,967 personas fallecidas desde que inició la pandemia, reportaron las autoridades de Salud del estado.

Además, esta semana que concluye, se dio a conocer que se registraron 4,263 nuevos casos en los últimos 14 días, sólo ayer se reportaron 540, lo que se convierte en la cifra más alta que se ha reportado durante este año.

Mientras tanto, las autoridades de Salud también informaron que el número de hospitalizaciones en el área es de 346 y 100 de los pacientes están en las salas de Cuidados Intensivos (ICU).

Por su parte también se dio a conocer que se ha registrado un repunte en el número de inmunizaciones para adultos y niños luego del descubrimiento de la variante ómicron, considerada como “una variación preocupante” por la Organización Mundial de la Salud (WHO).

“Hemos recibido a más adultos que no se habían puesto ninguna vacuna y que ahora están asustados. Hemos visto también a más padres de familia traer a sus niños para inmunizarlos”, dijo María Medrano, una enfermera de la clínica de Covid-19 que opera la Ciudad en el 9566 Railroad, en el Noreste de El Paso.

“Yo vine a ponerme mi booster porque no me quiero enfermar, ya me dio Covid, y aunque no me pegó tan fuerte como a mi hermana, tengo miedo a enfermarme otra vez con las nuevas variaciones y no hacerla por mi diabetes”, explicó Ramiro, un trabajador de la construcción de 58 años que llegó puntual a su cita el pasado jueves a la clínica del Noreste.

Actualmente en el Condado de El Paso se han administrado un millón 297 mil 364 dosis de las vacunas Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. El alcance en la población de 65 años o más que está 100 por ciento inmunizada es del 92 por ciento, mientras que un 99 por ciento está parcialmente protegido.

Asimismo, entre la población de 5 a 64 años, se ha logrado inmunizar completamente a 70.5 por ciento, mientras que un 86.4 por ciento cuenta con una de las dos vacunas requeridas, según lo reportan los datos de la página de Internet de la Ciudad www.elpasostron.org.

En dicha herramienta de información, las autoridades de Salud informan que si las personas recibieron la vacuna Moderna o Pfizer, deben asegurarse de tener en cuenta que necesitarán dos dosis de la vacuna Covid-19 para preparar completamente su cuerpo para combatir cualquier posible infección de Covid-19.

“Cuando una vacuna requiere dos inyecciones, la primera ayuda a su cuerpo a reconocer el virus y prepara a su sistema inmunológico, mientras que la segunda inyección fortalece esa respuesta inmunológica”, explican los expertos de salud.

El programa de dosificación de la vacuna Moderna recomienda que la segunda inyección se administre 28 días después de la primera, mientras que el programa de dosificación de la vacuna Pfizer recomienda que la segunda inyección se administre 21 días después de la primera.

“Si no recibe la segunda inyección a tiempo, se recomienda que la reciba lo antes posible. Incluso si recibe la segunda dosis tarde, no tendrá que repetir la primera”.

Los expertos de salud también recuerdan a la comunidad que la inmunidad “no se logra inmediatamente después de la vacunación”, así que se les pide que sigan todos los protocolos de salud y seguridad para protegerse de una exposición al virus.

Mientras tanto, también se informa que la Ciudad continúa administrando las vacunas de refuerzo con cita previa a los adultos elegibles.

“Esta semana hemos recibido a más personas buscando ponerse su refuerzo (booster)”, dijo la enfermera Medrano. Una vacuna de refuerzo puede ayudar a fortalecer la protección contra enfermedades graves en poblaciones cuya inmunidad puede haber comenzado a disminuir y que tienen un alto riesgo de exposición al Covid-19 o complicaciones de una enfermedad grave.

Las personas recomendadas para el refuerzo Covid-19 son:

Mayores de 18 años y los residentes de entornos de atención a largo plazo

Mayores de 18 años con afecciones médicas subyacentes

Mayores de 18 años que tienen un mayor riesgo de exposición y transmisión de Covid-19 debido a un entorno laboral o institucional

Para las personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson, las vacunas de refuerzo también se recomiendan para las personas mayores de 18 años y que se vacunaron hace dos o más meses. Las personas elegibles pueden escoger qué vacuna recibir como dosis de refuerzo “combinada”.