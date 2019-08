Ejecutan a preso por muerte de universitaria

Huntsville, Tx— Un preso condenado a muerte en Texas quien siempre afirmó ser inocente y sostuvo que su condena se basó en ciencia inane fue ejecutado por el secuestro, violación y asesinato de una universitaria de un suburbio de Houston hace más de 20 años.

La ejecución de Larry Swearingen, de 48 años, con una inyección letal ocurrió la noche del miércoles. La pena capital en su contra le fue aplicada por la muerte de Melissa Trotter en diciembre de 1998. La joven de 19 años fue vista por última vez saliendo de su universidad comunitaria en Conroe, y su cadáver fue hallado casi un mes después en un bosque cerca de Huntsville, a unos 110 kilómetros (70 millas) al norte de Houston.

Fiscales dijeron que respaldan la “montaña de evidencias” que usaron para que Swearingen fuera hallado culpable en el 2000. Lo describieron como un sociópata con antecedentes criminales de violencia contra mujeres y dijeron que él trató de que uno de sus compañeros también condenado a muerte se hiciera responsable por el crimen.

James Rytting, abogado de apelaciones que representa a Swearingen desde hace mucho, pidió a la Corte Suprema que frenara la ejecución, argumentando que las cortes menores “no han tomado en cuenta la considerable cantidad de evidencias de inocencia”. Swearingen, también representado por el Innocence Project, había recibido antes cinco sobreseimientos de ejecución.

Sus abogados argumentaron durante casi dos décadas que la evidencia científica en el caso –ADN bajo sus uñas que no era de Swearingen, pantimedias alrededor de su cuello que pueden no haber coincidido con la manguera encontrada en la casa de Swearingen y los hallazgos de expertos que había estado muerta no más de dos semanas– lo exoneraban.

Pero los fiscales de la oficina del fiscal del condado de Montgomery argumentaron que la ciencia estaba de su lado y que las pruebas circunstanciales tales como las acciones de Swearingen con Trotter antes de su muerte, sus mentiras a la Policía después de su desaparición y sus anteriores actos violentos contra las mujeres lo señalaron como el único asesino. Y una serie de jueces de tribunales estatales y federales se negaron a anular el veredicto de culpabilidad del jurado por asesinato en junio de 2000, y la sentencia de muerte el mes siguiente.

Cortes de apelaciones y la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas se rehusaron a detener la ejecución.

Swearingen se convirtió en el duodécimo reo en ser ejecutado este año en Estados Unidos, y el cuarto en Texas.

Kelly Blackburn, jefe de litigaciones de la Fiscalía de Distrito del Condado de Montgomery, que llevó el caso de Swearingen, dijo que el acusado mató a Trotter porque estaba enojado porque ella lo dejó plantado en su cita. Al momento del asesinato de Trotter, Swearingen había sido acusado de secuestrar su ex prometida. (Con información de The Washington Post)