Ejecutan a hombre por matar a su esposa e hijastra

Huntsville, Tx— Texas ejecutó a Gary Green el martes por la noche a pesar de las dudas sobre si su discapacidad intelectual y su historial de enfermedades mentales deberían descalificarlo para una sentencia de muerte.

Green, de 51 años, fue condenado en 2010 por el asesinato de su esposa, Lovetta Armstead, y su hija de 6 años, Jazzmen Montgomery, el año anterior. Después de que Green se enteró de que su esposa quería anular su matrimonio, apuñaló fatalmente a Armstead y ahogó a Montgomery en una bañera, según documentos judiciales. Green se entregó a la Policía y confesó los asesinatos.

“No tomé a una, sino a dos personas que todos amamos, y tuve que vivir con eso mientras estuve aquí. Te pido que me perdones, no por mí sino por todos ustedes. Estoy arreglando para irme a casa y todos van a estar aquí. Quiero asegurarme de que no sufran. Tienen que perdonarme para sanar y seguir adelante”, dijo Green en su declaración final. Fue declarado muerto a las 7:07 pm de ayer martes.

Ray Montgomery, quien es el padre de Jazzmen, dijo recientemente que no estaba alentando la ejecución de Green, sino que lo veía como el sistema de justicia en acción.

“Es justicia por la forma en que mi hija fue torturada. Es justicia por la forma en que Lovetta fue asesinada”, dijo Montgomery, de 43 años.

Los abogados de Green escribieron al fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot, a fines de febrero para pedirle que se uniera a su solicitud de retrasar la ejecución de Green para que pudiera someterse a más pruebas de su discapacidad intelectual. Creuzot no se sumó a la moción.

Si bien los expertos testificaron en su juicio que Green probablemente tenía un trastorno esquizoafectivo, sus abogados dicen que su abogado defensor no analizó adecuadamente cómo la condición afectó su vida o qué papel desempeñó en los asesinatos. Según la ley de Texas, los jurados pueden considerar pruebas atenuantes, como una enfermedad mental, al decidir una sentencia de muerte. Green apeló a la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas, que confirmó su condena y sentencia de muerte.

“Una explicación de la manifestación del trastorno esquizoafectivo de Green habría ayudado al jurado a sopesar la culpabilidad moral del acusado por su delito”, dijo Michael Mowla, uno de los abogados de Green, en un comunicado. “Está claro a partir de las declaraciones de Green que su estado mental en el momento del crimen estuvo fuertemente influenciado por su enfermedad mental grave y persistente, especialmente filtrada a través de sus graves limitaciones cognitivas”.

La Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió en 2002 la ejecución de personas con discapacidad intelectual. Texas define la discapacidad intelectual con base en puntajes de coeficiente intelectual bajos, y 70 generalmente se considera un umbral; cómo los reclusos interactúan con los demás y se cuidan a sí mismos; y si las deficiencias en esas áreas ocurrieron antes de los 18 años. El puntaje de coeficiente intelectual más bajo que presentó Green en sus procedimientos estatales fue 78, lo que lo ubica en el rango “límite” de funcionamiento intelectual.

Green planeó “tomar cinco vidas”, escribió en una carta a Armstead. El día de los asesinatos, los hijos de la mujer, que entonces tenían 9 y 12 años, lo persuadieron de que no los matara, según documentos judiciales. Green luego intentó suicidarse consumiendo una gran cantidad de Tylenol y Benadryl. Cuando Green se entregó a la Policía horas después, dijo que creía que la familia estaba conspirando contra él.

Un mes antes de los asesinatos, Green trató de obtener ayuda en el hospital psiquiátrico Timberlawn en Dallas. Fue diagnosticado incorrectamente, dado de alta después de cuatro días y luego no pudo continuar con la medicación antipsicótica que le recetaron debido al costo.

Green también estuvo involucrado en una batalla legal en curso sobre el uso de medicamentos vencidos por parte del estado para matar a los prisioneros. Con menos farmacias dispuestas a producir medicamentos para ejecución, el Departamento de Justicia Criminal de Texas ha extendido durante años las fechas de caducidad de las inyecciones letales, lo que podría hacer que el proceso sea más doloroso.

Los prisioneros dicen que no se debe permitir que el sistema penitenciario estatal extienda las fechas de vencimiento de sus medicamentos de ejecución. Afirman que esta práctica viola la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Constitución de los Estados Unidos.