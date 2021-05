Ejecuta Texas a reo sin presencia de los medios

Associated Press

Houston— Si bien los funcionarios del Departamento de Justicia Penal de Texas culpan a la falta de comunicación por evitar que los reporteros presenciaran la primera ejecución del estado en casi un año, a los expertos legales y en pena de muerte les preocupa que sea otro ejemplo de lo que ven como falta de transparencia y congruencia en la manera en cómo se aplica la pena de muerte en Estados Unidos.

Dos reporteros, incluido uno de The Associated Press, estaban programados para presenciar la ejecución de Quintin Jones el miércoles en la Penitenciaría Estatal en Huntsville. Pero no fueron escoltados a una sala de observación adyacente a la cámara de la muerte porque nunca se hizo una llamada para convocarlos.

Jones, condenado por el asesinato en septiembre de 1999 de su tía abuela, Berthena Bryant, fue ejecutado sin la presencia de los medios de comunicación.

Las 570 ejecuciones anteriores llevadas a cabo desde que Texas reanudó la pena capital en 1982 tuvieron al menos un testigo en los medios de comunicación, y a menudo era un periodista de AP.

La AP tiene como objetivo cubrir todas las ejecuciones en Estados Unidos, al considerar que es uno de los procedimientos más graves llevados a cabo por los gobiernos, y lo ha hecho durante décadas porque el público tiene derecho a conocer todas las etapas del proceso de justicia penal. A menudo, AP es la única presencia mediática en las ejecuciones, y explica el proceso de pena de muerte estadounidense al mundo.

Los testigos de los medios de comunicación responsabilizan a los funcionarios del Gobierno cuando las ejecuciones son defectuosas. En los últimos años, los reporteros han podido presenciar y contarle al público sobre ejecuciones fallidas o problemáticas en Alabama, Arizona, Oklahoma y Ohio, donde se podía ver a los reclusos sin aliento durante largos períodos de tiempo o retorciéndose y apretando los dientes mientras estaban en la camilla.

Los reporteros también han destacado los esfuerzos de los estados para evitar que el público conozca la fuente de las drogas inyectables letales que usan.

La investigación sobre lo que llevó a la falta de comunicación en Texas continuó el jueves, dijo el portavoz del Departamento de Justicia Criminal del estado, Jeremy Desel. Se desconoce cuánto tardará en completarse la investigación.

“Estamos tomando medidas para asegurar que lo que sucedió no vuelva a suceder en el futuro”, dijo.

Desel dijo que la agencia penitenciaria no cree que se haya violado ninguna ley estatal al no tener a los medios de comunicación presenciando la ejecución.

El Código de Procedimiento Penal de Texas no menciona específicamente a los medios de comunicación en relación con presenciar una ejecución, dijo Desel.

Una parte del Código Administrativo de Texas, reglas y regulaciones que gobiernan a las agencias estatales, enumera a las personas que están autorizadas a presenciar una ejecución, incluido un grupo de medios que consta de cinco reporteros. La AP está específicamente designada como uno de los cinco reporteros del grupo. Desel dijo que el código administrativo “no menciona ni usa la palabra ‘debe’ de ninguna manera, sólo que las siguientes personas pueden estar autorizadas a testificar".

En un tuit del jueves, el representante estatal Jeff Leach, republicano por Plano, dio la bienvenida a la investigación.

“Fue ‘un error’ y / o una ‘falta de comunicación’, no es aceptable. Este es un error colosal e insondable y necesitamos respuestas”, dijo.

La oficina del gobernador Greg Abbott no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que si bien el código administrativo está escrito de manera que le dé al Estado cierta negación sobre si violó la ley, no permitir que los periodistas presenciaran la ejecución del miércoles fue una violación de la ley y “no se puede describir como cualquier cosa menos”.

Los errores que llevaron a lo ocurrido el miércoles hablan de la capacidad de Texas y los otros 23 estados que actualmente tienen la pena de muerte para llevar a cabo ejecuciones, dijo Dunham, cuyo grupo no toma posición sobre la pena capital pero ha criticado la forma en que los estados llevan a cabo las ejecuciones.

“Texas tiene más experiencia en llevar a cabo ejecuciones que cualquier otra jurisdicción en el hemisferio occidental y si Texas puede cometer un error como éste, ¿qué confianza puede tener el público en lo que están haciendo otros estados?”, dijo Dunham.

Joseph Larsen, un abogado de Houston que también forma parte de la junta directiva de Freedom of Information Foundation de Texas, calificó la falta de testigos de los medios de comunicación como “inexcusable” y las ejecuciones “deben hacerse con total transparencia para mantener la integridad del proceso judicial”.

“No es diferente de exigir que el juicio del imputado sea público y presenciado”, dijo. “A los funcionarios de Texas les gustaría restringir el acceso a los medios en la mayor medida posible, principalmente por razones políticas”.

Larsen también cree que el Departamento de Justicia Criminal de Texas violó la ley estatal al no tener testigos de los medios el miércoles.

Las ejecuciones alguna vez se llevaron a cabo frente a los juzgados y, a menudo, se convirtieron en espectáculos públicos, pero desde que se convirtieron en “actividades más solemnes y sombrías” dentro de los muros de la prisión, los medios de comunicación han funcionado como una forma “de garantizar la rendición de cuentas y de informar si algo sale mal”, dijo Dunham.

La ausencia de reporteros durante la ejecución del miércoles también significó que el público no pudo obtener detalles de primera mano de los medios sobre varios cambios que se han realizado en el procedimiento de ejecución.

Se han hecho arreglos para permitir que el consejero espiritual de un preso esté en la cámara de la muerte. El mes pasado, los funcionarios de prisiones revocaron una prohibición de dos años a los asesores creada después de que la Corte Suprema de Estados Unidos detuvo la ejecución de un recluso que había argumentado que se estaba violando su libertad religiosa porque su consejero espiritual budista no podía acompañarlo.

La cámara de la muerte también ha sufrido algunas renovaciones, incluida la insonorización y pintura, así como alfombra nuevas.

Dunham dijo que los estados y los medios de comunicación tienen una relación incómoda cuando se trata de ejecuciones, ya que los estados necesitan que los medios de comunicación preserven la legitimidad de las ejecuciones mientras intentan también evitar la rendición de cuentas cuando las cosas van mal.

“Es un equilibrio entre legitimidad y responsabilidad”, dijo. “Los estados necesitan los medios de comunicación, pero también quieren restringirlos”.