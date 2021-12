Egresarán más de 5 mil estudiantes de UTEP y EPCC

Las dos universidades más importantes de El Paso comenzarán sus ceremonias de graduación en persona este fin de semana donde más de 5 mil estudiantes recibirán sus títulos de licenciatura, maestría y doctorado.

Ceremonias en EPCC

En El Paso Community College (EPCC), más de 3 mil graduados celebrarán sus logros en las ceremonias de graduación presenciales el día de hoy a las 2:00 p.m. para estudiantes que reciben títulos en Asociado en Ciencias, Asociado en Ciencias Aplicadas y Certificados de Finalización y a las 6:00 p.m. para estudiantes que reciben títulos de Asociado en Artes y Asociado en Artes-Enseñanza.

Participarán los estudiantes que sean elegibles para graduarse después de los semestres de verano y otoño de 2021.

Los graduados que formaron parte de las clases de primavera y otoño de 2020 y las graduaciones virtuales de primavera de 2021 también están invitados a asistir a las dos ceremonias.

Una de estas egresadas es Mariana Prieto Caballero, quien está completando su título de asociado en Contabilidad, Negocios y Economía y acredita a El Paso Community College (EPCC) por brindarle la confianza y la capacidad para lograr cualquier sueño que quiera lograr. “Creo sinceramente que EPCC ha cambiado mi vida. Me siento una persona mucho más preparada de lo que me sentía hace dos años, y no sólo en el ámbito académico sino también en general. Estoy muy agradecida con mis profesores, asesores, compañeros de clase y toda la comunidad de EPCC con quienes tuve el placer de interactuar”, dijo Prieto.

Mariana creció en Ricardo Flores Magón, un pequeño pueblo de Chihuahua, México. Cuando estaba en la escuela secundaria, su familia se mudó a Ciudad Juárez para que pudiera recibir una mejor educación.

Una vez que terminó la escuela secundaria, a Mariana se le otorgó una visa de estudiante para tomar cursos intensivos de inglés en EPCC. Después de completar esos cursos, continuó su viaje en EPCC obteniendo su título de asociado.

“No importa lo difíciles que sean las cosas, las metas se pueden lograr con esfuerzo. Además, cualquier sueño puede hacerse realidad si realmente te lo propones”, añadió.

Una experiencia particularmente significativa para Mariana fue participar en el Programa de Aprendizaje de Servicio mientras estaba inscrita en un curso de inglés con la profesora Margie Nelson Rodríguez. Este programa brinda crédito académico por el trabajo de servicio en la comunidad y, a través de él, Mariana se ofreció como voluntaria en el Zoológico de El Paso.

Ese es definitivamente el caso de Mariana, quien planea continuar sus estudios con una licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Texas en El Paso.

“EPCC me ayudó mucho en mi crecimiento personal, desarrollándome como persona y en el ámbito académico. Me sentí bienvenida por la comunidad escolar y estoy feliz de haber completado mi título de asociado aquí. Estoy totalmente agradecida por las personas que presenciaron este progreso”, finalizó.

Ceremonias en UTEP

Por su parte, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) organizará cuatro ceremonias de graduación en persona en el Don Haskins Center para celebrar a más de 2 mil 700 graduados del verano de 2021 y candidatos del otoño de 2021.

El fin de semana de graduación de UTEP está programado para mañana sábado 11 de diciembre y el domingo 12 de diciembre de 2021. Cada ceremonia reconocerá a los graduados de licenciatura, maestría y doctorado y candidatos de cada universidad, siguiendo el cronograma detallado.

Los funcionarios de la casa de estudios informaron que no se requieren boletos de admisión para amigos y familiares.

Se permite la entrada a la arena una hora antes de cada ceremonia y las cuatro ceremonias se transmitirán en vivo en www.utep.edu.

Piden protegerse

Para que los eventos de graduación sean lo más seguros posibles, las autoridades alientan a los estudiantes graduados y a sus familiares e invitados que no hayan sido vacunados o no hayan recibido un refuerzo a que consideren no asistir a las ceremonias.

El estacionamiento de la clínica de vacunas para huéspedes fuera del campus está disponible en el estacionamiento de Sun Bowl.

“Se recomienda cubrirse la cara para los graduados y los invitados que asistan a las ceremonias. Los dispensadores de desinfectante para manos estarán disponibles en el Don Haskins Center. Como medida de precaución, antes de cada ceremonia, se desinfectarán los espacios públicos dentro del Centro Don Haskins”, declaró UTEP.

“EPCC se enorgullece de celebrar los logros de los estudiantes a medida que alcanzan el hito de la graduación. La universidad está dando prioridad a un comienzo seguro. EPCC tendrá dos ceremonias de graduación en lugar de una. Se recomienda encarecidamente a los graduados y sus invitados que usen máscaras, utilicen los soportes de desinfectante de manos que estarán disponibles y utilicen prácticas de bienestar antes, después y durante la ceremonia”, declaró por su parte EPCC.

Iluminación especial ‘Mining Minds’

La escultura de piqueta “Mining Minds” ubicada en la rotonda Sun Bowl-University está iluminada de azul y naranja desde el pasado miércoles 8 de diciembre hasta el domingo 12 de diciembre por la noche para conmemorar la Clase 2021 de UTEP.

“Mining Minds” es una obra de arte pública icónica instalada en 2010 para mejorar el campus de UTEP. Por la noche, las luces naranjas iluminan la estructura de acero mientras que la luz de los LED emana de los “unos” y “ceros” perforados en cada extremo de la púa. La Universidad ilumina la selección en azul y naranja en ocasiones especiales como fechas históricas, hitos anuales importantes y celebraciones de logros especiales.