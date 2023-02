Educan a Washington sobre la frontera

Santa Teresa, NM— Educar a los congresistas y a los funcionarios federales en Washington sobre la importancia de la frontera y su impacto económico nacional, es la labor titánica que enfrenta el nuevo congresista demócrata por el Sur de Nuevo México, Gabe Vásquez, en el Capitolio.

Acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Vásquez visitó este martes el puerto internacional Santa Teresa, que colinda con San Jerónimo, en el municipio de Juárez, Chihuahua, para promover el desarrollo regional y la asignación de fondos federales de ambos lados de la frontera.

“Como un orgulloso fronterizo y miembro del Congreso, educaré a mis colegas sobre la importancia de este puerto de entrada, la importancia de construir relaciones fructíferas con México y la necesidad de fomentar el comercio internacional”, señaló Vásquez, quien asumió el cargo federal en enero, tras haber sido regidor de Las Cruces durante varios años.

“Debemos tomar las medidas necesarias para garantizar que el comercio siga fluyendo sin contratiempos”, señaló el congresista.

Expresó que a lo largo de su carrera, en Las Cruces ha trabajado para facilitar el tránsito de mercancías en ambos lados de la frontera y promover facilidades en Santa Teresa, que incluyen un programa piloto de inspección.

“Debemos seguir luchando para diversificar la economía de nuestro estado y promover el comercio internacional. Estoy comprometido a garantizar que nuestro estado continúe aprovechando el verdadero potencial de nuestra vibrante y creciente región fronteriza”, dijo en su discurso.

Agregó que el comercio internacional entre Estados Unidos y México es esencial para el crecimiento económico y la prosperidad en ambos países.

“Apoya empleos, negocios y comunidades enteras en la frontera. Por eso es tan vital que apoyemos las inversiones federales que mejoran el comercio internacional y refuerzan el desarrollo económico en toda la región fronteriza”, dijo el funcionario electo.

“Nuestra visión compartida para la frontera incluye una puerta de entrada económica vital entre Estados Unidos y México que se basa en la confianza, el respeto y el beneficio económico mutuo”, concluyó.

Supervisa embajador inversiones

Por su parte, en su visita a Santa Teresa y San Jerónimo, el embajador Salazar dijo que la zona es una potencia grande de la relación comercial existente y que durante su recorrido observó cómo se está invirtiendo bastante del lado de México como de Estados Unidos.

Indicó que está seguro que este es uno de los proyectos que va a avanzar por la frontera de Estados Unidos y México por lo que su estancia obedeció a darle seguimiento y ver el trabajo que se está haciendo de los dos lados, lo que vio con entusiasmo.

“En la medida en que tengamos una frontera segura podremos tener un mayor desarrollo en cuanto al comercio y el intercambio”, dijo Salazar, quien como parte de la administración Biden ha sido criticado por el incremento en los cruces indocumentados por la frontera Sur.

Salazar, quien fuera secretario del Interior bajo Barack Obama y desciende de colonos españoles en el Sur de Colorado, señaló que en cuanto a las relaciones bilaterales, aunque hay temas que siempre han sido difíciles se atienden con un optimismo muy determinado y seguros de que “vamos a tener éxito y un alineamiento al más alto nivel que tenemos ahora”.

“En lo anterior había muchas épocas donde no lo teníamos… siempre me pongo a comentar que ahora que vino el presidente Biden a El Paso y luego se fue a México, el 8, 9 y 10 de enero, hacía 9 años que no venía un presidente de Estados Unidos”, dijo Salazar.

Hermanan a El Chamizal de Juárez y El Paso

Después de visitar Santa Teresa y San Jerónimo, Ken Salazar se dirigió a El Chamizal de El Paso, donde el Gobierno municipal de Ciudad Juárez y autoridades de El Paso, Texas, firmaron un acuerdo de parques hermanos entre El Chamizal juarense y El Chamizal National Memorial Park.

En el encuentro, el presidente Cruz Pérez Cuéllar comentó que la idea surgió en una reunión en El Chamizal tras un planteamiento de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, de hermanar los parques, por lo que hoy se ve plasmado en este acuerdo, ya que el parque es un reflejo de la comunidad que somos.

Salazar comentó que El Chamizal es un espacio que puede unir a los dos países, se busca que con estos proyectos se pueda crear una área de conservación binacional que ayude a congregar a la comunidad de ambos lados de la frontera.