Durante la pandemia ‘mineros cuidan de mineros’

Cortesía / Durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2020, la despensa de alimentos de UTEP ha ayudado a más del doble de la cantidad de estudiantes que atendía normalmente

En esta temporada, además de tomar decisiones para protegerse y proteger a los demás en medio de la pandemia de Covid-19, hay muchas formas en las que se puede ayudar a la comunidad de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). El Fondo Estudiantil de Emergencia y la Despensa de Alimentos de UTEP se encuentran entre los esfuerzos de recaudación de fondos del campus diseñados para marcar la diferencia para los estudiantes al brindarles asistencia financiera y alimentos. Enfrentar desafíos financieros durante la pandemia, ayudándolos a cubrir necesidades como alimentos y facturas de servicios públicos, y costos de tecnología e Internet necesarios para continuar aprendiendo en línea. Sin embargo, la demanda del fondo sigue superando la oferta ya que más de 100 estudiantes permanecen en la lista de espera.

Un obsequio al Fondo de Emergencia Estudiantil ofrece a los estudiantes de UTEP apoyo financiero oportuno que puede ayudarlos a mantenerse encaminados hacia el éxito académico.

“Siempre es maravilloso ver la enorme generosidad de la familia Miner”, dijo el doctor en Educación Gary Edens, vicepresidente de Asuntos Estudiantiles. “El apoyo que nuestros donantes brindan a los estudiantes no solo ayuda a pagar una factura o alimentar a una familia, también ayuda a que el estudiante se mantenga en el camino hacia la graduación. Nos hemos tomado muy en serio el programa Miners Take Care of Miners (Mineros Cuidan de Mineros) este año y cada donación parece tener más impacto y definitivamente es necesaria”.

Durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2020, la despensa de alimentos de UTEP ha ayudado a más del doble de la cantidad de estudiantes que atendía normalmente. Una donación a la despensa de alimentos de UTEP ayudará a garantizar que los estudiantes no luchen contra la inseguridad alimentaria. Durante las vacaciones, la despensa de alimentos ensamblará y distribuirá canastas de comida navideña a los estudiantes necesitados. Se considerarán restricciones dietéticas cuando se armen las canastas y se coordinará la recogida sin contacto con los estudiantes.

“La respuesta de nuestra red de mineros ha sido asombrosa”, dijo Jake Logan, vicepresidente de avance institucional. “Desde el momento en que hicimos el llamado para pedir apoyo a nuestros estudiantes necesitados, los ex alumnos y amigos de UTEP estuvieron allí para responder al llamado. Este ha sido un año especialmente difícil, y una cantidad relativamente pequeña de dinero puede ser de gran ayuda para ayudar a nuestros estudiantes a terminar su educación, permitiéndoles unirse a nuestra orgullosa red de ex alumnos mineros”.

Compromiso de salud

Además de las donaciones monetarias, el campus les pide a todos los mineros que hagan el “Compromiso de los mineros” para fomentar una comunidad sana y segura. Use el hashtag #minerspledge en las redes sociales para compartir cómo está haciendo su parte para frenar la propagación de Covid-19, ya sea usando una mascarilla, lavándose las manos con frecuencia, evitando grandes reuniones, siendo proactivo con las pruebas de Covid-19 o manteniendo el distanciamiento social. ¡Haz el Compromiso de los Mineros hoy!

Si está buscando otra forma de ayudar, considere dar el “regalo de la vida” y donar sangre. Aunque la Universidad no puede realizar campañas de donación de sangre en el campus en este momento, continúa la necesidad de donaciones de sangre en la comunidad. Haga una cita para donar sangre en un centro Vitalant o en una campaña comunitaria de donación de sangre.

Los interesados pueden ver más de los esfuerzos de UTEP para abordar las necesidades de los estudiantes, muestre su apoyo y elija su proyecto en pickaproject.utep.edu