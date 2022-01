‘Dopaba’ paseño a atletas olímpicos

Nueva York– Fiscales federales estadounidenses acusaron el miércoles a un hombre de Texas de proporcionar drogas para mejorar el rendimiento a atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Tokio el verano pasado, incluyendo a la velocista nigeriana Blessing Okagbare, quien perteneció al programa atlético de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Eric Lira, de 41 años, de El Paso, es la primera persona acusada en virtud de una nueva ley antidopaje de EU que rige las competencias deportivas internacionales.

Lira es el propietario de Med Sport LLC, una empresa con sede en El Paso. De acuerdo con su perfil en la red social LinkedIn, opera también en Ciudad Juárez bajo la razón social Avanti Health Care, donde se presenta como practicante de la proloterapia, un tratamiento complementario para el dolor muscular y articular.

La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan dijo que Lira distribuyó las drogas, incluida la hormona del crecimiento humano y la eritropoyetina, una hormona que fortalece la sangre, “con el propósito de corromper” los Juegos de 2020, que realizaron hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

Lira también está acusado de conspirar para violar las leyes de falsificación de drogas y adulteración. No estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera comentar sobre los cargos.

“No es ganar si tomas sustancias ilegales, es hacer trampa”, dijo el subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Michael J. Driscoll, en un comunicado.

La denuncia penal identifica a Okagbare sólo como “atleta 1”, pero integra detalles, incluidas sus actuaciones en carreras específicas, que dejan en claro que ella era una de las clientas de Lira. Se envió un mensaje de texto a Okagbare en busca de comentarios.

Okagbare había sido suspendida provisionalmente por dar positivo por la hormona del crecimiento humano en julio de 2021, en una prueba fuera de competencia, sólo unas horas antes de que la ex medallista de plata del campeonato mundial corriera en las semifinales de los 100 metros femeninos en los Juegos Olímpicos. Una denuncia penal revelada el miércoles en la corte federal de Manhattan describió esa suspensión.

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) dijo el año pasado que Okagbare también había dado positivo por un refuerzo de sangre en Nigeria en junio. Fue acusada de no cooperar con la investigación luego de que desobedeció una orden de presentar “documentos, registros y dispositivos de almacenamiento electrónico” en relación con los otros cargos, dijo la AIU en ese momento.

“Cuando sea el momento de decir algo, lo haré y la espera valdrá la pena”, tuiteó Okagbare el año pasado.

La denuncia penal alega que Lira, kinesiólogo y médico naturópata, trajo versiones “mal rotuladas” de los medicamentos a los Estados Unidos desde América Central y del Sur antes de distribuirlos a los atletas.

Las autoridades federales registraron el teléfono celular de Okagbare cuando regresaba a Estados Unidos desde Tokio y descubrieron que se había comunicado con frecuencia con Lira a través de una aplicación encriptada, según la denuncia.

“¿Es seguro tomar una prueba esta mañana?” Okagbare escribió en un mensaje a Lira, de acuerdo con la denuncia. “Recuerda que me lo hice el miércoles y luego ayer otra vez. No estaba seguro, así que no me hice la prueba”.

En otro intercambio, Okagbare le escribió a Lira que acababa de correr los 100 metros en 10.63 segundos. Los informes de noticias detallaron que Okagbare corrió una carrera en ese momento unos días antes de que se enviara el mensaje. “Eric, mi cuerpo se siente tan bien”, escribió. “Lo que sea que hiciste está funcionando muy bien”.

“Estás haciendo tu parte y estarás lista para dominar”, le escribió Lira a la atleta.

Los cargos contra Lira se presentaron en virtud de la Ley Rodchenkov, firmada en 2020 y que prohíbe que “cualquier persona, que no sea un atleta”, influya a sabiendas en cualquier “competición deportiva internacional importante” con el uso de sustancias prohibidas.