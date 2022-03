Donan a YMCA $10 mil en honor a Lowenfield

Para mantener viva la memoria de Wally Lowenfield, quien fuera propietario de la concesionaria de autos Casa Ford y continuar con su legado altruista a favor de la comunidad paseña, directivos de la compañía entregaron un donativo de 10 mil dólares a la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA).

A 10 años de su fallecimiento y como una manera de recordarlo en cada aniversario, la empresa organizó una ceremonia en las instalaciones de la agencia automotriz a la que asistieron familiares, amigos y empleados.

Ahí Justin Lowenfield, vicepresidente de CF al lado de sus hermanos Ronnie y Luke entregaron el cheque simbólico por la cantidad mencionada a Bill Coon, presidente y director ejecutivo de YMCA de El Paso, la organización mundial, cristiana y ecuménica fundada en 1844, de la cual su abuelo fue vicepresidente.

“Este es un día muy importante porque es una celebración de mi abuelito, y en estos 10 años estamos de nuevo contribuyendo a la comunidad”, dijo emocionado Justin, quien representa el liderazgo de la tercera generación de la familia.

Para él y sus hermanos es de suma importancia continuar con el legado de su abuelo, el de dar a la comunidad y a su clientela el mejor servicio como él siempre lo hizo y al decir: “mi casa es su casa”.

“Dirigimos la compañía al estilo de casa, la humildad, el respeto y los fuertes valores morales. Somos una verdadera empresa de propiedad y operación familiar, y así es exactamente como tratamos a nuestro personal y clientes, como familia”.

Durante el homenaje se dijo que Wally, quien se desempeñó como presidente de United Way, The Boys and Girls Club of El Paso, The Del Norte Club y YMCA, donde le encantaba jugar rackettball logró acumular esos valores y aplicarlos en su empresa.

De esta manera la filosofía de Wally fue “Redefinir el negocio de los automóviles, sirviendo a los demás, haciendo lo correcto y valorando a las personas a través de “The Casa Way”, que aún guía a cada uno de los concesionarios hasta el día de hoy.

“El señor Wally siempre estuvo interesado en ayudar a los menos afortunados y este donativo es una oportunidad para estas la familias que quieran que sus hijos aprendan a nadar y puedan venir a salvar vidas”, Mayra García, integrante de YMCA.

Indicó que a la fecha YMCA cuenta con una membresía de más de 25 mil integrantes en El Paso, es la agencia que imparte el mayor número de clases de natación al año, más de dos mil, entre niños y adultos con edades que van desde los seis meses a los 99 años.

Mayra García, integrante de YMCA EP, manifestó que el dinero recibido se utilizará para entregar becas a niños, cuyos padres no cuenten con recursos económicos para pagar las lecciones de natación y las herramientas que necesitan para tener confianza en el agua y cerca de ella en un marco de seguridad.

Rodeados de fotografías de su abuelo los jóvenes empresarios recordaron con orgullo la historia de su líder, quien junto con su padre han logrado darle un crecimiento exitoso a Casa Ford Lincoln, que ha sido la fuente confiable de Ford, Lincoln y vehículos usados de calidad en El Paso.

Una vida de servicio

Para conocer la historia de Casa Ford Lincoln, se dijo, se tiene que contar la historia de Wally Lowenfield, nativo

de El Paso, quien tenía un profundo amor y aprecio por su ciudad natal.

Graduado de El Paso High School, Wally demostró sus habilidades de liderazgo como estudiante en UTEP, (conocido como Texas College of Mines en ese momento) al convertirse en líder de gritos del equipo de porristas y fundar la fraternidad Kappa Sigma.

Fue esa misma capacidad de liderazgo y sentido del deber lo que llevó a Wally a dejar la universidad y servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial.

Sirvió honorablemente como almacenista en un barco naval durante varios años, antes de regresar a casa para terminar su educación. Su momento no podría haber sido mejor, ya que cuando llegó, conoció a Patricia, quien al paso de los años se convirtió en su esposa.

Wally y Patricia creían en fuertes valores morales y espirituales y criaron a sus seis hijos para que hicieran lo mismo, luego de tomar en serio sus enseñanzas de generosidad y servicio.

Compartir con sentido

Wally fue un ávido partidario de muchas organizaciones benéficas, como The Boys and Girls Club of El Paso, The YMCA, The Del Norte Club, e incluso se desempeñó como presidente. de United Way del Condado de El Paso. Fue este sentido de responsabilidad comunitaria lo que lo llevó a fundar Casa Ford Lincoln.

“El gran corazón, la honestidad que este hombre profesaba se las pasó a su hijo y a los hijos de sus hijos y así han mantenido su negocio con esos atributos, valores y filosofía”, dijo a su vez Yamil Yanar, consultor de ventas y financiamiento de la concesionaria.

En el evento se reconoció y agradeció la labor de todo el equipo Casa , el cual se ha expandido para ofrecer cuatro marcas de vehículos nuevos y cientos de autos, camionetas y SUV usados en seis ubicaciones, tal y como lo proyectó su fundador y antiguo propietario, Wally Lowenfield.

En estos días, Casa Ford Lincoln está a cargo de los nietos de Wally: Justin, Ronnie, Luke y Miles. Aunque Wally falleció en 2012, sus nietos continúan con su legado a las generaciones futuras.