Donan 40 mil dólares y crean programa ‘La Casa de Abuelitos’

Para atender a la población anciana y vulnerable que no cuenta con un techo dónde vivir, el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar (OCH) anunció la creación del programa ‘La Casa de Abuelitos’, luego de recibir un donativo de 40 mil dólares por parte de funcionaros de Bank of America.

En conferencia de prensa directivos del Centro de Oportunidades comentaron que además del apoyo de Bank of America, el programa se asoció con la Ciudad de El Paso, United Way del Condado de El Paso (UWEPC) y la familia Rosales.

“La falta de hogar tiene un precio físico costoso, y muchas personas sin hogar de 50 años o más a menudo exhiben el estado corporal de alguien 20 años mayor”, dijo el director adjunto del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar, John Martin.

Remarcó que actualmente enfrentan desafíos importantes, pero el generoso apoyo de organizaciones como Bank of America hace posible aliviar algunos de estos desafíos y ofrecer seguridad, estabilidad y atención a largo plazo a las personas que realmente lo necesitan.

De acuerdo a los directivos, ‘La Casa de Abuelitos’, la cual se ubicará en el 510 S. Oregon, ofrecerá un manejo intensivo de casos y albergue extendido mientras el Centro de Oportunidades trabaja para encontrar soluciones de vivienda a largo plazo para quienes están bajo su cuidado.

En muchos casos, se dijo, los participantes del programa deben ser colocados en hogares de acogida o incluso en viviendas asistidas, y ‘Abuelitos’ desempeñará un papel fundamental para satisfacer esas necesidades en un entorno seguro.

“La asociación con Opportunity Center, la Ciudad de El Paso y otros en este esfuerzo es sólo otro ejemplo de cómo los sectores público, privado y sin fines de lucro que trabajan juntos, pueden crear soluciones significativas que tendrán un impacto duradero en nuestra comunidad”, dijo Kristi Marcum, presidenta de Bank of America El Paso.

Remarcó que El Paso es una comunidad vibrante y compasiva, “y nos sentimos honrados de apoyar al Opportunity Center mientras construyen una base para el programa ‘Abuelitos’, brindando servicios cruciales a la comunidad de personas sin hogar más vulnerable de El Paso”.

“En Bank of America, nos sentimos honrados de asociarnos con organizaciones como Opportunity Center que brindan soluciones significativas y fortalecen a nuestra comunidad de El Paso. Esta subvención ayudará a la organización a completar las actualizaciones necesarias para el histórico Willie Sanchez Rosales Family Center, preparándolo para brindar atención crítica y de calidad a la población anciana y frágil sin hogar de El Paso”, dijo Marcum.

A su vez Nicole Ferrini, directora de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de El Paso, indicó que están encantados de ser parte de brindar un apoyo significativo a las personas que lo necesitan.

“Esto sucede cuando trabajamos juntos e invertimos en soluciones compasivas e innovadoras que salvan vidas y crean un mejor mañana”, dijo la funcionaria durante su intervención.

Al mismo tiempo se destacó que al revitalizar el Centro Familiar Willie Sánchez Rosales, el cual tiene una historia única, se rinde un homenaje a su legado original: “Hace más de cien años, el edificio fue operado por Associated Charities of El Paso, un precursor de United Way, como refugio para hombres sin hogar, y fue pionero en oportunidades de terapia de trabajo para personas sin hogar”, se enfatizó.

Y es que en 2013, Joe Rosales y su familia donaron el edificio, situado en el corazón de la ciudad, al Opportunity Center for the Homeless para crear otro lugar de apoyo para las poblaciones vulnerables de la comunidad.

“Sin conocer la historia del edificio, mi esposa y yo compramos esta propiedad en el Sur de El Paso con la intención de abrir un refugio para personas sin hogar para los más necesitados”, manifestó Joe Rosales, fundador de JAR Construction.

Señaló que la asociación con el Opportunity Center, el cual opera desde hace 27 años, les ha permitido hacer realidad su sueño al ayudar a las personas sin hogar independientemente de la edad o las circunstancias que rodean la falta de vivienda, “estamos orgullosos de ver que el edificio sirve a una creciente necesidad de personas mayores en nuestra ciudad”.

Por su parte Deborah A. Zuloaga, presidenta y directora ejecutiva de UWEPC dijo que sólo juntos se puede ayudar a los habitantes para satisfacer sus necesidades más básicas y garantizar que el futuro sea mejor para todos.

“Nuestro United Way se enorgullece de ser parte de un grupo de organizaciones y empresas que se han unido para apoyar a los más vulnerables de nuestra comunidad”, remató.

Al igual que Zuloaga, la presidenta de Bank of America resaltó la ayuda que debe darse y dijo: “estamos dedicados a retribuir a las comunidades que llamamos hogar, y el apoyo a programas como Casa de Abuelitos ayuda a garantizar que se cuide a las poblaciones más vulnerables de El Paso”.

Resaltó que sólo en 2021, Bank of America ha donado más de 220 mil dólares a organizaciones benéficas y sin fines de lucro del área que están ayudando a construir “un El Paso más fuerte y trabajando para abordar la igualdad racial y étnica para crear oportunidades económicas para todos”.

Durante el evento se explicó que actualmente se trabaja en las mejoras necesarias para revitalizar el edificio de 100 años de antigüedad, obtener el cumplimiento de la ADA y convertirse en el hogar permanente de ‘La Casa de Abuelitos’. Se espera que las renovaciones se completen en los próximos meses.

Este anuncio es un primer paso clave en el plan plurianual del Opportunity Center for the Homeless para apoyar a las poblaciones más vulnerables de la ciudad para incluir opciones adicionales de vivienda y refugio.

A la fecha la iniciativa ha aceptado a 21 personas y espera servir de 35 a 40, que será su capacidad total. Casi un tercio de la población sin hogar en El Paso está clasificada como anciana y / o frágil, y este programa precisamente ofrece un apoyo fundamental a una comunidad desatendida.