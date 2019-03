Donan $1.5 millones a Texas Tech para cátedra en Neurología

Gracias a un generoso regalo por 750 mil dólares de la Fundación Jim y Julie Cardwell y la Fundación de la Familia Cardwell, el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech en El Paso,TTUHSC por sus siglas en inglés, va a establecer una cátedra en el Departamento de Neurología.

Para responder al obsequio, Texas Tech va a establecer la Cátedra en Neurología Jim y Julie Cardwell y va a aportar una cantidad similar. La cátedra será apoyada por 1.5 millones de dólares gracias a esas dos aportaciones.

El regalo y la cátedra forman parte de un esfuerzo a largo plazo para incrementar el número de neurólogos disponibles para atender a la comunidad de El Paso.

La Fundación de la Familia Cardwell está afiliada a la Fundación de la Comunidad de El Paso.

“Tenemos una grave escasez en El Paso y el sur de Nuevo México”, comentó el empresario paseño Jim Cardwell.

“Esta es una oportunidad para colocar a la vanguardia a TTUHSC de El Paso en cuanto al entrenamiento de médicos. Esperemos que algunos de ellos permanezcan aquí en El Paso, pero si no es así, por lo menos estamos entrenando a más médicos. Necesitamos tener más acceso a los doctores para que las familias no tengan que salir de nuestra región para recibir una atención especializada”, dijo.

“La inspiración de este regalo fue la de ayudar a las futuras generaciones de esta región”, comentó Cardwell. “Este será el cimiento de muchas cosas que están por venir”.

El igualar los fondos es una ventaja para TTUHSC de El Paso para reclutar y atraer a médicos de especialidades en las que no existe una buena atención en nuestra región.

El objetivo es seguir avanzando sobre estas especializadas para que tanto la atención a los pacientes como la experiencia en la investigación se vaya expandiendo al paso del tiempo.

Existen fondos adicionales que pueden ser igualados para cátedras en varias áreas, tales como Psiquiatría, Medicina de Emergencia, Ortopedia, Cirugía y Medicina Interna.

Existe una escasez de neurólogos a nivel nacional, lo cual ha dado lugar a que haya un “desierto neurológico” en algunas áreas en donde no hay esa especialidad.

Aunque El Paso no está en esa situación, ya que cuenta con aproximadamente 20 neurólogos, son muy pocos para una ciudad de este tamaño, los pacientes de El Paso tienen que inscribirse en listas de espera, comentó el doctor Salvador Cruz Flores, profesor y catedrático del Departamento de Neurología de TTUHSC en El Paso.

De acuerdo a la Academia Americana de Neurología, una ciudad debería tener entre tres y cinco neurólogos por cada 100 mil habitantes –un mínimo de 35 si hay 700 mil personas que viven en el Condado de El Paso.

Los neurólogos de El Paso atienden a pacientes de toda la región Paso del Norte, aseguró el doctor Cruz Flores.

Aproximadamente el 45 por ciento de la atención proporcionada por los neurólogos de TTUHSC El Paso no remunerada para las personas que no están aseguradas o no están aceptablemente aseguradas.

Aunque es parte de su misión, Cruz Flores comentó que esto se añade a la necesidad de tener más neurólogos.

“Esta cátedra significa un crecimiento para las actividades del Departamento de Neurología, creando tal vez más oportunidades para una residencia y líneas clínicas de servicio tales como una clínica para esclerosis múltiple o aumentar el servicio para epilépticos”, señaló el especialista.

“En general, esto expandirá los servicios del Departamento de Neurología con la idea de proveer más acceso a la atención neurológica para nuestra comunidad”.

Si desea más información sobre cómo hacer una inversión en el futuro de la atención médica en la región Paso del Norte y aprovechar la igualación de fondos, contacte a Andrea Tawney, vicerrectora de la Oficina de Avance Institucional de TTUHSC o visite el sitio [email protected]