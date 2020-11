Donan 100 pavos Aaron y Alvin Jones, paseños que destacan en la NFL

Fotos: Armando Vela / El Diario de El Paso

El Paso— Conocidos como dos grandes jugadores que consideran a El Paso su casa y que brillan en el emparrillado, los hermanos Aaron y Alvin Jones tienen un lado caritativo que pocos conocen.

Los Jones, que serán los grandes mariscales en el Desfile del Tazón del Sol este jueves, que se transmitirá de manera virtual para evitar contagios del Covid-19, donaron 100 pavos y dulces a familias necesitadas de El Paso.

"Cuando estaban en high school, mi esposa y yo solíamos llevarlos a cuando el alcalde Cook alimentaba a los desamparados en Acción de Gracias", dijo Alvin Jones Sr., padre de los jugadores. "Los llevábamos allí para servir la cena de acción de gracias".

"Han estado retribuyendo a esta comunidad desde que tenemos memoria", agregó el orgulloso padre.

"Somos una familia tan bendecida y porque somos bendecidos buscamos bendecir a otros", dijo Jones Sr.

"Estamos muy agradecidos porque a través de su fundación, la familia Jones nos ayudó donando pavos a nuestras familias", dijo Adriana Ruiz, directora de la escuela primaria Hawkins, entrevistada por KVIA.

La nueva fundación de los hermanos Jones, 'A&A All The Way', tiene como objetivo lograr un impacto en las vidas de los jóvenes a través de donaciones caritativas tanto en Green Bay como en El Paso.

El personal de la escuela se vistió con orgullo con sus camisetas de los Empacadores de Green Bay mientras ayudaban a repartir los pavos que se basaban en las necesidades de las familias, como lo describieron los maestros de la primaria Hawkins.