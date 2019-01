Donald Trump, el gran mentiroso

Dos años después de haber hecho el juramento en la toma de posesión, el presidente Trump ha hecho 8 mil 158 declaraciones falsas o erróneas, de acuerdo con la base de datos The Fact Checker, que analiza, categoriza y le da seguimiento a cada declaración sospechosa realizada por el presidente.

Eso incluye un impresionante número de más de 6 mil afirmaciones durante el segundo año del mandato del presidente.

Pongámoslo de otra manera: el presidente promedió casi 5.9 declaraciones falsas o erróneas al día durante su primer año en el puesto. Sin embargo, realizó casi 16.5 al día durante su segundo año, casi triplicando ese ritmo.

Empezamos este proyecto como parte de nuestra cobertura de los primeros 100 días del presidente, mayormente debido a que no podíamos mantener el ritmo y volumen de las afirmaciones erróneas del presidente. Los lectores exigieron que lo siguiéramos haciendo durante el resto de la Presidencia de Trump. Nuestras gráficas interactivas, que fueron manejadas con la ayuda de Leslie Shapiro del Departamento Gráfico de The Washington Post, muestran una lista de cada comentario falso o erróneo realizado por Trump. Usted puede buscar las declaraciones específicas u obtener los totales mensuales o diarios.

En los primeros 100 días, el presidente realizó 492 comentarios sin fundamento. Se las arregló para superar ese número tan solo en las tres primeras semanas del 2019. En el mes de octubre estuvo haciendo campaña en el país anticipándose a las elecciones de medio término, habiendo realizado más de mil 200 declaraciones falsas o erróneas.

No es sorprendente que la fuente más importante de esas afirmaciones falsas sea la inmigración, una cifra que ha crecido con la adición de 300 declaraciones sobre inmigración en las tres últimas semanas, dando un total de 1 mil 433.

En el discurso sobre inmigración que pronunció el presidente el sábado, el último día de su segundo año como mandatario, contamos 12 declaraciones falsas o erróneas, incluyendo:





“Tan sólo la heroína mata a 300 estadounidenses a la semana, el 90 por ciento de la cual proviene del otro lado de la frontera sur”.

El número de 300 a la semana es correcto. Pero aunque el 90 por ciento de la heroína que se vende en Estados Unidos viene de México, virtualmente toda llega a través de los puertos legales de entrada. “Un pequeño porcentaje de la heroína decomisada por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza a lo largo de la frontera terrestre fue entre los puertos de entrada”, según dio a conocer la Agencia Anti-Drogas en un reporte del 2018. Así que el muro de Trump hará poco para detener el tráfico de droga. La repetida afirmación de Trump de que el muro podrá detener el tráfico de droga es una mentira sin fundamento.





“Muchas de esas ideas sobre la seguridad han sido propuestas por los mismos demócratas, y todas ellas han sido apoyadas por demócratas anteriormente, incluyendo una barrera física, muro o cerco”.





Trump exagera el supuesto apoyo demócrata. El senador Charles E. Schumer, demócrata por Nueva York, y muchos demócratas, aunque no así la representante Nancy Pelosi de California, votaron a favor del Decreto del Cerco Seguro del 2006, que fue firmado por el presidente George W. Bush autorizando la construcción de un cerco a lo largo de casi 700 millas en la frontera entre Estados Unidos y México. Fue aprobada por 283 votos contra 138 en la Cámara con 64 votos demócratas, y 80 contra 19 en el Senado con 26 votos demócratas. Sin embargo, el cerco por el que votaron no es tan sustancial como el muro que está proponiendo Trump. El mismo Trump catalogó el cerco del 2006 como “un muro de nada”.





“Sin embargo, todo el concepto de tener juicios largos para cualquiera que pone un pie en nuestro país de manera ilegal, debe ser cambiado por el Congreso. Es insostenible y ridículo. Pocos lugares en el mundo podrían considerar tal pesadilla imposible”.

Habitualmente Trump se asombra de Estados Unidos y de las leyes internacionales relacionadas con el asilo. Así es como funciona en cualquier país que se ha unido a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Protocolo Relacionado con el Estatus de los Refugiados de las Naciones Unidas: Un refugiado que ingresa y realiza una petición, el obierno toma una decisión después de analizar los hechos.También vale la pena recordar que el 85 por ciento de todas las deportaciones en Estados Unidos son ordenadas rápidamente, sin llevar a cabo una audiencia ante un juez.





“Si construimos una poderosa barrera de acero en la frontera sur, el índice de criminalidad y los problemas con las drogas de nuestro país podrían reducirse rápida y mayormente. Algunos dicen que podría reducirse a la mitad”.

La declaración de Trump de que un muro fronterizo reducirá el índice de la delincuencia en la nación —y el “problema de las drogas”— a la mitad es simplemente irrisorio. No hay evidencia que sugiera que ese es el caso. La mayoría de los inmigrantes indocumentados no cometen delitos a un índice mayor al de los ciudadanos estadounidenses, y las drogas fluyen a través de la frontera por los puntos de cruce legal.





“Miles de menores están siendo explotados por despiadados coyotes y violentos cárteles del narcotráfico”.

Este es un ejemplo de cuando el presidente y sus auxiliares respondieron a nuestros verificadores de información. Ninguna estadística del Gobierno rastrea a los menores que son contrabandeados por malos actores, “coyotes”, o pandillas del narco, y para este discurso, Trump alteró su usual aseveración de “tan solo el mes pasado, 20 mil menores fueron contrabandeados hacia Estados Unidos”. Ahora la cifra resulta más confusa, y ya no dice “contrabandeados”, sino que ahora utiliza el término “explotados”. Anteriormente Trump hacía referencia a la cifra de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de aprehensiones por unidad familiar y menores que viajan sin sus padres. Pero ya hemos señalado que es un error describirla como una estadística que representa a los menores con los que se trafica hacia el interior del país. Trump parece estar reconociendo que no hay cifras firmes para saber cuántos padres de familia podrían haber contratado a un contrabandista, coyote o miembro de alguna pandilla —aunque no haya evidencia que dicha cifra sea de “miles”.









Las aseveraciones sobre política exterior (900) y comercio (854) califican en el segundo y tercer lugar, seguidas por las aseveraciones sobre la economía (790) y el empleo (755). Pero también hay una categoría mixta de “miscelánea” (899), la cual incluyen ataques engañosos contra los medios o personas a las que el presidente percibe como enemigos.

Según nuestras cuentas, hubo tan solo 82 días —o alrededor del 11 por ciento del tiempo— en los que no registramos aseveración alguna. Estos fueron por lo regular días cuando el presidente se iba a jugar golf.

Pero también hubo 74 días, o alrededor del 10 por ciento de su Presidencia, en los que Trump hizo más de 30 declaraciones. Estos fueron por lo regular días en los que participó en mítines al estilo de campaña, improvisando sin seguir siquiera un guion.

Trump ha hecho muchas declaraciones engañosas sobre la investigación en torno a una posible interferencia rusa en las elecciones del 2016, aseverando en 192 ocasiones una variación de su ya cansada declaración de que todo fue un complot perpetrado por los demócratas. La CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional anunciaron que se sentían “altamente confiados” en aseverar que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una campaña para influenciar las elecciones, con una clara preferencia a favor de Trump. El consejero especial Robert S. Mueller III fue nombrado por el Departamento de Justicia de Trump, y los comités del Congreso que investigan el asunto han estado siendo dirigidos por republicanos.

Trump repitió 127 ocasiones la falsedad sobre haber asegurado la más grande reducción de impuestos en la historia de Estados Unidos, a pesar de que los datos del Departamento de la Tesorería muestran que calificará en el octavo lugar. Y 126 veces aseveró falsamente que Estados Unidos ha perdido dinero en déficits comerciales. Los países no “pierden” dinero en déficits de comercio. Un déficit comercial simplemente significa que la gente en un país está comprando más productos de otro país que la gente en el segundo país le compra al primer país. Los déficits comerciales también se ven afectados por factores macroeconómicos, tales como los tipos de moneda, el crecimiento económico y las tasas de ahorro e inversión.

Visite nuestro sitio web de Bottomless Pinocchios para ver más aseveraciones engañosas o falsas que el presidente ha hecho tan seguido que se han convertido en una forma de desinformación.