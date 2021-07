Dolido, ataca Trump a Biden en gira por Texas

Pharr, Texas– El ex presidente Donald Trump viajó a la frontera entre Estados Unidos y México aquí el miércoles para realizar un viaje anunciado como una oportunidad para atacar al presidente Joe Biden en torno a la inmigración, un tema central de la identidad política de Trump y que los republicanos ven como una debilidad para los demócratas.

Pero Trump a menudo se desvió del mensaje del día y, en cambio, se lanzó a peroratas llenas de agravios.

Trató de volver a litigar los resultados de las elecciones de 2020 y se preguntó si Biden aprobaría la prueba de agudeza mental que a menudo ha usado para jactarse de su propia aptitud mental.

También presentó y brindó comentarios sobre la mayoría de las más de dos docenas de republicanos de la Cámara de Representantes que viajaron para verlo en la frontera, a menudo promocionando la importancia electoral de contar con el apoyo del exmandatario.

“Hicimos un gran trabajo”, dijo Trump durante una sesión informativa sobre seguridad fronteriza con funcionarios estatales y la Policía, antes de visitar un área inacabada del muro. “Ahora tenemos una frontera abierta y realmente peligrosa”.

Mientras repasaba su larga lista de quejas de los últimos meses, concluyó: “Tenemos un país enfermo. Está enfermo en las elecciones y está enfermo en la frontera”.

Trump elogió la apariencia física de la representante Madison Cawthorn, republicana por Carolina del Norte, y la perspicacia médica del representante Ronny Jackson, republicano por Texas, su ex médico de la Casa Blanca.

También alabó las habilidades comerciales del representante Billy Long, republicano por Missouri, a quien Trump le pidió en broma que le ayude a vender el muro fronterizo.

A medida que el ex presidente intensifica su actividad política antes de las elecciones de mitad de período de 2022, su viaje a la frontera cristalizó aun más la medida en que se centra en ajustar cuentas contra los oponentes políticos y posicionarse para una posible candidatura a la Presidencia en 2024.

Trump no ignoró por completo el tema de la inmigración, solo se centró en sí mismo. Se atribuyó el mérito de resolver el problema fronterizo y argumentó que las políticas de su administración fueron tan exitosas que el tema de la inmigración no fue un factor en las elecciones de noviembre.

Abbott, su heredero

Trump viajó a la frontera con el gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, quien ha tratado de heredar el manto duro con la inmigración de Trump y se ha convertido en uno de los principales defensores del muro de Trump. Abbott ha prometido terminar la construcción del muro fronterizo y le dijo a Fox News que el Estado “utilizará todas las herramientas disponibles para nosotros según la ley”.

“Una de las cosas que hizo mejor que cualquier otra cosa y definitivamente mejor que cualquier otro presidente es que dio un paso al frente y aseguró nuestra frontera, y mantuvo a los texanos y estadounidenses a salvo”, dijo Abbott, elogiando el mandato de Trump como presidente.

Una vez que llegó a la sección del muro, Trump entró en modo de campaña completa, agradeciendo a los aliados por apoyar su campaña, difundiendo falsedades sobre las elecciones de 2020 y provocando una tercera carrera presidencial. Criticó a la administración Biden por no terminar el muro mientras lamentaba la realidad de que la barrera no estaba pintada de negro, una de las preferencias de larga data de Trump, porque haría que la estructura fuera demasiado caliente para que la gente pudiera escalarla.

“Todo podría haberse completado”, dijo. “Habría sido pintado, no estaría ahí, pudriéndose y oxidándose. Habría sido perfecto”.

Después de Kamala

Trump llegó al Valle del Río Grande cinco días después de que la vicepresidenta Kamala Harris visitara la frontera al otro lado del estado, en El Paso. Los republicanos pasaron semanas criticando a Harris por no viajar a la frontera después de que Biden le encargara que trabajara para abordar las causas fundamentales de la migración, y Trump estaba ansioso por unirse al coro.

“Kamala Harris, su vicepresidenta, fue a la frontera ayer por una simple razón: que anuncié que me iba”, dijo Trump en su mitin en Wellington, Ohio, el sábado. “Si no hubiera dicho eso, no sé si alguna vez se iría”.

Desde el día en que anunció que se postulaba para presidente, Trump ha hecho de la inmigración una parte distintiva de su agenda, prometiendo construir un muro por el que México pagaría. No cumplió esa promesa, ya que el Gobierno se centró en gran medida en reemplazar las estructuras existentes, esfuerzos pagados por los contribuyentes estadounidenses, durante su Presidencia. Pero a medida que los republicanos continúan ligados políticamente a Trump, se han hecho eco del ex presidente al pedir políticas restrictivas de inmigración y una mayor seguridad fronteriza.

Fustigan a Biden

“Es uno de varios temas que muestran una marcada diferencia entre las políticas de Trump y los fracasos en la vigilancia del presidente Biden que están creando una receta para una ola roja, elecciones históricas similares a 2010 en las que los republicanos van a recuperar la mayoría en la elección de mitad de período por un deslizamiento de tierra debido a la crisis fronteriza”, dijo en una entrevista el representante Jim Banks, republicano por Indiana, presidente del Comité de Estudio Republicano que dirigió el viaje de los republicanos de la Cámara a la frontera.

Los republicanos de la Cámara de Representantes visitaron la frontera el martes por la noche para presenciar cruces en La Joya, Texas, tomar fotos de niños no acompañados y criticar a la administración Biden por lo que dijeron que era una crisis humanitaria. Cawthorn, la republicana de Carolina del Norte, dijo que la visita reafirmó su creencia de que era necesario cerrar la frontera.

Biden ha buscado revertir el enfoque de la administración Trump hacia la inmigración en muchos frentes. Su administración canceló los contratos de construcción de más muros en la frontera, ha trabajado para reconstruir el sistema de asilo y se ha centrado en abordar la pobreza y la violencia en los países del Triángulo Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala como una forma de detener la migración.

Pero la administración de Biden también ha luchado por encontrar su equilibrio en el tema. En los primeros meses de su Presidencia, el equipo de Biden tropezó con la aparición de menores no acompañados que cruzaban la frontera, los refugios se abrumaron y los funcionarios se esforzaron por procesar la influencia de los niños. La situación en la frontera ha mejorado, pero la administración no ha terminado con la regla de salud pública de la era Trump que permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes, incluidas las personas que buscan asilo, durante la pandemia del coronavirus.

Lo desestiman

Durante su viaje del viernes, Harris viajó a El Paso, donde recorrió el puerto de entrada y las operaciones fronterizas y se reunió con defensores de la inmigración.

“Este ha sido un viaje que también está relacionado con el punto obvio: si quieres lidiar con un problema, no puedes simplemente lidiar con el síntoma del problema, tienes que descubrir qué causó que sucediera”, Harris dijo a los periodistas durante el viaje.

Los ayudantes de la vicepresidenta dicen que el viaje planeado de Trump no tuvo ningún impacto para que Harris decidiera visitar la frontera, pero no explicaron por qué se eligió la semana pasada.

“Esta administración no se inspira en las críticas republicanas ni en el ex presidente de los Estados Unidos de América”, dijo Symone Sanders, asesor principal de Harris, en una llamada con periodistas la semana pasada. “Hemos dicho, en varias ocasiones diferentes, y la vicepresidenta ha dicho, durante el curso, durante los últimos tres meses, que ella iría a la frontera. Lo ha estado antes. Volvería a ir. Ella iría cuando era apropiado, cuando tenía sentido”.