Doble emergencia: frío ártico y migrantes

Houston— Dado que se esperan temperaturas bajo cero en gran parte del estado el jueves y viernes, las ciudades de Texas están dirigiendo su atención a sus comunidades sin vivienda, las personas que corren mayor riesgo por las temperaturas de un solo dígito.

No se espera que la congelación inminente traiga condiciones tan severas como la tormenta de invierno de 2021, y el organismo rector de la red eléctrica estatal dijo esta semana que espera que la red permanezca en línea. Pero con las temperaturas en muchas partes del estado cayendo en picada a un solo dígito, las personas sin refugio serán especialmente vulnerables.

Desde El Paso hasta Houston, las ciudades y sus socios sin fines de lucro están utilizando una variedad de estrategias para mantener a estas personas abrigadas. Están abriendo estaciones de calentamiento, distribuyendo mantas y ampliando los refugios existentes.

Complicando sus planes antes de las vacaciones de Navidad: la explosión del Ártico coincide con un aumento en los cruces de migrantes en la frontera entre Texas y México que ha abrumado el sistema de refugios de El Paso, dejando a los migrantes durmiendo en la calle, una opción peligrosa cuando llega el clima frío. Los funcionarios de El Paso han estado enviando a los migrantes a otras ciudades como Houston, donde las organizaciones que apoyan a los recién llegados dicen que ya están llenas.

Se espera que las temperaturas de Austin a San Antonio caigan por debajo del punto de congelación, con mínimos el viernes por la mañana de 12 a 22 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los vientos pueden alcanzar ráfagas de 40 mph, con posibles vientos helados de hasta menos 5 grados.

Durante la semana pasada, los empleados de los refugios para personas sin hogar y los grupos solidarios visitaron los campamentos y proporcionaron abrigos, gorros y mantas. Algunos grupos que trabajan con poblaciones desamparadas se han sentido frustrados por la falta de preparación e información de los funcionarios previo a la helada.

“Estoy muy decepcionada con la Ciudad de Austin”, dijo la presidenta de la Asociación de EMS de Austin, Selena Xie, cuyos colegas trabajan directamente con personas que viven en la calle y han estado instando a la Ciudad a publicar sus planes.

Austin generalmente anuncia sus planes para calentar los refugios por la mañana si se espera que las temperaturas alcancen los 32 grados durante la noche, una política que les da poco tiempo a los trabajadores comunitarios para compartir información y ayudar a transportar a las personas a los refugios.

Después de la presión de la comunidad el martes, la Ciudad anunció internamente y a algunos grupos de apoyo que abriría tres refugios nocturnos a partir del jueves que proporcionarán alimentos y permitirán algunas mascotas. También impuso una ventana de dos horas, de 6 a 8 p.m., durante la cual las personas pueden registrarse cada día.

Xie dijo que la ventana de dos horas para reservar un lugar en el refugio era innecesariamente estricta y sería difícil para la población.

“Estamos preparados para hacer mucho trabajo durante la noche en las próximas noches”, dijo Xie.

Sara Henry, quien supervisa las comunicaciones de emergencia de la Ciudad en la oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias, dijo que la Ciudad se ha estado coordinando con los proveedores de servicios para personas sin hogar durante varios días sobre los preparativos para el frío, y que la ventana de registro está configurada para ayudar a administrar los recursos limitados de la Ciudad.

Los socorristas también pueden llevar a las personas al refugio después del período de registro si es necesario, dijo Henry en un comunicado.

Los refugios no pueden ser la única opción para mantener a la gente abrigada, dicen los defensores. Algunas personas optan por quedarse afuera y necesitarán estar bien equipadas para sobrevivir al frío de manera segura.

“Una de las cosas más importantes de los refugios es que hay personas que no quieren ir porque no quieren dejar atrás sus pertenencias”, dijo Antony Jackson, cofundador de We Can Now, un grupo de apoyo en Austin que ofrece comida y ropa a personas sin techo.

En Dallas, Wayne Walker, director ejecutivo y pastor de la organización basada en la fe OurCalling, dijo que no prevé que los refugios de la Ciudad se llenen esta semana.

“Por lo general, la primera vez que la temperatura llega a punto de congelación, los números son bajos”, dijo Walker. “La gente piensa: ‘Soy duro. Voy a vivir aquí afuera’”.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Dallas anunció el martes que se asoció con organizaciones religiosas locales para abrir un refugio de calentamiento de 360 camas en un edificio vacío, así como otros dos refugios, en la Iglesia Metodista Unida de Oak Lawn y la Iglesia Metodista Unida de Warren. Si se llenan, habrá refugio adicional disponible en la biblioteca pública.

La ciudad podría experimentar vientos helados tan bajos como menos 15 grados, lo que podría poner en peligro la vida si se exponen un período prolongado las personas que viven afuera.

Las organizaciones sin fines de lucro OurCalling y Austin Street Center colaborarán para recoger a cualquier persona que necesite refugio.

“Aceptaremos a cualquiera que entre por la puerta”, dijo Teresa Thomas, vocera de Austin Street Center. “Estos esfuerzos son de baja barrera. No tienes que saltar a través de un montón de aros. Este tipo de clima altera la vida, amenaza la vida”.

Estas temperaturas son inusuales para los inviernos de Texas, dijo Hunter Reeves, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth. Pero a diferencia de la helada mortal de de la tormenta invernal Uri en febrero de 2021, esta será una ráfaga de frío mucho más corta y no traerá muchas precipitaciones.

En San Antonio, los trabajadores comunitarios han estado visitando a las personas que viven en las calles y les han proporcionado mantas, ropa abrigadora e información sobre refugios cálidos. La Ciudad abrirá siete centros de calentamiento para refugio de emergencia a corto plazo, y Haven for Hope, el refugio más grande de la ciudad, ampliará su capacidad para alojar a unas 200 personas más durante la helada.

“Cada vez que llega el clima frío, siempre estamos preocupados en Haven”, dijo Celeste Eggert, vicepresidenta y directora de desarrollo. “Especialmente para la gente en los campamentos. Realmente hacemos todo lo posible para que vengan y obtengan servicios”.

La Ciudad de Houston, que probablemente experimentará temperaturas bajo cero desde el jueves por la noche hasta el sábado por la mañana, abrirá cinco centros de calentamiento el jueves que proporcionarán sillas, mantas y otros suministros, anunció el alcalde Sylvester Turner.

Pero mientras algunos funcionarios se centran en las temperaturas bajo cero, otros están más preocupados por el aumento del número de migrantes. Se esperaba que el Título 42 –la orden de salud de emergencia de la era de la pandemia que el Gobierno federal ha utilizado para rechazar rápidamente a los migrantes, incluidos los que buscan asilo–, fuera revocado esta semana.

Aunque el Título 42 sigue vigente por ahora, la cantidad promedio de encuentros con migrantes en el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, que también incluye a Nuevo México, aumentó recientemente a 2,254 por día, según un tablero mantenido por la Ciudad de El Paso, la mayoría este otoño.

Los funcionarios de El Paso han recurrido a otras ciudades del estado por ayuda, y grupos en Dallas, Houston y San Antonio han estado recibiendo migrantes en refugios temporales, ofreciendo a las personas un lugar para descansar y comer antes de continuar hacia sus destinos finales. Ciudades como Houston y Dallas suelen ser escalas en un viaje más largo a otras ciudades del país.

En Houston, Caridades Católicas sin fines de lucro de la Arquidiócesis de Houston-Galveston ha estado recibiendo un autobús diario lleno de aproximadamente 50 solicitantes de asilo de El Paso desde octubre.

El miércoles por la mañana, Alfonso López, director asociado del programa, ayudó a procesar a los migrantes, muchos de los cuales habían estado viajando durante días desde lugares como Nicaragua o Colombia. Algunos inmigrantes se acurrucaron juntos, viendo sus teléfonos celulares mientras esperaban ir al aeropuerto. Otros esperaban en fila en una estación de desayuno de tacos. Muchos dijeron que estaban agradecidos por el tiempo y el espacio para descansar.

“Fue un viaje muy difícil”, dijo Omar Gonzales Vargas, de 39 años, quien había llegado de Nicaragua con su esposa. “Vi cosas que nunca pensé que vería: había mucha gente sufriendo, sin comer, caminando sin suelas en los zapatos”.

Los funcionarios de El Paso se acercaron recientemente a Caridades Católicas para pedirle que aceptara más inmigrantes. Pero con fondos y personal limitados, la organización actualmente no planea asumir más.

“Nos estamos quedando sin capacidad en este momento”, dijo López. “Definitivamente daríamos la bienvenida a otros que quieran ayudar con el esfuerzo”.

La mayoría de los migrantes que llegan a Houston u otros centros urbanos suelen quedarse sólo unas pocas horas antes de tomar un vuelo para llegar a su destino final. Pero con el clima frío acercándose esta semana, Caridades Católicas dijo que está preparada para proporcionar alojamiento en hoteles si los vuelos se retrasan.

Las organizaciones sin fines de lucro de Dallas tienen un programa migrante similar. Una coalición de varios grupos religiosos, bajo el nombre de Dallas Responds, comenzó en 2018 y ahora recibe un promedio de dos autobuses de migrantes por semana. Los voluntarios brindan a los migrantes alojamiento y comidas hasta su partida programada. En preparación para el levantamiento del Título 42, la Iglesia Metodista Unida de Oak Lawn, donde se encuentra el centro de descanso, está preparada para aumentar su capacidad y albergar hasta 100 solicitantes de asilo por noche.

De manera similar, en San Antonio, un refugio temporal para migrantes, que abrió este verano y tiene capacidad para 600 personas por día, se está preparando para un aumento en el futuro cercano.

“Podemos administrar la capacidad en el Centro de Recursos para Migrantes trabajando con socios locales y fronterizos sin fines de lucro y religiosos”, dijo la Ciudad de San Antonio en un comunicado. “Si es necesario, les pedimos a estas organizaciones que suspendan el transporte a San Antonio por el día”.