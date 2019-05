Divide al Congreso discusión por niños migrantes muertos

Washington— Una legisladora demócrata responsabilizó el miércoles al Gobierno de Donald Trump por la muerte de cinco niños inmigrantes bajo custodia federal, una afirmación que desató una acalorada discusión en una audiencia del Congreso.

En una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional, los republicanos criticaron el comentario de la representante Lauren Underwood, de Illinois, quien dijo al secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional Kevin McAleenan que “a esta altura, con cinco niños muertos y miles separados, es una decisión política hecha por esta administración y es inhumana”.

McAleenan, nombrado tras la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, dijo en una que la acusación es horrible. Los republicanos en la Comisión de Seguridad Nacional de la cámara baja consiguieron retirar el comentario de las actas de la audiencia.

Underwood interrogó a McAleenan sobre lo que sabía acerca de los daños psicológicos que sufren los niños cuando se los separa de sus padres. El año pasado, el Gobierno separó a más de 2 mil 500 niños de sus padres como parte de una política para enjuiciar a cualquiera que cruzase la frontera ilegalmente, pero esa práctica fue suspendida. Los agentes fronterizos aún pueden separar a niños en la frontera con México si el adulto tiene un historial delictivo o si existen preocupaciones sobre la salud y el bienestar de los menores.

El republicano de mayor jerarquía en el panel, Mike Rogers, acusó a Underwood de decir que el Gobierno asesinaba intencionalmente a niños.

“Yo no dije asesinato”, dijo Underwood, una representante en su primer período que además es enfermera. “Dije que cinco niños han muerto como resultado de una decisión política”, agregó.

La disputa continuó. Tras un breve receso, los republicanos en el panel consiguieron retirar el comentario de las actas de la audiencia.

Momentos después, la representante demócrata Nanette Barragán dijo que la separación intencional de familias y lo que ella describió como afirmaciones falsas del Gobierno sobre la práctica han ayudado a alimentar la noción de que lo que está sucediendo es intencional.

“Es una creencia basada en todas las mentiras que han sido expresadas en público”, dijo.

Agregó que McAleenan no debería estar orgulloso del trabajo que realizan sus agencias dada la muerte de cinco niños “bajo su supervisión”.

McAleenan dijo que se necesitaba más dinero para lidiar con la crisis de inmigración, y que las enormes cantidades de familias migrantes centroamericanas que entraban a Estados Unidos agotaban los recursos. En los últimos tres meses, los cruces de frontera han superado los 100 mil mensuales, el mayor nivel en 12 años. Las familias que cruzan tienen necesidades especiales y no pueden ser enviadas fácilmente de regreso al otro lado de la frontera.

“Continuamos enfrentando tragedias en la frontera”, dijo McAleenan. Mencionó las muertes recientes de dos adolescentes y el caso de un bebé de 10 meses que se ahogó cuando naufragó la balsa en la que sus padres trataban de cruzar el río Bravo. Agentes fronterizos lograron rescatar a algunos de los miembros de ese grupo.

El Gobierno federal es objeto de observación estrecha desde hace meses por la atención que les ofrece a los niños aprehendidos en la frontera. Tras las muertes de dos niños, de 7 y 8 años, en diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó exámenes médicos a todos los niños bajo su custodia.

Un inmigrante guatemalteco de 16 años que estuvo bajo custodia de las autoridades federales por seis días murió el lunes.

Un niño de 2 años murió la semana pasada luego que él y su madre fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza.