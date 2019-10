Divide a texanos abrazo de juez a oficial homicida

Dallas, Tx.— Generalmente los jueces no abrazan a los asesinos condenados en la sala de audiencias ni les entregan una Biblia antes de enviarlos a prisión.

Eso es lo que hizo que las acciones de la juez Tammy Kemp fueran tan extraordinarias en los momentos finales del juicio de un ex policía blanco de Dallas que le disparó fatalmente a su vecino afroamericano.

El abrazo lloroso antes de que Amber Guyger fuera llevada a cumplir una condena de 10 años desencadenó un debate sobre si Kemp, una ex fiscal afroamericana que ayunó y rezó antes de decidir presentarse a juez en 2014, demostró una compasión admirable o cruzó una línea ética. Un grupo solicitó una investigación de mala conducta judicial.

Los activistas también cuestionaron si un acusado afroamericano habría recibido el mismo tratamiento, agregando una capa final de ira a un caso de alto perfil que tocaba temas de raza.

"Es sólo su naturaleza cristiana", dijo el ex fiscal de distrito del condado de Dallas Craig Watkins, quien una vez fue el jefe de Kemp y en 2006 se convirtió en el primer fiscal de distrito afroamericano electo en la historia de Texas. Kemp, dijo, rezaría cuando su oficina abordara casos complejos.

“Están teniendo personas de color que tienen la oportunidad de formar jueces ahora”, dijo Watkins. “Su experiencia de vida y sus puntos de vista religiosos son diferentes de lo que hemos visto en el pasado. Esa es sólo la evolución de nuestro sistema judicial”, afirmó.

En septiembre de 2018, Guyger vivía un piso debajo de Botham Jean y dijo que entró a su apartamento pensando que era de ella. Al confundirlo con un ladrón, sacó su arma y disparó. El juez también abrazó a los miembros de la familia de Jean y permitió que el hermano menor de Jean abrazara a Guyger.

Pero algunos calificaron las acciones de Kemp como un retroceso. La Freedom From Religion Foundation, un grupo secular con sede en Wisconsin que presenta habitualmente demandas judiciales que desafían las manifestaciones religiosas en el gobierno, la acusó de hacer proselitismo desde el banquillo.

El grupo presentó una queja el jueves ante una agencia estatal de Texas que investiga las denuncias de mala conducta judicial. En el centro de la protesta estaba Kemp regalándole una Biblia, una de las suyas, a Guyger y recomendando un verso. Guyger ya había sido sentenciada y el jurado había sido despedido.

"Puedes tener la mía. Tengo tres o cuatro más en casa”, dijo Kemp a Guyger. “Este es tu trabajo para el próximo mes. Aquí mismo, Juan 3:16”.

Guyger luego se levantó de la mesa de la defensa para abrazar al juez de túnica negra. Kemp pareció dudar por un momento, luego abrazó a la oficial.

Mientras los abogados y los ayudantes del sheriff observaban, Kemp le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Guyger con una mano y pareció susurrarle al oído. Las dos mujeres se abrazaron durante 10 segundos. Cuando se separaron, se podía ver a un hombre de traje parado cerca de Guyger secándose las lágrimas.

“Entregar Biblias y testificar personalmente como juez es un abuso de poder atroz”, escribió la fundación en una carta dirigida a funcionarios de Texas. Kemp “transmitió sus creencias religiosas personales como funcionario estatal en un procedimiento oficial de la naturaleza más grave”.

Jacqueline Habersham, directora ejecutiva interina de la Comisión de Conducta Judicial del Estado de Texas, dijo que las reglas de confidencialidad le impiden discutir cualquier queja o investigación pendiente.

Kemp no respondió a las solicitudes de entrevista el jueves y no ha hablado públicamente desde que terminó el juicio.

Kemp se hizo cargo del Tribunal de Distrito 204 después de postularse como demócrata en su primera candidatura para el cargo en 2014. En un anuncio de campaña en una revista local llamada I Messenger, Kemp criticó a su oponente como descarada y prometió que cualquier persona que acudiera a su tribunal, tanto los acusados y las víctimas, obtendrían respeto.

También señaló a Dios: “Como mujer de fe con fuertes valores cristianos, mi esposo y yo ayunamos y oramos por mi decisión de huir”.

Los expertos legales dijeron que es razonable observar las acciones de Kemp y plantear preocupaciones sobre cualquier indiscreción. Pero como el juicio terminó y el jurado fue desestimado, dijeron que la propiedad de la conducta de Kemp no está clara.

“Queremos que nuestros jueces sean humanos y demuestren su humanidad”, dijo Renee Knake, profesora de Derecho de la Universidad de Houston y experta en ética judicial. “Por eso nuestros casos los deciden los seres humanos y no las máquinas”, concluyó.