Disponen 10 mdd para apoyar a negocios pequeños

Cortesía / Iniciativa busca apoyar a los establecimientos que enfrenten problemas debido a la pandemia

Para apoyar a los empresarios locales afectados por la pandemia de Covid-19 el Condado de El Paso puso a disposición 10 millones de dólares para atender las necesidades de pequeñas empresas, se informó.

Iliana Holguín, comisionada de Condado por el Precinto número tres, comentó que los recursos provienen del programa de asistencia financiera promovida por el condado y dentro de la iniciativa federal de la Ley Cares, para aliviar la crisis que enfrentan desde que se decretó la emergencia sanitaria en el país.

“El objetivo es apoyar a todos los comerciantes que están batallando, en especial a los que se encuentran en las áreas rurales o afuera de la ciudad”, dijo la funcionaria.

Las áreas a las que se dará preferencia son Anthony, Vinton, Canutillo, Horizon City, Socorro, Fabens, San Elizario, Tornillo y Clint.

Explicó que uno de los acuerdos tomados en la pasada sesión de comisionados, celebrada el 11 de enero, fue que el 60 por ciento de los recursos se destinaran justo a esas zonas, donde hay muchos comercios afectados por la pandemia; el 40 por ciento restante se destinó para los comerciantes paseños. Si las empresas en esas áreas no se inscriben al programa, los fondos serán asignados a negocios dentro de la ciudad de El Paso.

La recepción de solicitudes ya está abierta y se cierra el 15 de marzo.

Manifestó que para acelerar el proceso y que los recursos lleguen lo más pronto posible firmaron un convenio con los representantes de la Cámara de Comercio local y de la Cámara de Comercio Hispana para que sean ellos los que administren el programa. Dentro del programa de Asistencia Financiera para la Seguridad, Tecnología y Economía Resiliente (FASTER, por sus siglas en inglés) se ofrecerán subsidios de hasta 10 mil dólares a fondo perdido, así como préstamos que van desde los 30 mil hasta los 125 mil dólares, con una tasa de interés baja.

Los subsidios pueden ser aprovechados para equipamiento, pago de renta y de servicios, mejoramiento de la infraestructura, tecnología, entre otras necesidades. En cuanto a los préstamos están destinados al apoyo de empresas más grandes. “Queremos que la gente se entere de la existencia de este dinero tanto de subsidios como préstamos y lo aproveche para enfrentar la crisis. No queremos que se pierda”, expresó Holguín, tras apuntar que ahora la ayuda es superior a la primera entrega. Manifestó que los empresarios que residen en las ciudades del Valle Bajo y Valle Alto u otras áreas marginadas deben aplicar antes del mes de marzo porque si ese dinero no lo aprovechan se destinará a los empresarios que tienen negocios en El Paso.

“Mi enfoque es transmitir esta información a los comerciantes que residen dentro del Precinto 3 y por ello estaré yendo a decirles personalmente tal y como lo hice el pasado fin de semana”, dijo.

Indicó que durante el sábado y el domingo estuvo repartiendo folletos informativos a los hombres y mujeres de negocios para hablarles de este beneficio. “Quiero asegurarme de que conozcan el programa que es de gran ayuda”.

Dentro de los requisitos que se piden a los comerciantes están el tener registrado su comercio antes de enero de 2020, presentar su documentación fiscal y un escrito en el que explique cómo les ha impactado la pandemia y tener menos de 50 empleados, entre otros. Dentro de las políticas de negación al programa a algunos empresarios están: no haber demandado al Condado en los últimos 24 meses, haberles cancelado un contrato por incumplimiento, no estar en banca rota y que los solicitantes no sean trabajadores del condado.

“Sabemos que ellos necesitan trabajar por la gente. No quiero que piensen de entrada que no van a calificar, por lo que los insto a explicarles su situación al personal de ambas cámaras de comercio y sometan su aplicación sin temor o desconfianza”, dijo.

Aunque no se tiene un número exacto de los comerciantes establecidos en las áreas fuera de la ciudad de El Paso, se estima que es un número considerable el que atraviesa por esta crisis económica.

La presencia de los integrantes de la cámara de comercio ha sido clave para acercarse a estas personas y sobre todo a aquellas que tienen problemas por el idioma, “muchas personas se sienten incómodas hablando inglés y prefieren en español”.

“Queremos que los comerciantes tengan ese dinero lo más pronto posible porque sabemos que hay una situación grave y que sus negocios necesitan de esa ayuda financiera. Queremos hacer el proceso lo más rápido posible”, apuntó la comisionada del Precinto 3, quien el fin de semana espera realizar una segunda visita.

F.A.S.T.E.R.

• Dirigido a: comercios pequeños, cuyos dueños son de alguna minoría, son mujeres o son veteranos, que se hallan abierto antes de enero de 2020.

• Preferencia: comercios localizados en las áreas de Anthony, Vinton, Canutillo, Horizon City, Socorro, Fabens, San Elizario, Tornillo y Clint.

• Recepción de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2021.