Disparan rifle adentro de bar en El Paso y huyen

El Paso.- Dos hombres que habían sido expulsados de un bar en el Distrito de Entretenimiento de Cincinnati regresaron con armas de fuego.

Uno de ellos disparó un rifle dentro del bar, según informó Crime Stoppers of El Paso, mientras que el Departamento de Policía de El Paso pide ayuda para identificar a los hombres a través del programa Crimen de la Semana.

El jueves 27 de octubre, a la 1:40 am, regresaron dos hombres que habían sido expulsados del College Dropout Bar en 207 Cincinnati. Uno estaba armado con un rifle y el otro con una pistola. El sospechoso con el rifle disparó al menos dos veces al interior y amenazó a un empleado del bar. El segundo golpeó con una pistola a un cliente en el bar.

Ambos huyeron de la escena en una pequeña camioneta de color oscuro con placas de papel. Hubo disparos adicionales afuera por parte de los sospechosos.

El del rifle es hispano, mide 5 pies 10 pulgadas de altura, es regordete y tiene veintitantos años. Llevaba una camisa roja y jeans azules. El segundo es hispano, de complexión delgada, de unos 20 años con un lunar en el lado izquierdo de la cara. Llevaba una camisa blanca y jeans azules.

Cualquier persona que tenga información sobre estos atacantes violentos debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.