Disminuye crimen en el Condado de El Paso

Nuevamente el Condado de El Paso vio una notable disminución en el índice de crímenes en las áreas incorporadas, lo cual para el Sheriff Richard Wiles es una muestra del trabajo en conjunto con la comunidad.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Leslie Antúnez, vocera de la Oficina del Sheriff de El Paso (EPCSO) de enero a diciembre de 2018 se tuvo una disminución de crímenes.

Haciendo una análisis del índice de crimen en los últimos 10 años, las cifras muestras que durante el año pasado solo se registraron 688 casos a comparación de los 1445 registrados en el 2008.

Esto marca una reducción del 71 por ciento de criminalidad, lo cual de acuerdo con Wiles es una representación del trabajo duro de los oficiales y de la comunidad.

“Todos trabajamos juntos para mantener nuestra comunidad como un lugar seguro y nos esforzamos día a día para volverla aun más segura”, explicó.

En el reporte se indica que de los 688 incidentes, los delitos más comunes fueron los crímenes más comunes fueron los crímenes a propiedad con 530 casos.

En esta categoría se incluyen delitos como robo, robo a casa y robo de autos, los cuales hace 10 años llegaron a los 1221 incidentes.

En la categoría de crímenes violentos como homicidio, agresión sexual, agresión agravada y asaltos en 2018 se tuvieron solo 158 casos, a diferencia de los 224 registrados en 2008.

Wiles aseguró que un programa que se implementó en 2014 a nivel nacional que ayuda a llevar un registro en los vehículos que circulan por las calles.

“Los criminales usan autos para moverse y nos estamos asegurando que los oficiales detengan a los conductores que comentan faltas viales in importar lo menores que estas sean. Para que puedan observar y determinar si alguna de esas personas esta cometiendo un crimen para ayudar a seguir reduciendo el crimen”, mencionó.

Explicó que los oficiales no detienen a los automovilistas con la finalidad de dar multas, ya que en 2018 se detuvo a más de 52 mil conductores por faltas viales, de los cuales 17 mil fueron multados por alguna falta.

“No los paramos para dar multas. Es para reducir el crimen, ser proactivos”, reiteró.





“El Paso siempre ha sido seguro”





Haciendo referencia sobre los comentarios del presidente Donald Trump, quien aseguro que El Paso era una de las ciudades más inseguras, Wiles comentó que esto es un mito.

“Desde 1992 se ha visto una disminución en todo el país incluyendo El Paso, que cabe destacar que siempre ha tenido un índice menor al nacional”, comentó.

El Sheriff comentó que el operativo ‘Hold the Line’, que fue implementado por la Patrulla Fronteriza en septiembre de 1993 no causó gran impacto en nuestra ciudad como se cree.

“No podemos decir que ese operativo nos ayudo con crímenes violentos, porque el esos bajaron en todo el país. “Hold the Line” ayudó con a disminuir las fatalidades viales que teníamos de gente cruzando la frontera y era atropelladas y algunos robos a propiedad cerca de UTEP y la zona Centro”, enfatizó.

Agregó que aunque algunas personas cruzan la frontera quizá con la mentalidad de cometer algún crimen, la gran mayoría lo hace por cuestiones económicas.

“Los que vivimos aquí sabemos que no toda la gente que entra al país no viene a delinquir. Algunos si lo hacen ya sea por trafico de drogas o personas o robos, pero la gran mayoría de arrestos por crímenes en El Paso incluso en los 90 eran ciudadanos estadounidenses no migrantes”, reiteró.

Agregó que aunque el reporte salió después de las declaraciones del mandatario, no se hizo con la intención de mostrar que sus declaraciones eran erróneas.

“El reporte lo estábamos armando mucho antes de que eso ocurriera, esto no tiene nada que ver con lo que se dijo”, concluyó.