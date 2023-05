Disfrutan adultos mayores en Fabens del 5 de Mayo

La popular celebración del 5 de Mayo comenzó el viernes con la presentación de una serie de eventos artísticos y comerciales organizados en diferentes puntos del condado para satisfacción de los paseños.

Aunque el 5 de Mayo conmemora el triunfo de las fuerzas mexicanas sobre el Ejército francés en la Batalla de Puebla, en 1862, con el tiempo se ha convertido en el festival latino más importante en Estados Unidos, superando en este país incluso al 16 de Septiembre, Día de la Independencia en México.

Durante tres días los fronterizos disfrutarán de música en vivo, baile, espectáculos y la degustación de las tradicionales bebidas que se producen en México y que tienen que ver con el agave, cuyas plantas se emplean en la fabricación de fibras textiles y en la elaboración de pulque, mezcal y tequila.

La festividad, que es más celebrada en Estados Unidos que en México, es una oportunidad para fortalecer la cultura, valores y raíces de su país, coincidieron varias personas que asistieron a los eventos programados.

“Definitivamente esta fiesta nos trae muchos recuerdos, me gusta porque aunque me hice ciudadana soy mexicana. Me gusta todo de mi país, las artesanías, los vestidos típicos para lucirlos este 5 de Mayo en el que se celebra la Batalla de Puebla”, dijo emocionada Esperanza Núñez, de 89 años de edad y nacida en Saucillo, Chihuahua.

Reunida en el Centro Comunitario de Fabens, que opera el Condado de El Paso, en esa localidad, ella y su grupo de amigas y amigos de la tercera edad conmemoran la festividad azteca en un marco de camaradería, saboreando los alimentos y escuchando las melodías a cargo del Mariachi de Fabens HS.

Ella, al igual que la mayoría de los asistentes, acudió a la escuela en México, en donde los maestros les enseñaban diversas materias, entre ellas la de Historia, para que aprendieran desde niños los sucesos emblemáticos e históricos de su país. Teníamos que aprender y conocer nuestro país, si no, reprobábamos y no pasábamos de grado”, dijo al rememorar las fiestas a las que acudía con su esposo Jesús, ya finado.

Explicó que la Batalla de Puebla fue un combate por la defensa de la soberanía y la dignidad del pueblo de México, librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, esto durante la segunda invasión francesa a México, y en donde el Ejército mexicano, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, salió victorioso.

Marta Robledo, ama de casa, quien acudió con su esposo Jacobo a la celebración, dijo que desde niña su madre, originaria de San Elizario, Texas y su padre, oriundo de Celaya, Guanajuato, siempre le instruyeron la importancia de las tradiciones y festividades.

“Me siento muy bonita en esta celebración del 5 de Mayo al lado de mi esposo que aunque enfermo, me acompañó”, dijo tras resaltar que su madre siempre la vestía con vestidos típicos en cada una de las fechas históricas de México, como el 16 de Septiembre y el 5 de Mayo.

La nativa de El Paso recordó que estas fechas son inolvidables para ella y su familia porque eran días de baile y gran fiesta en casa tal y como ahora sucede con sus nuevas amigas del centro recreativo en donde todas y todos conviven como una gran familia.

“Para mí es importante fortalecer nuestras raíces, nuestras costumbres y como hispanos tenemos que inculcarles a nuestros hijos, nietos y bisnietos, a quienes ya los vestimos con sus trajes mexicanos y les enseñamos los bailes folclóricos”, dijo orgullosa.

“Nuestro reto siempre es estar con la comunidad, especialmente con nuestra comunidad de la tercera edad y proveer oportunidades de conocer más de los recursos disponibles en la comunidad y al mismo tiempo dar alimentos y festejar”, manifestó Laura Christopherson, presidenta de la Mesa Directiva Silver Star Board, tras agregar que este tipo de eventos se realizan en diversos centros que administra el Condado.

También en Sunland Park

Por otra parte y con la degustación de 35 marcas y sabores de bebidas derivadas del agave mexicano, música en vivo, baile y el espectáculo de la lucha libre, la comunidad de Sunland Park, empezó la celebración del primer festival Mezcal & Music 5 de Mayo, el cual se desarrollará los días 5, 6 y 7 de mayo en las instalaciones del Complejo Deportivo, ubicado en el 4700 McNutt Rd, dio a conocer el alcalde Javier Perea.

“Es un evento muy importante porque es uno de los primeros eventos de muchos que queremos desarrollar para mejorar el ambiente social de la comunidad”, manifestó el alcalde Perea.

Para las autoridades la presentación de conciertos musicales en instalaciones propias de la Ciudad les da oportunidad de tomar ventaja para obtener recursos vía impuestos y promover actividades comerciales entre los empresarios locales.

La festividad además de traer diversión familiar con la presentación musical de los diversos grupos permitirá a los asistentes degustar los sabores del mezcal, sotol y tequila, dijo Antonio ‘Tony’ Alvarado, promotor del evento, luego de agradecer el apoyo de las autoridades municipales.

Manifestó que el evento de corte familiar es un atractivo para todos ya que está diseñado para dar entretenimiento tanto a niños como a adultos con la presentación de grupos musicales, artistas, comediantes y personajes de la lucha libre.

“Es un evento que estamos seguros que será un éxito. Queremos que se convierta en una tradición en esta ciudad”, dijo el alcalde Perea al enfatizar que este tipo de atractivos pone a Sunland Park en el mapa para que la gente identifique a la ciudad como un lugar donde se puede divertir y disfrutar de la comida y antojitos mexicanos con sus familias.

La promoción de la cultura, la música y el entretenimiento familiar entre la comunidad fronteriza coincidirá en esta fiesta considerada casi como un festejo nacional en este país, dijo Alvarado.

Indicó que esta feria es una buena oportunidad para que los comerciantes exhiban sus productos y servicios que ofrecen a sus clientes en sus locales en este espacio, el cual será concurrido por miles de personas. Comerciantes de Sunland Park, El Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez podrán tener un módulo en la feria.

Dentro de la cartelera musical se presentarán el grupo norteño Los Cadetes de Linares; la banda La Conquistadora, el trío México de Noche, el vocalista country René Reyna, Roger Argenis x Chuy, la solista Cristina Gurrola, el cuarteto Mando Exclusivo, así como el debut del grupo norteño Los Aviadores de la Sierra.

Además se tendrá la presencia del imitador, cantante y comediante de 10 artistas Omar Dey, originario de Ciudad Juárez, que ha compartido escenarios al lado de grandes artistas de la comedia y presentaciones en la televisión nacional.

También la música de mariachi y los bailes de grupos folclóricos radicados en Sunland Park, El Paso y Ciudad Juárez forman parte del elenco artístico. Otro de los atractivos que se ofrecerán este fin de semana será la serie de funciones de lucha libre en la que participarán decenas de luchadores durante los tres días para el gusto de los amantes del cuadrilátero y de los enmascarados.

En el primer festival Mezcal & Music 5 de Mayo habrá también atractivos para los pequeños con juegos infantiles y otras diversiones. El evento se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo en las instalaciones de Sunland Park Sports Complex, en un horario de 12 del mediodía a 12 de la noche y domingo de 12 a seis de la tarde.

El costo de entrada va de los $10 a los 25 dólares –degustación–. Niños menores de 12 y personas discapacitadas entran gratis. Venta de boletos en: www.universe.com/5demayomezcalymusica.

Esta festividad es conmemorada por propietarios de los diversos restaurantes y centros nocturnos no sólo de la ciudad de El Paso si no en todas las urbes del país.