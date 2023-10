Discutirá Legislatura Texana crisis migratoria y vales escolares

El gobernador Greg Abbott publicó el jueves su agenda para la tercera sesión legislativa especial del año, pidiendo a los legisladores que aprueben la “elección de escuela” y tomen más medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. La sesión especial comienza a las 13:00 horas del lunes.

Abbott también pidió a los legisladores que prohibieran los mandatos de vacunas Covid-19 por parte de empleadores privados.

“Voy a traer de regreso a la Legislatura de Texas para la Sesión Especial #3 para continuar construyendo sobre los logros que logramos durante la 88ª Sesión Legislativa Ordinaria y dos sesiones especiales este verano”, dijo Abbott en un comunicado.

La sesión especial se esperaba desde hace mucho tiempo, pero llega en un momento tenso en la política de Texas. El mes pasado, el Senado estatal absolvió al fiscal general Ken Paxton en su juicio político, aumentando las tensiones con la Cámara que votó abrumadoramente a favor de su juicio político en mayo. Y la sesión especial comienza aproximadamente un mes antes de que comience la presentación de candidatos para las primarias de marzo, lo que aumenta las implicaciones para las perspectivas de reelección de los miembros.

Abbott ha estado presionando durante todo el año por una legislación que permita a los padres utilizar fondos de los contribuyentes para sacar a sus hijos de las escuelas públicas y colocarlos en escuelas privadas o chárter. Le dio prioridad durante la sesión ordinaria, pero no salió adelante de la Cámara, donde los demócratas y los republicanos rurales se han resistido durante mucho tiempo.

La agenda de Abbott exige específicamente “cuentas de ahorro para la educación para todos los escolares de Texas”, o cuentas financiadas por los contribuyentes que los padres podrían utilizar para subsidiar los costos de educación alternativa.

“Juntos, trazaremos un futuro mejor para todos los niños de Texas al capacitar a los padres para que elijan la mejor opción educativa para sus hijos”, dijo Abbott.

Ningún otro tema educativo

En particular, la agenda de Abbott no incluye ningún otro tema educativo. Esto a pesar de que los legisladores tampoco lograron durante la sesión ordinaria aumentar los salarios de los docentes ni aumentar la financiación por estudiante a principios de este año. Esas propuestas no lograron llegar a la meta después de quedar vinculadas al impulso de Abbott para las cuentas de ahorro para educación.

Los demócratas respondieron rápidamente al llamado de Abbott a favor de cuentas de ahorro para educación.

“Hoy en día, hay escuelas en mi distrito y en todo Texas en riesgo de cierre porque el gobernador está tomando como rehenes los fondos de las escuelas públicas para aprobar su estafa de vales para escuelas privadas”, dijo en un comunicado el representante estatal James Talarico, demócrata por Austin. “Está claro que Greg Abbott está más interesado en cumplir las órdenes de los megadonantes multimillonarios que impulsan esta estafa que en servir al pueblo de Texas”.

También había quedado claro en las últimas semanas que Abbott pondría la seguridad fronteriza en la lista de prioridades. Su agenda revive algunas propuestas que no tuvieron éxito durante la sesión ordinaria, como aumentar las penas por tráfico de personas y crear un delito estatal para la entrada ilegal desde un país extranjero.

Pero Abbott también incluyó un tema más nuevo en la llamada: Colony Ridge, el enorme asentamiento residencial al norte de Houston que los medios conservadores han retratado como un refugio para la inmigración ilegal. El desarrollador, un importante donante republicano llamado Trey Harris, rechazó ferozmente las acusaciones e invitó a todos los legisladores a recorrer la comunidad el jueves.

Sin embargo, no está claro qué quiere exactamente Abbott que hagan los legisladores con respecto a Colony Ridge. Su agenda sólo exige “legislación relativa a la seguridad pública, la calidad ambiental y la propiedad en áreas como” Colony Ridge.

Contra blindaje obligatorio vs Covid-19

En cuanto al tema sobre los mandatos de la vacuna Covid-19, Abbott buscó con éxito una ley a principios de este año que prohibiera tales requisitos por parte de entidades públicas, como los distritos escolares. Pero no se extendió a los empleadores privados, lo que alimentó cierta angustia en la derecha.

“Esto es fantástico”, publicó el presidente del Partido Republicano de Texas, Matt Rinaldi, en X después de que Abbott anunciara su agenda. “No esperaba que se agregaran mandatos de vacunas a la convocatoria”.

El Senado respondió rápidamente a la agenda de Abbott anunciando dos audiencias del comité a principios de la próxima semana. El Comité Senatorial de Educación se reunirá el martes para considerar la legislación sobre cuentas de ahorro para educación, mientras que el Comité de Finanzas está programado para reunirse un día antes para discutir “la compensación de los maestros y el financiamiento de las escuelas públicas”. Si bien esos temas no están en la agenda de Abbott, el vicegobernador Dan Patrick ha insistido en que la Legislatura tiene amplia autoridad para lo que puede considerar durante una sesión especial, un punto de tensión con el gobernador durante las sesiones especiales anteriores.

Las dos primeras sesiones especiales siguieron inmediatamente a la sesión ordinaria que finalizó a finales de mayo. Los legisladores pasaron esas dos sesiones especiales tratando de llegar a un acuerdo sobre la reducción del impuesto a la propiedad, que finalmente lograron a mediados de julio.

Uso agresivo del veto

Sin embargo, en el camino Abbott utilizó agresivamente su pluma de veto para intentar forzar un compromiso entre la Cámara y el Senado. Vetó 76 proyectos de ley de la sesión ordinaria, la segunda cifra más alta en la historia del estado.

Al explicar muchos de los vetos, dijo que los proyectos de ley podrían “reconsiderarse en una futura sesión especial sólo después de que se apruebe la desgravación del impuesto a la propiedad”. La agenda que Abbott publicó el jueves no incluye ninguno de esos proyectos de ley.

También es llamativa la ausencia de artículos sobre aumentos salariales a los docentes o financiación escolar. Después de la sesión ordinaria, Abbott había sugerido que se vincularían nuevamente a las cuentas de ahorro para educación en una futura sesión especial.

Cuando se le preguntó sobre los aumentos salariales de los docentes en agosto, Abbott dijo a un periodista que está “totalmente comprometido” con dicha legislación, pero se negó a comprometerse a incluirla en esta sesión especial.