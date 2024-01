Discuten salud mental

Una estudiante de secundaria, su madre y profesionales de salud mental de Emergence Health Network se reunieron el jueves para una mesa redonda organizada por El Paso Matters.

Más de 50 personas asistieron al evento en el Centro de Servicios Administrativos de El Paso Community College, finalizando con una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Una grabación en vivo está disponible en línea en facebook.com/elpasomatters. El diálogo fue el primero de una serie de eventos que El Paso Matters organiza este año y que se centran en diferentes temas que afectan a la comunidad.

Alice Cruz, estudiante de último año de Austin High School, dijo que comenzó a buscar ayuda para su enfermedad mental cuando tenía 16 años y que una combinación de terapia, psicología y psiquiatría la ayudó a llegar a donde está hoy.

“Es como cualquier otro tipo de enfermedad que puedas tener”, dijo Cruz. “Tendrás que tomar medicamentos o tendrás que someterte a terapia para recuperarte”.

En una encuesta realizada a 3 mil estudiantes de varias escuelas secundarias en tres distritos escolares del área de El Paso, los estudiantes dijeron que querían aprender cómo lidiar con la ansiedad, dijo Krista Wingate, jefa de servicios para niños y adolescentes de Emergence Health Network. La segunda respuesta principal fue sobre mejorar la autoestima.

Aquí hay cinco aspectos destacados de la conferencia.

Señales de problemas

Gicela López dijo que notó cambios en el comportamiento de su hija Alice Cruz. Cruz durmió y lloró más de lo habitual. Se aisló en su dormitorio y ya no le interesaba jugar fútbol, socializar ni comer. Cruz le aseguró a su madre que estaba bien, pero una vez que López notó que Cruz se estaba cortando, supo que Cruz no estaba bien.

“Sabía que algo andaba mal porque, sinceramente, me encanta comer y no comía nada”, dijo Cruz. “Mi mamá me dio pasta o mis comidas favoritas y simplemente las tiré a un lado”.

Si bien su salud mental no afectó sus calificaciones, sí dejó de comunicarse con sus maestros y amigos, dijo Cruz.

Para notar estos cambios en la vida de su hijo, debe conocerlo y tener conversaciones constantes con él, dijo Wingate. Esto sienta las bases para tener conversaciones difíciles más adelante.

Que mi hijo se abra a mí

Wingate dijo que es importante que los padres y cuidadores den un paso atrás y comprendan que la enfermedad mental no es causada directamente por algo que ellos hicieron.

Los padres deben asegurarse de estar en el espacio mental adecuado antes de hablar con sus hijos sobre problemas de salud mental, especialmente cuando se trata de un tema que les resulta incómodo o antinatural, dijo Wingate. Evite tener conversaciones difíciles cuando se sienta agotado porque puede ser más difícil prestarle atención al niño, dijo.

Wingate recomendó el enfoque “LUV”: escuche con intención, comprenda e intente ponerse en el lugar de su hijo, valide lo que siente. Aborde la conversación con una mente abierta, en lugar de enojarse, y tómese un segundo para hacer una pausa y estar presente, dijo.

López dijo que le dejó claro a su hija que emprenderían juntas el viaje de la salud mental. Es posible que su hijo no quiera hablar con usted al principio, por lo que es importante generar confianza, añadió Cruz.

“Hay que trabajar y desarrollar esa confianza, esa relación, para poder tener esas conversaciones difíciles”, dijo Julie Tirrell, terapeuta de Emergence Health en Austin High School.

Eso significa mostrar cierto nivel de respeto por su hijo y su historia, dijo Tirrell.

En lugar de exigir que un terapeuta hable con usted sobre su hijo, lo que puede parecer amenazador frente a su hijo, comience por preguntarle a su adolescente sobre de qué hablan en la terapia, dijo Wingate. Un padre puede pedirle permiso a su hijo para sentarse durante los primeros 15 minutos de terapia o tener una conversación colaborativa sobre qué temas discutir en la próxima sesión familiar.

Las redes sociales

Cruz dijo que estar en las redes sociales tuvo un efecto complicado en su salud mental.

“Vi personas que estaban felices cuando yo estaba triste, que estaban pasando el mejor momento de sus vidas viajando mientras yo estaba en mi habitación llorando, así que definitivamente eso me influyó mucho”, dijo Cruz.

Tirrell dijo que las redes sociales pueden ser problemáticas para la mente en desarrollo, especialmente porque “la gente sólo publica lo que quiere que veas”. Esto puede llevar a una baja autoestima cuando los adolescentes se comparan con los demás. Es difícil para los jóvenes entender que lo que hay en las redes sociales (desde fotografías filtradas o ángulos selectivos) puede no reflejar la realidad, dijo Tirrell.

Wingate dijo que la opinión impopular es restringir el tiempo en Internet, como el uso de aplicaciones de bloqueo de wifi que limitan el tiempo frente a la pantalla. Esto también podría consistir en no dejar que los niños duerman con su tableta, teléfono celular o computadora portátil de la escuela, lo que les impide quedarse despiertos hasta tarde navegando por las redes sociales. Hable con su hijo sobre por qué quiere limitar su tiempo en las redes sociales, dijo.

Servicios gratuitos

“El cerebro es uno de los órganos más importantes que tenemos”, dijo Tirrell. “La búsqueda de ayuda no tiene por qué verse de forma negativa en absoluto. Debe tratarse como una enfermedad cardíaca”.

Dos organizaciones en El Paso ofrecen servicios de salud mental a estudiantes en el campus.

Emergence Health Network, una agencia local que brinda servicios de salud mental, ofrece terapia en el campus y administración de casos en al menos 10 escuelas diferentes en el condado de El Paso. Además de la terapia, la organización ofrece gestión de casos y tutoría informal para jóvenes.

Project Vida, una organización sin fines de lucro en El Paso, ofrece servicios en el campus en al menos 21 escuelas en los condados de El Paso y Hudspeth. Cada equipo de salud mental del Proyecto Vida incluye un consejero profesional autorizado o un trabajador social clínico autorizado, que rotan entre dos campus. La disponibilidad tiende a llenarse dentro de los primeros tres meses del año escolar, aunque los médicos pueden aceptar nuevos estudiantes a mitad del año escolar si sus clientes terminan su plan de tratamiento antes de tiempo.

En el Distrito Escolar Independiente de Ysleta, los estudiantes, el personal y sus familias pueden acceder a tratamiento gratuito para la salud mental o el abuso de sustancias a través de Care Solace, que conecta a las personas con proveedores fuera del campus.

Otras opciones

Hay escasez de consejeros y terapeutas en El Paso, pero hay otros servicios que pueden ser beneficiosos de diferentes maneras que la terapia, dijo Wingate.

Emergence Health Network ofrece servicios de asistente social. Un asistente social con un título en psicología puede brindar educación psicológica tanto a padres como a niños.

Se pasa por alto a los trabajadores sociales, pero pueden ayudar a las personas a aprender habilidades de afrontamiento y sentar las bases para abordar los problemas de salud mental antes de iniciar la terapia, dijo.