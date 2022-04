Discuten problemas de equidad racial fronteriza

En el mes de la equidad racial, la organización Children At Risk realizó una mesa redonda para discutir los problemas de equidad racial la justicia en la salud en las comunidades fronterizas de Texas.

El objetivo, fue destacar las necesidades, las barreras y las mejores prácticas en torno a la salud infantil en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los oradores discutieron temas y tendencias generalizados que afectan a las comunidades históricamente marginadas, por ejemplo, cómo las comunidades afroamericanas e hispanas sufrieron tasas más altas de infecciones por Covid-19 y muertes relacionadas con este virus que causaron un trauma en toda la comunidad, o cómo los niños afroamericanos e hispanos han sido los más afectados por la pérdida de aprendizaje por la pandemia.

“Las generaciones de discriminación institucional y racismo estructural están directamente relacionadas con las desigualdades en la salud de los niños que viven en las zonas fronterizas que vemos hoy”, dije Guadalupe Fernández, directora de Children’s Immigration Network en Children At Risk.

“Es importante centrar las voces regionales e invertir en soluciones lideradas por la comunidad para abordar las disparidades de salud en nombre de todos los niños que viven en nuestra región fronteriza. Nuestros sistemas y políticas deben basarse en la justicia sanitaria y la atención comunitaria como remedios sostenibles para fomentar comunidades saludables y prósperas”, añadió.

Según Fernández, en Texas, las tasas de mortalidad por Covid para los residentes fronterizos menores de 65 años fueron casi tres veces el promedio nacional para ese grupo de edad y más del doble del promedio estatal.

Además, el 23 por ciento de todas las personas en los condados fronterizos de Texas-México viven por debajo de la línea federal de pobreza.

Informaron que, el 25 por ciento de las personas en los condados fronterizos carecen de seguro médico. Entre las personas ocupadas, la falta de seguro médico es aún mayor, con un 33 por ciento.

Adriana Cadena, Directora de Protección de Familias Inmigrantes y del Centro Nacional de Leyes de Inmigración de El Paso dijo que esta región experimenta varios problemas en cuento a la equidad racial.

“Hemos varias situaciones en el área de El Paso. Una es que la región fronteriza en general es una región subdesarrollada y no hay una infraestructura que pueda abastecer los sistemas de salud que necesitan las comunidades”, dijo Cadena.

“Creo que esto es por los problemas de equidad y la discriminación donde la inversión por legisladores y el gobierno no es para todos los escenarios de la comunidad fronteriza”, añadió.

Cadena dijo que El Paso experimentó una situación de discriminación cuando inicio la pandemia del Covid-19.

“Cuando el Covid comenzó y la vacunación dio arranque, las dosis eran limitadas y las líneas eran de inmediato muy largas; las citas se agitaban muy rápido. Cuando querías realizar una cita ya no había disponibles”, dijo Cadena.

“Había citas disponibles en Odessa, pero quienes no tenían un estatus migratorio legal no podían ir allí a tener la vacuna. Así que no se abrieron estos puntos de entrada como parte de la emergencia sanitaria y no podían ir ahí”, comentó.

Añadió que, además, las comunidades migrantes difícilmente pueden acceder a un servicio médico.

“Cuando tienes un familiar indocumentado que tiene un niño que necesita un tratamiento médico y necesita ser transportado de El Paso a San Antonio, no puede ser acompañado por ese familiar”, dijo Cadena.

“Entonces son estas las barreras que existen para acceder a los servicios de salud. Hay una increíble disparidad de las comunidades. No sólo de migrantes sino de los residentes que no tienen servicios de salud”, finalizó.

Daniel Díaz, director organizador de La Unión del Pueblo Entero (LUPE) dijo que, además, muchas personas de vecindarios rurales y no incorporados quedaron rezagados.

“Vimos vecindarios no incorporados y comunidades que carecen de inversión en infraestructura de la vacuna”, dijo.

“A principios del año pasado, tuvimos docenas de miembros que en realidad se acercaban como si se les dará la espalda, fue algo discriminatorio recordar cómo no todos tenían acceso equitativo a la vacuna. Incluso veíamos personas a las que se les negó debido al estado migratorio”, finalizó.