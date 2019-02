¿Dijo ‘No mames’ en el discurso de Trump?

La imagen de la representante Verónica Escobar se ha vuelto tema del momento en las redes sociales, después de que una cámara que la enfocaba la captó reaccionando al discurso del presidente Donald Trump en su exposición del Estado de la Unión.

Aunque dicho video, que dura menos de 15 segundos, no tiene audio, algunos cibernautas afirman que la ex juez del Condado de El Paso expresa “No Mames” al escuchar las afirmaciones del mandatario.

En cuestión de horas, dicho video fue compartido miles de veces en el ciberespacio, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, además de que sitios de medios de comunicación rescataron dicho hecho en notas periodísticas.

Horas después el artista plástico paseño Patrick Gavaldon (Gavaldon Art) publicó su interpretación del momento al realizar un dibujo de la representante Escobar con un megáfono en la mano, y la frase que se ha viralizado principalmente en territorio texano.

El trabajo de Gavaldón tiene como base la fotografía que la representante Escobar conserva en su perfil de su cuenta de Twitter.

Aunque la expresión de Escobar no fue una declaración abierta al discurso del presidente, el malestar de los paseños ha tomado un curso más enérgico, y se utiliza el hasta #NoMames para tal fin.

A la fecha, la representante Escobar no se ha manifestado por el video, y por la acepción que los cibernautas han inferido de sus supuestas palabras.



