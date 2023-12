Dictó Kissinger conferencia en El Paso en 1998

Personaje polémico pero trascendente, considerado uno de los artífices de la diplomacia norteamericana del siglo XX, ganador en 1973 del Premio Nobel por el cese al fuego en Vietnam, Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos, murió el miércoles a la edad de 100 años.

Nacido en Alemania, Kissinger llegó en 1938 como refugiado judío a Estados Unidos, huyendo del nazismo.

En mayo de 1998, Kissinger fue el orador invitado en la celebración del centenario del Templo Monte Sinaí, la sinagoga reformista, en el Teatro Abraham Chávez en el Centro de El Paso.

En su discurso, ante representantes de diferentes religiones, el ex secretario de Estado dijo que los destinos de Estados Unidos y México están estrechamente vinculados.

De acuerdo con crónicas periodísticas de la época, en su alocución, Kissinger profesó ser un “gran admirador de México”, reseñó el reportero Jim Conley.

“Creo que los destinos de México y Estados Unidos están estrechamente vinculados”, dijo en una conferencia de prensa previa a la celebración. Más de mil personas asistieron a su charla en el Teatro Abraham Chávez.

“México ha atravesado una transición en la última década, (y) con la expansión del NAFTA, el papel de México como puente entre Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos será aún más importante”, dijo Kissinger.

También dijo que considera que las elecciones mexicanas de este año serán contiendas más reñidas que en años anteriores. “En elecciones pasadas se suponía que ganaría el candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional)”, dijo.

Kissinger también dijo que no le gusta el proceso anual de certificar a naciones como México basándose en qué tan bien determina Estados Unidos que están lidiando con los problemas de drogas.

En la reunión nocturna, Kissinger estuvo flanqueado por unas tres docenas de miembros invitados del clero de El Paso. Judíos, católicos y protestantes, además de un líder budista.

El rabino Kenneth Weiss dijo a la multitud que la escena era un recordatorio de que hace 100 años los cristianos proporcionaron aproximadamente la mitad de las donaciones que construyeron el templo original.

“Te alabamos, oh Dios, por el don de la vida”, dijo Weiss al abrir el evento con una invocación a los miembros de todas las religiones a trabajar juntos por el objetivo común de servir a su único Dios.

La voz profunda y deliberada de Kissinger resonaba con historias a la vez divertidas y conmovedoras de sus viajes por la paz.

El inmigrante alemán dijo que otras naciones a menudo nos ven de manera diferente a como nosotros percibimos. “China ha tenido casi 5 mil años de autogobierno y nosotros hemos tenido un poco más de 200”, dijo. “De modo que los chinos no se han sentido obligados a seguir nuestros consejos sobre cómo organizar su gobierno”.

También dijo que a veces gana la suerte más que la habilidad. Dijo que una vez, cuando no podía decidir cómo poner fin a un enfrentamiento entre Israel y Egipto sobre el uso de una carretera, “se me ocurrió un plan que pensé que era realmente malo, pero tal vez me ayudaría a pasar el fin de semana y podría pensar en algo mejor más tarde”.

“Propuse que los israelíes pudieran utilizar la carretera los lunes, miércoles y viernes y los egipcios los martes, jueves y sábados, y la ONU el domingo. Bueno, aceptaron la idea y duró unos cuatro años”.

