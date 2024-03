Dicen empresarios ‘no’ a mini-arena en el Centro

Después de 12 años en medio de polémicas y batallas legales, el proyecto de una arena multiusos en el Centro de El Paso será votado hoy martes, en una versión reducida de tamaño respecto al proyecto original, y ya enfrenta la oposición de empresarios del primer cuadro de la ciudad.

Los líderes del Distrito Administrativo del Centro (El Paso DMD) se manifestaron en contra de que se construya una pequeña sala de conciertos –una “mini-arena”– en los terrenos de la estación de tren, tal y como lo someterán a votación los regidores.

En su lugar, enfatizaron la necesidad de que el Downtown cuente con un Centro Multipropósito de Artes Escénicas y Entretenimiento (MPC) completo, que pueda catalizar la economía.

“El mensaje (al Concejo municipal) es decir no mañana y reunir a las personas adecuadas en la sala para explorar todas las opciones para ejecutar el proyecto que esta ciudad (los residentes) quiere”, dijo Joe Gudenrath, director ejecutivo de El Paso DMD después de una conferencia de prensa el lunes destinada a resaltar la oposición de la organización a la propuesta actual de la Ciudad.

El DMD es una agencia cuasi gubernamental centrada en iniciativas de mejora del Centro.

“La Ciudad ha estado decidida a hacer esto por su cuenta, pero otras ciudades han formado asociaciones con inversionistas privados para construir arenas”, dijo.

Gudenrath no sabe quiénes serían los otros socios, pero dijo: “El llamado es para ellos (los inversionistas), así como para el Ayuntamiento y los dirigentes de la ciudad”.

Está previsto que el Concejo municipal debata y posiblemente vote en su reunión del martes sobre la construcción de una sala de conciertos con capacidad para 8 mil personas: 4 mil asientos en el interior y capacidad para 4 mil personas adicionales en un área de césped en un anfiteatro.

Este proyecto contrasta con la idea original, propuesta hace 12 años, de que la arena contara con hasta 15 mil asientos.

A la Ciudad le quedan 162 millones de dólares de una emisión de bonos de 2012 para construir el llamado centro de entretenimiento multipropósito, o MPC, junto a la histórica estación de tren Union Depot, que permanecería en su lugar y no sería demolida.

El proyecto de anfiteatro híbrido que se está considerando “no nos establecerá como un destino de entretenimiento regional y no generará la inversión del sector privado que tal proyecto debería generar”, dijo Gudenrath.

Además, el sitio aislado de Union Depot no es el mejor lugar para que el MPC estimule el desarrollo adyacente, dijo.

El empresario Leonard “Tripper” Goodman, quien encabezó un Comité de Acción Política que promovió la emisión del Bono de Calidad de Vida de 2012, que incluye un estadio de usos múltiples, dijo en la conferencia de prensa que cuando él y otros asistieron a reuniones comunitarias antes del bono en las elecciones, el proyecto imaginado y promocionado era un estadio con entre 14 mil y 15 mil asientos.

Jim Scherr, quien desarrolló y opera el hotel DoubleTree by Hilton y el Courtyard by Marriott Hotel Downtown y planea renovar un edificio para un tercer hotel en el Centro, dijo que el lugar propuesto por los funcionarios de la Ciudad no es el que querían los votantes.

“Queríamos deportes, queríamos entretenimiento y queríamos algo que complementara el Centro de Convenciones. Lo que se propone no es eso”, dijo Scherr en la conferencia de prensa. “Es hora de que los paseños se levanten y digan: '¿Queremos una ciudad de clase mundial o una ciudad de segunda clase?' Hagámoslo bien”.

Gudenrath dijo que los estudios realizados antes y después de la elección de bonos de 2012 identificaron la necesidad de una arena de 15 mil a 18 mil asientos que ahora se ha reducido en el estudio más reciente de la Ciudad a un espacio de 12 mil asientos.

Gensler, una firma de arquitectura y planificación de San Francisco que determinó que el sitio de Union Plaza Depot sería el mejor sitio de propiedad de la Ciudad para la sala de conciertos propuesta, estimó que un estadio con capacidad para 12 mil personas costaría aproximadamente $416 millones versus $143 millones estimados para los 8 mil.

El estudio de Gensler utilizó el recinto de uso mixto Toyota Music Factory de 17 acres en Irving, Texas, como modelo para las instalaciones propuestas de Union Depot. El sitio de Music Factory costó 173.5 millones de dólares, incluido el Music Pavilion de 50 millones de dólares, que tiene una configuración de anfiteatro con 4 mil asientos en el interior y un área de césped para otros 4 mil espectadores. El sitio también incluye restaurantes y un cine Alamo Drafthouse.

