Dice O’Rourke haber decidido planes… pero no los anuncia

Austin, Tx.— Beto O’Rourke parece haber tomado una decisión sobre una campaña presidencial para el 2020 y dijo ayer miércoles que pronto anunciará sus intenciones, creando una mayor anticipación a que uno de los candidatos de los que más se ha hablado en el ya de por sí abarrotado marco de competidores demócratas podría finalmente estar listo para formalmente unirse a la contienda.

El ex congresista se convirtió en una sensación política al estar cerca de desbancar al senador Ted Cruz el pasado noviembre en el fuertemente conservador estado de Texas. O’Rourke dijo en un comunicado el miércoles que él y su esposa, Amy, “han tomado una decisión sobre cuál es la mejor manera para servir a nuestro país” y estaban “muy emocionados de compartirlo con todos muy pronto”.

El comunicado fue reportado en un inicio por el Dallas Morning News, luego fue confirmado por un vocero de O’Rourke, quien no ofreció mayores detalles.

O’Rourke había dicho hace una semana que planeaba tomar una decisión para finales de febrero –aunque la manera en que revelará sus intenciones sigue no estando muy clara. Otro candidato del que se espera que contienda, pero que aún está por decidirse, el ex vicepresidente Joe Biden, dijo el martes que su familia lo apoyaría si lanzaba una campaña por la Casa Blanca, y que estaba “muy cerca” de una decisión.

Al hablar con reporteros en su ciudad natal de El Paso la semana pasada, O’Rourke trajo a colación la posibilidad de que podría lanzarse por el senado una vez más en el 2020, esta vez retando al senador de Texas, John Cornyn, o que posiblemente podría ir tras la nominación demócrata por la vicepresidencia en el 2020 –presuntamente fungiendo como compañero de campaña de algún otro candidato presidencial.

Pero los asesores cercanos a O’Rourke han dicho que ellos no ven otra campaña por el Senado como una opción viable, dejando la puerta abierta a una campaña por la Presidencia.

Mientras que O’Rourke continúa postergando su decisión, los activistas demócratas en los estados que celebran votaciones presidenciales anticipadas, incluyendo Iowa, Nevada y Carolina del Sur, han formado grupos conocidos como “Draft Beto”, los cuales han recaudado dinero e intentan atraer a posibles patrocinadores.

Draft Beto anunció ayer que había creado una “Alerta Beto”, la cual generará notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto una vez que O’Rourke dé a conocer sus planes con el fin de “movilizar a los partidarios de inmediato”.