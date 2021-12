Dice adiós vicepresidente de El Paso Water

Alan Shubert, un experimentado ingeniero que ha dedicado su vida a las obras públicas –primero en la Ciudad de El Paso y después en El Paso Water– ha anunciado su retiro.

Las mayores contribuciones del vicepresidente Alan Shubert a El Paso Water serán apreciadas mucho después de su jubilación, gracias a los muchos empleados talentosos que preparó para la promoción, señala la institución a través de un comunicado.

“La mayor contribución de Alan son las personas, las personas que trajo y las personas a las que nutrió”, dijo el presidente y director ejecutivo John Balliew. “Tanto en operaciones como en servicios técnicos, deja una gran profundidad de banco para que tengamos roles cubiertos. Si alguien se va, tenemos muchas personas, no sólo una, que están capacitadas para cubrir los espacios disponibles”.

Shubert disfruta de su papel en la tutoría y la capacitación cruzada de los empleados, al mismo tiempo que desarrolla líderes completos para preparar la fuerza laboral de la empresa de servicios públicos para el futuro.

“Siempre sentí que mi habilidad era más ser un entrenador que estar en el campo”, dijo Shubert. “El personal siempre había considerado el entrenamiento cruzado como un castigo. Para ganarte la confianza de la gente, tienes que sentarte y escuchar. Lo que estaba tratando de lograr era crear una generación de líderes que pudieran desempeñar mi trabajo fácilmente”.

Varios de sus aprendices de EPWater se beneficiaron de la tutoría de Shubert y dijeron que sus carreras crecieron debido a eso.

“Liderazgo: de eso se trata”, dijo Irazema Rojas, directora técnica interina. “Cuando Alan me trajo de Operaciones como administradora del Programa de Mejoras de Capital, sólo me explicó el problema y me dejó para resolverlo. Me apoyó y me aconsejó, pero nunca me microgestionó. Eso me permitió crecer y explorar áreas fuera de mi profesión que nunca hubiera imaginado. Estoy muy agradecida por eso”.

Carrera de retos

Recién salido de una exitosa temporada de 18 años en la Ciudad que culminó con la construcción del estadio El Paso Chihuahuas, Shubert llegó a EPWater en 2014 listo para un nuevo desafío.

“No había estado involucrado en los aspectos del agua y aguas residuales en El Paso, y pensé que era una misión de importancia crítica”, dijo Shubert, y agregó que quería mejorar la relación entre la Ciudad y la empresa de servicios públicos. “El Paso Water es una organización muy respetada y yo quería ser parte de ella”.

Poco después, EPWater tuvo un nuevo Programa de Alcance de la Construcción, los empleados de los lados técnico y de operaciones de la empresa de servicios públicos se integraron y capacitaron en forma cruzada, y se desarrolló un sólido Programa de Mejoras de Capital sólido.

“Cuando asumí la presidencia, haríamos alrededor de $80 millones al año en capital en promedio, y pensé que tendríamos que hacer alrededor de $120 millones para mantenernos a flote”, dijo Balliew. “No teníamos a las personas adecuadas en el lugar, teníamos cosas que se hacían manualmente, especialmente en términos de seguimiento de los montos en dólares de los proyectos, y Alan comenzó a juntar estas cosas.

“Lo siguiente que ves es que estamos en 2021 y estamos haciendo alrededor de $250 millones en CIP”, dijo Balliew. “Alan puso todo en su lugar para que realmente pudiéramos hacer el volumen de trabajo que necesitábamos hacer en esta comunidad, no sólo por los recursos hídricos, sino también por una gran cantidad de rehabilitación y reemplazo”.

Shubert también tenía una pasión por el control de inundaciones, que prosperó en EPWater bajo su dirección. Las lluvias torrenciales de 2006 estimularon algunas de las infraestructuras de aguas pluviales más críticas de la empresa, como el proyecto de la estación de bombeo Magnolia.

De su trabajo con la Ciudad, algunos de sus mayores triunfos incluyen el estanque del parque Saipan en el Centro de la ciudad y la expansión occidental del Zoológico de El Paso. Pero Shubert está más orgulloso del estadio de beisbol: una estructura de $76 millones construida en 50 semanas.

“Me enorgullece más que el 95% de los trabajadores fueran habitantes de El Paso”, dijo Shubert. “Ese trabajo fue construido por El Paso para El Paso, que es algo que no creo que mucha gente sepa”.