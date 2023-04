Detienen a presentadora de noticias por daños a vivienda

Después de su noticiero del jueves por la noche, una presentadora de televisión de El Paso supuestamente se entregó a la Policía que tenía la intención de arrestarla por invadir con su vehículo el jardín de un hombre para exigirle dinero, pues había tenido tratos comerciales con su marido.

Erika Bryan, el nombre legal de la personalidad televisiva –quien es conocida como Erika Castillo en KFOX-TV, donde es presentadora de noticias en horario de máxima audiencia–, fue detenida y liberada por el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) luego de ser fichada por una acusación de conducta delictiva en un incidente ocurrido en junio de 2021, pero cuyos cargos fueron fincados hasta el 16 de abril de 2023, según documentos policiales en poder de El Diario de El Paso.

En el abrupto evento, la presentadora supuestamente condujo hasta la casa de un hombre no identificado que había estado haciendo negocios con su esposo, Shawn Bryan.

Las videocámaras del timbre de la puerta de la vivienda captaron a la presentadora conduciendo un Jeep Cherokee hacia la acera, luego a unos 40 pies sobre el jardín delantero de la casa del ex socio comercial antes de parar el vehículo en los escalones de la entrada.

Una persona no identificada dentro de la casa fue al patio delantero y le dijo a Erika Bryan que la persona que estaba buscando no estaba en casa. La experimentada periodista “comenzó a gritar que la víctima le estaba robando dinero a su esposo”, señala el afidávit.

Cuando el dueño de la casa regresó más tarde, se enteró de la visita sorpresa y descubrió que los escalones de concreto de su frente habían sido dañados. Llamó a la Policía para denunciar los hechos, afirmando que había tenido una disputa civil con el esposo de Bryan, propietario del concesionario de automóviles SuperStar Motors, que desde entonces cerró.

Bryan no respondió a la solicitud de comentarios del periódico The New York Post.

El ex socio comercial también entregó como pruebas mensajes de texto entre él y Erika Bryan.

“Necesita nuestro título que nos debe lo antes posible y es por eso que estuve allí y los necesito lo antes posible”, decía un mensaje de texto.

“Repararemos el escalón. Lo siento [sic] pero te dije la semana pasada que me estaciono lo más cerca posible porque es muy empinado y tenía prisa”, decía otro mensaje de texto.

KFOX no respondió preguntas sobre el arresto de su presentadora estrella, incluso si regresaría a cuadro después de su encuentro con la ley.

“Somos conscientes de la situación y estamos evaluando el asunto internamente”, dijo la estación a The Post en un correo electrónico. “No tenemos más comentarios en este momento”.

La Policía revisó las imágenes del video y verificó que el vehículo estaba registrado a nombre de Shawn Bryan. Los documentos policiales afirman que pudieron identificar a la mujer en el video como Erika Bryan. El informe indica que la distancia entre el área en la que condujo el Jeep hacia el césped y la calle es de 37 pies.

Nacida y criada en El Paso, de padre alemán y madre mexicano-cubana, según su biografía de la estación KFOX, Erika Castillo se autodefine como “una persona positiva pero también pragmática, lo que me hace buena en este trabajo... Tengo buena actitud para casi todo y sé cumplir con los plazos”.

Su experiencia laboral incluye The El Paso Times, The Dallas Morning News, KTSM (NBC) en El Paso, KDFW (Fox) en Dallas y KRQE (CBS) en Albuquerque, antes de establecerse en KFOX, el Canal 14 de El Paso, donde es uno de los pilares del departamento de noticias.

“Creo que el secreto del éxito es no dejarse llevar por los chismes de la oficina, concentrarse en hacer mejor su trabajo todos los días y nunca asumir que es irreemplazable”, señala la comunicadora en su nota autobiográfica.