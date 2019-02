Detienen a mujer por tirarle gorra de MAGA a hombre

Falmouth, Massachusetts – Rosaine Santos, de origen brasileño, fue detenida y acusada de agredir a un hombre que portaba una gorra MAGA (Hacer América Grande Otra Vez), pero ella afirma que fue la víctima, publicó La Opinión.com.

Los hechos ocurrieron en Falmouth, Massachusetts, en el restaurante mexicano Casa Vallarta, y el video del momento, publicado por Bryton Turner, de 23 años, se volvió viral.

En las imágenes se ve a Santos caminando detrás del joven cuando le tira la gorra de un manotazo.

“Ese es el problema: el problema con los estadounidenses en estos días, la gente es simplemente ignorante”, dice Turner en el video.

Santos, quien es una inmigrante brasileña de 41 años, fue arrestada por asalto, después de que la capturaran en el video.

La mujer habría dicho a los oficiales que no se debería permitir que Turner comiera en un restaurante mexicano, porque apoya al presidente Donald Trump, quien está dispuesto a levantar un muro en el frontera de Estados Unidos con México.

“Ella solo intentó agarrar mi sombrero frente a cuatro oficiales… nada inteligente”, dijo Turner en el video.

Santos se defendió después del hecho, diciéndole a la televisora local Boston 25 que había sido provocada.

“Tomé un poco de alcohol, tal vez esa es la razón por la que no pude alejarme, pero al ser discriminada tantas veces en mi vida, tuve que defenderme”, dijo. “Él no es una víctima. Yo soy la víctima. Me han acosado”.

Personal del restaurante dijo que Turner no provocó a Santos, quien sólo portaba su gorra en un restaurante mexicano, en medio del ambiente negativo que el presidente Trump ha intensificado hacia los hispanos, particularmente los mexicanos.