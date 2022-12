Detienen a entrenador de Texas por violencia familiar

Austin, Texas— Chris Beard, quien entrenó a Texas Tech para el juego de campeonato de la NCAA (Asociación Nacional de Atletas Colegiados) de 2019 y fue contratado por Texas con la expectativa de que elevaría su alma mater al mismo nivel de élite, fue arrestado la madrugada de ayer lunes por un cargo de delito grave de violencia familiar después de que una mujer le dijo a la Policía que él la había estrangulado.

La Universidad de Texas suspendió a Beard sin pago “hasta nuevo aviso” y dijo que el asistente Rodney Terry entrenaría a los Longhorns No. 7 contra Rice el lunes por la noche.

Beard fue detenido por las autoridades de Austin y fichado en la cárcel del condado de Travis a las 4:18 a.m. por un cargo de asalto a un familiar o miembro del hogar en el que se le impidió respirar o se ahogó en términos comunes.

Según la declaración jurada de arresto reportada por primera vez por el Austin American-Statesman, la mujer le dijo a la Policía que ella es su prometida y que han estado en una relación durante seis años. Ella dijo que habían estado en una discusión en la que ella rompió sus anteojos antes de que él “simplemente me golpeara y se volviera súper violento”.

Según afidávit, la mujer le dijo a las autoridades que “me ahogó, me mordió, me hizo moretones en toda la pierna, me arrojó y se volvió loco”.

Ella le dijo a la Policía que Beard la ahogó por detrás con su brazo alrededor de su cuello y no pudo respirar durante unos cinco segundos. Las autoridades dice que tenía una marca de mordedura en el brazo derecho y una abrasión en la sien derecha, entre otras lesiones visibles.

Cuando la policía lo interrogó, Beard dijo que tenía grabaciones de audio del incidente que mostrarían que él no era el agresor principal. Pero se negó a compartirlos con los oficiales, dijo la Policía.

Beard se presentó ante un juez de primera instancia para su audiencia de fianza. Beard asintió con la cabeza y respondió “sí señor” varias veces al dirigirse al juez. Los registros de la cárcel muestran que Beard pagó una fianza de $10 mil.

El abogado del acusado, Perry Minton, no respondió a un mensaje de AP en busca de comentarios, pero le dijo al Austin American-Statesman que el entrenador es inocente del cargo.

“Él nunca debería haber sido arrestado”, dijo Minton al periódico. “El denunciante quiere que lo liberen de inmediato y que se desestimen todos los cargos. Es realmente inconcebible”.

“La universidad toma en serio los asuntos de violencia interpersonal que involucran a miembros de su comunidad”, dijo la escuela al anunciar la suspensión de Beard. No se comprometió con Terry como entrenador de actuación más allá del lunes por la noche. Terry fue entrenador en jefe en UTEP (2018-21) y Fresno State (2011-18).

Beard está en su segunda temporada de un contrato garantizado de siete años que le paga más de $5 millones por año. Antes de eso, tenía marca de 112-55 en cinco temporadas con los Red Raiders. Fue nombrado entrenador del año de The Associated Press en 2019 cuando guió a Texas Tech a un final de 31-7 y perdió en un emocionante tiempo extra ante Virginia en el juego de campeonato nacional.

A principios de este año, llevó a Texas a una victoria en la primera ronda sobre Virginia Tech, que fue la primera victoria de los Longhorns en un Torneo de la NCAA desde 2014.

El contrato de Beard incluye una disposición en virtud de la cual puede ser despedido por una conducta que la administración determine razonablemente que se refleja negativamente en el entrenador, el programa, la escuela o el sistema universitario. Eso incluye ser acusado de un delito grave. El presidente de la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Texas, Kevin Eltife, no respondió un mensaje en busca de comentarios.