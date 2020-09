Detenida revela negligencia médica en instalaciones de ICE en El Paso

El Paso Matters / Instalaciones de ICE en El Paso El Paso Matters / Sandra vive en Estados Unidos desde 1989, tiene 7 hijos y 6 de ellos son ciudadanos americanos

Una detenida que dio positivo a Covid-19 en el Centro de Procesamiento del ICE en El Paso, describió las condiciones negligentes que existen entre las detenidas que están enfermas como una propagación del virus en las instalaciones.

Sandra, cuyo apellido no será usado por temor a tener repercusiones negativas, comentó que le hicieron la prueba del Covid-19 seis días después de que reportara síntomas del virus al personal médico.

Ella tiene 50 años y su sistema inmunológico comprometido, ya que padece hipertensión, anemia y una enfermedad isquémica del corazón. Es de origen mexicano pero ha vivido en Estados Unidos desde 1989 y fue llevada al centro de detención de Inmigración y Aduanas a principios de abril.

Dijo que la primera vez que reportó síntomas de Covid-19 fue el 11 de septiembre. “Tenía fiebre y una enfermera me dijo que mi oxigenación era baja y tenía alta la presión arterial. También me dijo que tomara Tylenol y que un médico me vería más tarde”, relató Sandra. “Durante el sábado y el domingo esperé que me llamara porque me estaba sintiendo realmente mal. Tenía fiebre y no podía moverme de mi cama, los guardias no me ayudaron y nadie me llamó”.

No tuvo noticias del médico hasta el siguiente martes, y finalmente fue sometida a una prueba para detectar el Covid-19 el jueves 17 de septiembre. Durante este tiempo, Sandra comentó que no tuvo acceso a sus medicamentos para la hipertensión, la hija de Sandra también reportó que no pudo contactar a su madre por teléfono.

Sandra describió que a ella y otras detenidas que acudieron a la clínica del centro de detención con síntomas de Covid-19 les dieron Tylenol y las regresaron a sus barracas, en donde las detenidas comparten lugares cerrados unas con otras.

Las detenidas de las que se sospecha padecen Covid-19 no se les permite entrar a la clínica, según reportó Sandra, por el contrario, reciben evaluaciones médicas mientras se encuentran en el exterior.

Durante una evaluación médica, Sandra le dijo a la enfermera que había estado tosiendo y expulsando sangre. La enfermera entró a la clínica para hablar con el médico. Cuando salió le dijo a Sandra que bebiera agua porque “probablemente tenía la boca seca”.

El ICE no ha respondido a las peticiones que se le hicieron para que comentara sobre los alegatos de Sandra acerca de la manera en que la agencia está respondiendo a la actual pandemia en sus instalaciones de El Paso.

Hasta este lunes, el sitio web de ICE reportó 10 casos de Covid-19 entre los detenidos del Centro de Procesamiento de El Paso, los cuales están en aislamiento y siendo monitoreados. Esas instalaciones han reportado un total de 202 casos entre los detenidos desde que inició la pandemia.

El movimiento de detenidos aumenta el riesgo

Rosa de Jong, una representante legal acreditada que ha estado asesorando a Sandra, comentó que 10 nuevas personas fueron colocadas en el dormitorio de Sandra una semana antes de que ella y otras detenidas empezaran a mostrar síntomas de Covid-19.

“Algo que vemos frecuentemente es que el ICE mueve a la gente a diferentes dormitorios. Ellos hacen las cosas que están entre las 10 cosas importantes que no deben hacerse durante la pandemia. Estamos viendo clientes que estuvieron en tres centros de detención diferentes durante la semana pasada, que están distribuidos en el país”, dijo De Jong.

Una investigación realizada por The New York Times en el mes de julio, determinó que los métodos de ICE para transportar a los detenidos ha dado como resultado una propagación doméstica e internacional del coronavirus.

De Jong comentó que una detenida podría terminar teniendo contacto con otras personas, aun después de seguir los lineamientos de distancia social. Sandra dijo que había 29 mujeres en sus barracas cuando se enfermó. Las barracas pueden albergar usualmente a 60 detenidas, pero son mantenidas en números reducidos para minimizar el riesgo de la transmisión de Covid-19, dijo De Jong.

“Lo que el ICE ha hecho para ganar espacio y que la gente esté distanciada socialmente es que las hace dormir guardando la distancia que mide su cuerpo, una de otra. Si la gente fuera una estatua, podría estar a seis pies de retirado una de otra durante todo el día. Pero éste es su espacio para vivir, así que, la gente no es una estatua que pueda estar sobre su cama. Se mueven de un lado a otro, van a la cafetería en donde hay otras personas, tienen mucho contacto con los guardias, salen al exterior y acuden a la biblioteca. A menos que estén en cuarentena, tienen mucho contacto con muchas personas”, dijo.

Los guardias del ICE no se dan cuenta de los contagios

Sandra fue puesta en aislamiento después de dar positivo para el virus. Ella comentó que algunos guardias no usaban equipo de protección personal ni distancia social, y no parecían saber que ella padecía Covid-19.

“Los guardias tienen que ser más cuidadosos. Incluso en este momento, algunos de ellos no saben que di positivo. Me preguntan “qué está pasando, ¿por qué tienes que estar aquí?”. “Ellos no usan guantes y tampoco mascarillas y se me acercan”, dio Sandra.

El brote más reciente que ha habido en estas instalaciones de ICE, ocurrió mientras los casos en la comunidad de El Paso han empezado a aumentar después de varias semanas de descenso. El Paso ha tenido en esta semana más de mil nuevos casos de Covid-19, siendo la primera vez que se ha llegado a ese nivel desde mediados de agosto.

De Jong comentó que está en riesgo la propagación en la comunidad debido a las instalaciones de ICE.

“Esto no sólo afecta a las personas detenidas. Hay docenas de guardias que entran a las instalaciones todos los días. Son guardias que no todos creen en el coronavirus, muchos de ellos ni siquiera usan mascarillas. Cuando el ICE oculta quién tiene coronavirus en un centro de detención, están exponiendo a toda la región, eso es algo en lo que pienso mucho”, dijo De Jong.

ICE ha reportado que sólo uno de sus empleados en el Centro de Procesamiento de El Paso dio positivo para Covid-19 desde que empezó la pandemia, aunque ese número no ha sido actualizado desde junio. Tampoco ha dado a conocer el número de trabajadores de los contratistas que han dado positivo.

La inmensa mayoría de las personas que laboran en esas instalaciones de ICE, guardias, empleados de cocina, profesionales médicos, son empleados de los contratistas, no de la agencia.

Cuando le preguntaron acerca del número total de casos de Covid-19 que ha habido entre los empleados de los contratistas y demás empleados, Leticia Zamarripa, portavoz de ICE, le comentó a El Paso Matters que consultaran el número de casos entre los empleados del mes de junio en el sitio en la web de ICE. Cuando le pidieron cifras más actualizadas incluyendo los empleados de los contratistas, ICE no contestó.

¿Por qué está detenida Sandra?

Sandra es una madre soltera y fue detenida en el mes de abril en un puesto de revisión de la Patrulla Fronteriza dentro de Estados Unidos mientras se encontraba de vacaciones con su familia. Ella ha vivido en Estados Unidos desde hace más de 30 años, y todos, excepto uno de sus siete hijos son ciudadanos estadounidenses.

Su hija de 25 años, Merari, ha estado cuidando a sus hermanos menores ante la ausencia de su madre.

“Mi mamá ha estado aquí durante la mayor parte de su vida. Es injusto que haya estado en el centro de detención durante tanto tiempo. Ella tiene hijos pequeños y yo estoy cuidando a mis hermanos pequeños. Pero es difícil, yo no soy su mamá y necesitamos mucho que nuestra madre esté aquí con nosotros”, dijo Merari, quien tiene siete meses de embarazo.

De Jong comentó que la decisión de detener a Sandra sugiere una actitud insensible hacia el virus. “Es muy revelador que Sandra haya sido detenida durante la pandemia. Ella no cometió ningún delito, en la misma semana en que fueron confirmados los primeros casos de Covid-19 en el Centro de Procesamiento de El Paso, ellos decidieron detener a una mujer de 50 años que tiene comprometido su sistema inmunológico”, dijo De Jong.

Ignoran el problema

El ICE ha reportado que sigue los lineamientos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades para revisar el riesgo médico de los detenidos que podrían tener más posibilidades de contraer una severa enfermedad relacionada con el Covid-19. Sin embargo, cuando les piden que comenten si alguna de las instalaciones del ICE en El Paso ha liberado a detenidos debido al riesgo médico, y qué criterio están siguiendo ante eso, el ICE no ha contestado.

Bernardo Rafael Cruz, un abogado de ACLU en Texas, condenó la naturaleza de la detención durante la pandemia.

“El deficiente tratamiento médico reportado en el Centro de Procesamiento de El Paso pone de manifiesto el increíble peligro en el que ICE pone a las personas, simplemente para aplicar las leyes de inmigración. Las personas que son altamente vulnerables a enfermedades graves y a la muerte debido al Covid-19 son forzadas por el ICE a vivir en terribles condiciones, en donde las directrices básicas de salud pública, como la distancia social, no son acatadas. En una pandemia, que ya ha cobrado la vida de 200 mil personas en Estados Unidos, esas detenciones siguen siendo gratuitas y dañinas”.