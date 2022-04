Detendrán migrantes y se los mandarán a Biden

En respuesta al reciente anuncio de que la administración Biden levantará una política de inmigración de la era de la pandemia que permite a las autoridades rechazar a los inmigrantes, el gobernador Greg Abbott prometió una acción drástica y “sin precedentes” para frenar lo que se espera que sea una afluencia significativa de inmigrantes que vienen a Texas.

En una conferencia de prensa el miércoles, Abbott dio a conocer un plan sorprendente que conmocionó a la comunidad de derechos de los inmigrantes: Texas colocaría policías estatales con equipo antidisturbios para recibir a los inmigrantes en la frontera y llevarlos en autobús directamente a los escalones del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, donde dijo que la administración de Biden “podrá abordar de manera más inmediata las necesidades de las personas a las que están permitiendo cruzar nuestra frontera”.

Pero poco después de la conferencia de prensa, la oficina de Abbott dio a conocer más detalles sobre el plan, que tuvo un tono notablemente más suave.

La oficina del gobernador aclaró que el programa es completamente voluntario para los migrantes y solo sucederá después de que hayan sido procesados y liberados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Y además de los autobuses, Abbott también ordenó al estado contratar vuelos para transportar a los inmigrantes a la capital de la nación. Los migrantes tendrían que mostrar documentación de que ya habían sido procesados por el DHS. Muchos defensores de la inmigración han señalado que proporcionar servicios de transporte para que los solicitantes de asilo lleguen a su destino final es algo en lo que el estado debería invertir.

Critican izquierda y derecha

El anuncio de Abbott generó críticas inmediatas tanto de su izquierda como de su derecha. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que su retórica seguía siendo peligrosa.

“Cualquier transporte forzoso de migrantes en todo el país sería indignante y descaradamente inconstitucional”, dijo Kate Huddleston, abogada de ACLU de Texas, en un comunicado. “Dado que Abbott no puede dictar a dónde se envía a las personas, ya ha dado marcha atrás en este atroz plan, anunciando que será solo voluntario”.

Algunos conservadores lo llamaron una postura vacía.

“Es un truco”, dijo el representante Matt Schaefer, republicano por Tyler, en un tuit.

Su oponente demócrata a la gobernación, Beto O’Rourke, dijo que el anuncio era sólo otro ejemplo de cómo Abbott antepone la fanfarronería a la sustancia.

“Si Abbott se concentrara en soluciones en lugar de trucos, entonces Texas podría haber logrado un progreso real en el tema en los últimos siete años”, dijo en un comunicado.

Varias acciones más

El programa de transporte en autobús de Abbott fue sólo una de una serie de acciones que anunció el miércoles para aumentar la respuesta del estado a medida que la administración de Biden avanza para poner fin a una orden de salud de emergencia de la era de la pandemia conocida como Título 42, que permitía a las autoridades de inmigración rechazar a los inmigrantes en la frontera, incluso aquellos que buscan asilo. Esa orden, que se implementó durante la administración del expresidente Donald Trump, ha permitido a las autoridades de inmigración manejar la cantidad a veces abrumadora de migrantes que intentan ingresar al país.

Sin él, dicen los funcionarios federales, esperan atraer a miles de migrantes más a la frontera suroeste todos los días, además de la gran cantidad de personas que ya intentan ingresar desde América Latina y otros lugares del mundo. Abbott dijo que los funcionarios federales están planeando más de 18 mil cruces de migrantes por día en la frontera sur, lo que equivaldría a medio millón de cruces por mes.

Abbott también dijo el miércoles que el Departamento de Seguridad Pública comenzará de inmediato inspecciones de seguridad mejoradas de los vehículos comerciales que cruzan la frontera de México hacia Texas, porque se sabe que los traficantes de personas usan camiones comerciales para transportar personas al país. Abbott reconoció que la medida “ralentizará drásticamente” el tráfico en la frontera de Texas. México es uno de los socios comerciales más grandes del estado y realiza cientos de miles de millones de dólares en comercio con Texas cada año.

Abbott también dijo que el estado creará bloqueos de botes en el Río Grande para disuadir a los migrantes e instalará alambre de púas, un tipo de alambre de púas o de púas, en los cruces de ríos bajos en el río que son áreas de alto tráfico.

El gobernador republicano, que busca un tercer mandato en noviembre, dijo que el número proyectado de inmigrantes en la frontera entre Texas y México no tiene precedentes y es peligroso, y culpó a las políticas de inmigración de la administración Biden por esos números. Abbott dijo que el estado anunciará más políticas la próxima semana para frenar los cruces de inmigrantes hacia el estado porque los funcionarios fronterizos están pidiendo urgentemente que el estado tome medidas.

“Saben que es la administración de Biden la que causó este problema de frontera abierta, y esperan que la administración de Biden dé un paso al frente y responda y arregle el problema de frontera abierta que causaron”, dijo.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

‘Truco político’

La representante estatal Mary González, demócrata por El Paso, vicepresidenta del Caucus Legislativo México-Estadounidense, denunció el anuncio de Abbott como un truco político.

“En lugar de usar el dinero de nuestros impuestos para impulsar el crecimiento económico y construir infraestructura, el gobernador Abbott está financiando trucos políticos a expensas de las familias de Texas y nuestras tropas”.

Denise Gilman, codirectora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, dijo que el programa aún podría generar preocupaciones sobre la conducta coercitiva del estado dada la forma en que se anunció.

“Parece muy importante para el estado llevar a los inmigrantes a D.C. Hay un gran interés en que los inmigrantes suban a esos autobuses”, dijo. “Tuvieron que decir que es voluntario, pero todo sobre el programa sugiere que sería coercitivo y, por lo tanto, de legalidad cuestionable. Si es realmente voluntario, ¿por qué sólo va a D.C.?”

“No hay nada sobre lo que se dijo la primera vez que tenga sentido desde una perspectiva política o legal, así que ahora están tratando de ver si hay algún barniz legal que puedan poner sobre esto”, dijo. “Pero no se puede poner lápiz labial en un cerdo. Fueron bastante claros sobre lo que estaban tratando de lograr”.

Transporte gratuito

Gilman también dijo que Abbott podría facilitar el trabajo de algunos inmigrantes si su destino fuera afuera de Texas y se subieran voluntariamente a los autobuses.

“Hay una gran población salvadoreña en D.C., así que sí, de todos modos, viaje en autobús gratis para llegar a donde ibas”, dijo.

En medio de una campaña de reelección, Abbott, un republicano, ha hecho de la seguridad fronteriza una prioridad máxima. En marzo pasado, anunció que enviaría tropas de la Guardia Nacional y soldados del DPS a la frontera para frenar la inmigración ilegal al estado en un esfuerzo denominado Operación Lone Star.

A principios de esta semana, los funcionarios del Departamento Militar de Texas dijeron a los legisladores estatales que se estaban quedando sin dinero para pagar la misión, que ahora tiene un precio de $2 mil millones al año a pesar de que el estado asignó solo $412 millones a la agencia. En enero, los legisladores estatales transfirieron $480 millones al departamento, pero los funcionarios de TMD dijeron el martes que necesitarían $531 millones en fondos adicionales para mantener la misión en funcionamiento más allá de mayo.

Abbott dijo que los planes que anunció el miércoles no requieren fondos adicionales, pero señaló los altos costos para el estado de su misión fronteriza.

“Ésa es la realidad”, dijo. “Asegurar la frontera no es barato. Asegurar la frontera no le costaría nada a Texas si el Gobierno federal estuviera haciendo su trabajo. Pero debido a que Joe Biden no está asegurando la frontera, el estado de Texas tiene que intensificar y gastar el dinero de los contribuyentes haciendo lo trabajo del gobierno federal”.

Miles de soldados

Abbott ha desplegado cerca de 10 mil soldados en la misión, muchos de los cuales han sido enviados involuntariamente. Su oficina se ha jactado repetidamente de que la misión ha interrumpido las redes de tráfico de drogas y personas. Pero esas afirmaciones de éxito se han basado en métricas cambiantes que han incluido delitos sin conexión con la frontera y el trabajo realizado antes de la operación.