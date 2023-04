Detendrá Carta Climática venta de agua a EPE

Enterrada dentro de la medida de la Carta Climática que está en la boleta electoral del 6 de mayo hay una disposición que prohibiría a El Paso Water (EPW o EPWU), propiedad de la ciudad, vender agua a la industria de combustibles fósiles fuera de los límites de la ciudad, una regla que aparentemente podría reducir el suministro de electricidad de la ciudad.

La disposición que prohíbe el líquido a los operadores de combustibles fósiles tiene como objetivo conservar el suministro de la región árida de El Paso, dicen los autores de la Carta Climática (Proposición K). Pero la disposición, que es una de una docena de políticas separadas contenidas en la propuesta de 2 mil 500 palabras, evitaría que El Paso Electric (EPE) compre agua de la empresa de El Paso para al menos dos de sus cuatro plantas eléctricas a gas, que requieren miles de galones de agua cada día para operar.

PUBLICIDAD

El Paso Electric usa agua para enfriar sus plantas de energía y también para reducir la contaminación por NOx (óxido nítrico) que reacciona en la atmósfera para formar smog.

La planta Rio Grande de EPE en Sunland Park y la central eléctrica de Montana en el extremo Este se encuentran justo fuera de los límites de la ciudad, y las dos plantas representaron alrededor del 13% de la generación de energía de la compañía eléctrica en 2021, según cifras de EPE y la Comisión de Servicios Públicos de Texas. Las mayores fuentes de electricidad de EPE, la central eléctrica Newman en el extremo Noreste y la planta nuclear Palo Verde en Arizona, no se verían afectadas por la prohibición de la venta del suministro.

EPE compró casi 171 millones de galones de agua de EPWU en 2021 para las plantas de Montana y Rio Grande a un precio de aproximadamente $700 mil según datos financieros de EPWU y El Paso Electric.

“Estamos muy preocupados con el lenguaje en el estatuto que impediría que nuestra compañía compre el agua necesaria para hacer funcionar nuestras instalaciones de generación eléctrica de El Paso Water. Aproximadamente el 17 por ciento del líquido que compramos de EPW se destina a nuestras plantas de energía de Montana y Rio Grande, que se encuentran fuera de la ciudad de El Paso”, dijo El Paso Electric en un comunicado. “Dado el volumen del suministro necesario y el hecho de que queremos usar agua recuperada, hay un número limitado de otras alternativas rentables para las fuentes de agua, si las hay”.

Los autores de la Proposición K dijeron que la medida evitaría una posible escasez de agua en la región. Y codificaría una prohibición de vender agua a operadores de combustibles fósiles que algún día podrían tratar de comprar líquido de la ciudad a medida que las fuentes más cercanas al campo petrolífero de Permian Basin se sequen o se vuelvan demasiado costosas.

“Es un principio. Tenemos escasez de agua, sequía extrema e incertidumbre hídrica. El principio es, ¿qué hacemos con el agua? ¿Lo usamos para fuentes potables, para la salud? ¿O lo usamos para obtener ganancias de combustibles fósiles? dijo Miguel Escoto, un organizador de Sunrise El Paso, que ayudó a escribir la Carta Climática.

“El Pérmico es el mayor productor de petróleo y gas del país. Está bombeando 5.5 millones de barriles de petróleo por día. Y eso se va a duplicar”, dijo. Las compañías de petróleo y gas en la Cuenca del Pérmica “tendrán que buscar otras fuentes (de agua), y estamos creando medidas para evitar eso”.

Actualmente, El Paso Water no vende a productores de combustibles fósiles fuera de la ciudad. La empresa dijo que sus principales clientes fuera de los límites de EP incluyen Fort Bliss, el condado de El Paso y comunidades fuera de la ciudad como Canutillo y Vinton.

Una portavoz de EPWU dijo que la compañía en su año fiscal más reciente facturó $971 mil a clientes fuera de la ciudad que se consideran “negocios de combustibles fósiles”, que según ella incluyen estaciones de servicio y centrales eléctricas. EPWU dijo que no podía desglosar las ventas en cuentas individuales. Como referencia, El Paso Water generó en el último año fiscal ingresos de $136 millones por ventas de agua y casi $322 millones en ingresos operativos totales.

Por su parte, El Paso Electric pagó a EPWU $4.15 millones el año fiscal pasado para comprar el suministro, según el informe financiero anual de la compañía de agua. EPE dijo que el 41% del líquido que usó en sus centrales eléctricas en 2021 provino de EPWU; los otros mil 500 millones de galones que usó fueron agua recuperada o subterránea que la empresa bombeó ella misma.

EPE y otras organizaciones que hacen campaña contra la Proposición K, como la Cámara de El Paso, han dicho que varias de sus disposiciones, incluida la prohibición de la venta de agua, son ilegales y podrían generar demandas.

“Creemos que es desafortunado que los proponentes de la Carta Climática no hayan respondido estas preguntas de antemano y no estén considerando las importantes implicaciones financieras que nuestros clientes se verían obligados a soportar”, dijo El Paso Electric, “así como los posibles efectos negativos que tendría en la confiabilidad de la red de energía”.

Kelly Tomblin, directora ejecutiva de la empresa de servicios públicos, dijo que EPE no podría obtener el suministro de otra manera –incluso importándola o bombeando agua subterránea adicional– para las dos plantas de energía si se aprueba la Carta Climática y EPWU detiene las ventas.

El Paso Electric está conectado al Mercado de Desequilibrio de Energía Occidental que se extiende por gran parte del Oeste de los Estados Unidos, donde EPE comercializa electricidad, ya sea comprando o vendiendo, con otras empresas de servicios públicos. El año pasado, EPE ganó $70 millones con la venta de energía al por mayor, según Tomblin. En 2021, alrededor del 10 por ciento de la energía que suministró EPE se compró a otras empresas de servicios públicos.

Pero depender de las compras del mercado para una mayor parte de su electricidad podría dejar a la empresa expuesta a precios volátiles, y la electricidad al por mayor a menudo se genera en centrales eléctricas de carbón y gas en otros lugares, señaló Tomblin.

“No tendremos suficiente poder” si se aprueba la Proposición K, dijo el martes. “Tendríamos que comprar energía de un mercado que cuesta más y que no es tan limpio”.

Una de las suposiciones que subyacen a la política es que la empresa de servicios públicos puede generar toda la electricidad de El Paso utilizando turbinas eólicas, granjas solares y conjuntos de baterías, que no envían contaminantes al aire.

“Pueden alimentar el 100% de El Paso con energía renovable. Somos la décima ciudad más soleada”, señaló Escoto. “No necesitas gas fracturado”.

El Paso Electric está agregando varias granjas solares grandes por un total de más de 700 megavatios de capacidad a su cartera de generación para 2025; un megavatio es suficiente para alimentar 400 hogares, según EPE. Tres de los paneles solares que agregará la empresa de servicios públicos tendrán grandes baterías de iones de litio apiladas cerca, cuyo objetivo es abordar el hecho de que el sol no siempre brilla.

Al mediodía, cuando los paneles solares suelen producir la mayor cantidad de electricidad, la empresa podría usar ese jugo para cargar las baterías y almacenar la energía durante unas horas. Luego, en la noche, cuando la demanda de electricidad alcanza su punto máximo cuando los habitantes de El Paso llegan a casa y encienden su aire acondicionado o usan electrodomésticos, EPE podría descargar la electricidad almacenada en las baterías a la red en lugar de tener que encender una planta de energía de gas natural.

El Paso Electric presentó el martes 11 de abril la granja solar más nueva de la región, una instalación de 120 megavatios cerca de Chaparral propiedad de NextEra Energy, que venderá la energía que produce a EPE. El sitio también tiene 50 megavatios de tecnología de almacenamiento de baterías, que sólo se ha vuelto viable a gran escala en los últimos tres años, según J.D. Rulien, director de NextEra.

Pero los reguladores no siempre han aceptado los planes de EPE de utilizar baterías. Desde 2019, la empresa de servicios públicos ha solicitado la autorización de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México para construir una instalación de almacenamiento de baterías de 50 megavatios en Canutillo, pero los reguladores han negado el permiso, diciendo que la batería es demasiado costosa e innecesaria.

Mientras tanto, EPE argumenta que debe mantener su flota de cuatro plantas de gas natural, que en 2021 emitieron colectivamente 6 mil 600 toneladas de NOx y 2.7 millones de toneladas de dióxido de carbono, que puede encender en unos minutos para garantizar que siempre haya suficiente electricidad en toda la ciudad.

Para Escoto, sin embargo, la Carta Climática está tratando de garantizar un medio ambiente limpio para el futuro, y evitar la venta de agua a las centrales eléctricas de gas natural que emiten contaminación es un paso para lograrlo.

“Si vota Sí a la Proposición K, le está diciendo a los jóvenes: ‘Los estoy escuchando. También me importa el aire que respiro. También me importa el agua que bebo'”, dijo Escoto. “Si votas no, estás diciendo: ‘Realmente no me importa… puedo mirar a mi sobrina, puedo mirar a mis hijos a los ojos y decir ‘Ni modo’. Eso es lo que estás diciendo si votas no”.