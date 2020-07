Detectan llamadas falsas sobre cierre El Paso debido al Covid - 19

Archivo

El Paso.- El Oficina Federal de Investigaciones en El Paso (FBI) hizo un llamado a la comunidad para no prestar atención a las llamadas falsas que se reciben con motivo de un ‘cierre de la ciudad debido al Covid-19’.

Jeanette Harper, Agente Especial de Asuntos Públicos, dijo que, recientemente, ha llamado la atención del FBI que ‘personas desconocidas’ están llamando a los residentes de El Paso para informarles que el FBI cerrará toda la ciudad de El Paso a partir del viernes 17 de julio y durante dos semanas debido al Covid-19.

“Las personas que llaman desconocidas no están haciendo cualquier demanda simplemente difundiendo información falsa e inculcando inquietud y desconfianza en la comunidad. El FBI no cerrará la Ciudad ni ninguna parte de El Paso. Los empleados de la División del FBI El Paso están aquí para ayudar a mantener seguros a los ciudadanos de El Paso de actividades delictivas para no hacer cumplir las restricciones COVID”, dijo Harper.

El FBI alienta a hacer caso omiso a la información falsa de estas llamadas y reportarlas inmediatamente.

Si alguien recibe este tipo llamada, escriba el número de teléfono y repórtelo a la Oficina del FBI en El Paso al (915) 832-5000.