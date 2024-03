Detectan dos casos de botulismo infantil en Midland

Midland— A principios de este año, dos recién nacidos que vivían con sus familias en el mismo vecindario del oeste de Texas fueron diagnosticados con botulismo, una enfermedad rara, y en algunos casos fatal, causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo.

Las familias, que viven a pocas cuadras unas de otras, se enteraron del diagnóstico a mediados de enero y principios de febrero.

Un tercer recién nacido en el mismo vecindario fue diagnosticado previamente con botulismo, que puede causar dificultad para respirar y parálisis muscular, en agosto.

Los hospitales de Lubbock trataron a los tres bebés.

Los funcionarios de salud locales y estatales dijeron que los tipos de botulismo eran diferentes en cada caso, eliminando la necesidad de emitir una alerta a otras personas en el área, una decisión que dejó a las tres familias alarmadas por el bienestar de los hogares vecinos con recién nacidos.

“Esto no es algo aislado, no es gripe”, dijo Jana Bowman, madre de uno de los bebés. “Las familias necesitan saber cómo es para no tener otro bebé sentado (en casa) durante ocho horas cuando podrían estar recibiendo atención”.

Dos formas comunes en que los bebés contraen botulismo son a través del medio ambiente y la comida. El Departamento de Salud de Midland no ha confirmado la causa de la exposición a la toxina que infectó a los tres niños, según un portavoz. Sin embargo, el portavoz descartó la alimentación.

“En muchos casos de botulismo infantil, la fuente específica nunca se identifica debido a que puede ser ambiental, generalmente a través del polvo que se levanta debido a condiciones de viento, construcciones alrededor de la casa o a través del contacto con los padres que trabajan al aire libre”, explica el portavoz. “Según nuestra investigación, no creemos que la fuente sea de origen alimentario”.

Los casos de botulismo infantil no se pueden prevenir “porque la bacteria que causa la enfermedad se encuentra en la tierra y el polvo”, según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Se reportaron 215 casos en todo el país en 2019, el año más reciente en el que estuvieron disponibles los datos. Más del 70% eran bebés. Texas tuvo el tercer mayor número de infecciones ese año, reportando 12 casos. California informó 43 casos, seguida de 17 en Pensilvania.

Casos poco comunes

En Texas, una vez que un médico sospecha botulismo, el hospital envía muestras a Austin para realizar pruebas de laboratorio, lo que puede tardar de dos a 14 días en completarse. El estado notifica al departamento de salud local y, en el caso de los bebés, al Centro de Botulismo Infantil de California, la única agencia del país que cuenta con un antídoto.

En 2023, Texas documentó 12 casos de botulismo infantil, aproximadamente uno por mes (la cifra más alta en un período de cuatro años), según datos obtenidos por The Texas Tribune. En los tres años anteriores, el estado tuvo un promedio de 10 casos, dijo Kenneth Davis, gerente de enfermedades transmitidas por alimentos y agua e infecciones de alta consecuencia en el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

A finales de febrero, Texas ya había documentado cuatro casos en 2024, informó un portavoz al Tribune.

Dos de ellos son los casos de Midland. El bebé de 4 meses de Jana y Foster Bowman contrajo botulismo a finales de enero. Por lo general fuerte y robusto, su bebé quedó flácido. No comía ni se movía. Una noche, mientras lo bañaban, se sentaron junto a la bañera, sintiéndose incómodos. Foster Bowman insistió en llevar al bebé al hospital.

Jana, que era enfermera pediátrica en Lubbock antes de mudarse a Midland, ya tenía en mente un hospital. Llegaron. Al día siguiente, el hospital intubó al bebé.

Al principio, Jana se opuso al diagnóstico de botulismo. Es una enfermedad muy rara, recuerda haber dicho, y ella sólo lo había amamantado. No tenía sentido, dijo. Pero antes de comenzar a realizar las pruebas, el hospital ya había solicitado la antitoxina sin un diagnóstico confirmado. A la mañana siguiente, los médicos le administraron el medicamento y el bebé comenzó a recuperarse.

Los casos comunes de botulismo infantil incluyen aquellos provocados por la ingestión de miel o de una lata sellada con aire, dijo Salvador Baeza, químico toxicólogo y director del West Texas Poison Center, una agencia que presta servicios en 36 condados.

Una vez que las toxinas del botulismo llegan al cuerpo humano, impactan el sistema nervioso, viajando hacia abajo desde la cabeza, paralizando lentamente la capacidad del bebé para moverse, señaló Jennifer Zheng, médico familiar de UT Health East Texas, quien ha tratado casos de botulismo infantil.

“Los niños deberían hacerse la prueba en unas horas”, comentó.

Karen Mappolitano y Brandon Dyke pasaron 30 horas entrando y saliendo de una sala de emergencias de Midland, buscando respuestas cuando su bebé enfermó en enero. Su bebé había dejado de comer y su cuerpo estaba flácido. Después de varias rondas de pruebas adicionales, el hospital le dijo a la pareja que no podían manejar su caso. De camino a Lubbock, 119 millas al norte, Dyke condujo. El viaje fue tranquilo.

“Estaba pensando en todos los escenarios imaginables”, dijo Mappolitano. Dyke intentó mantener a raya la preocupación, pero se desgarró la piel. A los 10 días de nacido, el bebé apenas había estado en casa.

Una vez en Lubbock, los médicos recomendaron la antitoxina del botulismo sin diagnóstico debido a los síntomas del bebé. Dos semanas después, los médicos confirmaron el diagnóstico: el bebé tenía botulismo. Para entonces, el bebé ya se había recuperado.

“Definitivamente fue estresante”, recordó Dyke. “Sólo estábamos tratando de descubrir qué estaba pasando, esperando que todo estuviera bien”.

Rebecca Lineham había pasado por una experiencia similar meses antes. Una mañana de agosto, el recién nacido de Lineham dejó de comer abruptamente, dijo. A la mañana siguiente, el pediatra de la familia los remitió al hospital local de Midland, donde los equipos médicos conectaron al bebé a una vía intravenosa para evitar la deshidratación. Horas más tarde, una enfermera lo levantó y notó que el cuerpo estaba inerte. Ella alertó al médico, quien luego organizó el traslado a un hospital de Lubbock.

Su médico sospechaba que su recién nacido de unas semanas tenía botulismo infantil. El diagnóstico del pasado mes de agosto desencadenó una serie de acontecimientos que se agravaron rápidamente: no había opciones de tratamiento en Midland. Esa noche, una tormenta obligó al hospital a cancelar un helicóptero de emergencia y enviar una ambulancia, que trasladó al bebé de Lineham a Lubbock.

Los médicos de un hospital de Lubbock administraron la antitoxina después de intubar al bebé durante tres días. Solicitaron el medicamento mediante entrega al día siguiente sin un diagnóstico seguro. Lineham recuerda la noche en que se sentó en la parte trasera de la ambulancia.

“Estoy sentada ahí sosteniendo a mi bebé y rezando para que no muera antes de que llegue la ambulancia”, comentó Lineham.

Antes de los contagios, las familias no se conocían, a pesar de que frecuentaban el mismo parque y pasaban por la misma escuela primaria, centro comercial y campo de fútbol. A veces paseaban por el mismo parque.

Se conocieron después de que el pediatra de Lineham le dijera que otra familia tenía un recién nacido infectado con botulismo infantil. Ahora las familias se reúnen periódicamente para compartir sus historias y pensar en cómo alertar a sus vecinos.

Jana Bowman dedica su tiempo libre a crear conciencia sobre su experiencia, yendo de un consultorio médico a otro. Espera que otras familias no pasen por lo que ella pasó. Pero ella no puede hacer mucho, dijo.

“Sólo soy una mamá”.