Desviarán tráfico de la I-10 para reducir embotellamientos

I-10 Connect

A partir del lunes 26 de abril, todo tránsito de I-10 hacia el puente internacional De las Américas se desvía al US 54 Norte y utiliza el retorno sobre Pershing Drive hacia US 54 Sur hasta Cd. Juárez.

La modificación, temporal, es en respuesta a los largos embotellamientos que demoran el tránsito local e interestatal en I-10 en El Paso durante semanas recientes.

“Este cambio temporal no elimina las demoras relacionadas con la construcción sobre Spaghetti Bowl, sino que las traslada de I-10 Oeste a US 54 Sur,” dijo el ingeniero Jorge Oregel, gerente del Proyecto I-10 Connect. “Porque lo transitan menos autos cada día que en I-10, US 54 puede mejor acomodar las demoras para el tráfico de Cd. Juárez. Se les recuerda a los automovilistas reducir su velocidad y manejar con precaución en la zona”.

Según la configuración actual, todo tránsito de I-10 Este, al igual que I-10 Oeste hacia el puente internacional De las Américas y US 54 utiliza una sola rampa, contribuyendo a largas demoras.

“Es importante reconocer que el propósito del proyecto I-10 Connect es conectar I-10 con Circuito 375 en el Centro de El Paso,” agregó Oregel. “Aunque este proyecto aumenta la capacidad de la rampa hacia el Sur para los autos que se dirigen al puente internacional, reducir el tiempo para cruzar no es una meta del proyecto”.

Todas las rampas de I-10 y US 54 hacia Cd. Juárez están programadas para abrir este año.

El Proyecto “I-10 Connect” se encuentra en la intersección de la Interestatal I-10 y la US 54 en el Condado de El Paso. El proyecto se extiende de I-10 al Circuito 375 (César Chávez Border Highway). El proyecto da acceso al puente internacional De las Américas, conocido también como “Libre” (BOTA) vía la Interestatal I-110.

El proyecto de 96 millones de dólares incluye la construcción de cuatro puentes interconectores, una reconstrucción completa de la intersección I-110/US 62 (Paisano Drive), y remueve las rampas de salida del US 62 al I-110. La intención de este proyecto es facilitar a los automovilistas el usar el Circuito 375 como ruta alterna a la I-10.

El I-10 Connect inició su obra el 19 de febrero de 2019, y se prevé que concluya en menos de tres años. Para más información, visite I10ConnectElPaso.com; y también @I10ConnectEP en Facebook y Twitter.

Las nuevas desviaciones…

•Desde I-10 Oeste: Tomar Salida 22-B (US 54/Alamogordo/Fort Bliss/Juárez), hacia la derecha a US 54 Norte. Tomar Salida 23 (Cassidy Road), luego Salida 22-B (Pershing Drive). Utilizar el nuevamente renovado retorno hacia Gateway Boulevard Sur, para incorporarse a US 54 Sur. Inclinar hacia la izquierda en US 54, tomar Salida 21-A (I-10 East/San Antonio/Juárez), inclinar hacia la derecha para utilizar la nueva rampa interconectora directo al puente internacional De las Américas.

•Desde I-10 Este: Tomar Salida 24-A (Trowbridge Drive), utilizar el nuevamente renovado retorno hacia Gateway Boulevard Oeste, incorporarse a I-10 Oeste, seguir desviación demarcada.

•Desde US 54 Sur: Tomar Salida 21-A (I-10 East/San Antonio/Juárez) e inclinar hacia la derecha para utilizar la nueva rampa interconectora directo al puente internacional De las Américas.