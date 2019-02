Destapa Diócesis a 30 sacerdotes pedófilos

Este jueves, la Diócesis Católica de El Paso hizo pública una lista con los nombres de 30 clérigos acusados de abuso sexual infantil y se incluyó una lista adicional con el nombre de dos padres publicada por los jesuitas de la Providencia Central y del Sur de los Estados Unidos.

En el documento, el obispo de la Diócesis de El Paso, Mark J. Seitz, expresa pesar, pero también esperanza.

“Hoy es un día que es doloroso para muchos, incluyéndome a mí. También es un día de esperanza, porque creo que este difícil reconocimiento público del dolor sufrido por las víctimas promoverá la curación de las víctimas de abuso, sus familias, nuestras comunidades y nuestra Iglesia”, expresó Seitz.

“Muchos de los padres de la lista han fallecido, porque es una lista muy vieja, pero los que aún viven, no están sirviendo ya en la Iglesia”, añadió.

La lista contiene los nombres de 14 sacerdotes sujetos a esta Diócesis, 5 que sirvieron en la Diócesis pero fueron incardinados en otra, 8 sacerdotes que pertenecían a órdenes religiosas que prestan servicio en la Diócesis y 3 nombres de hermanos que pertenecen a órdenes religiosas.

Se incluyen también los nombres de padres jesuitas acusados de abuso sexual que sirvieron en El Paso por un tiempo, pero los casos conocidos de abuso infantil no tuvieron lugar aquí, de acuerdo con la Diócesis Católica de El Paso.

La lista de padres jesuitas menciona a: Austin N. Park, Benjamin Wren, Edward D. De Russy, Claude L. Ory, Claude P. Boudreax y Patrick H. O’Diddy.

Hace 20 años, último caso registrado

La lista de clérigos relacionados con abusos a menores cubren los incidentes ocurridos desde 1950 al 2018. Sin embargo, el obispo dijo que el último reporte se presentó hace 20 años.

“La última incidencia fue en 1999. Podemos descubrir un grano de buenas noticias en medio de todo esto, porque gracias a Dios en 20 años no hemos experimentado ninguna situación de abuso por los que trabajan como clérigos en la Diócesis de El Paso y creemos que es un signo de que la respuesta de la Iglesia ha tenido efecto para la Iglesia y la comunidad”, declaró Seitz.

Desde el pasado 30 de septiembre, las quince diócesis de Texas recibieron la orden de publicar los nombres de padres, sacerdotes y representantes de la Iglesia a los que se ha involucrado en actos de abuso sexual a menores. La fecha límite era este 31 de enero del 2019.

Bajo porcentaje

El número de nombres publicados se ha visto afectado significativamente por varios factores que deben considerarse para mantener la lista en su perspectiva correcta, según informó la Diócesis.

“Si bien un caso de abuso sexual de un menor es demasiado, la lista abarca casi 70 años. Durante ese tiempo, se ha calculado que más de mil sacerdotes, diocesanos, padres y hermanos, pertenecientes a órdenes religiosas, sirvieron en la Diócesis de El Paso”, detalla el documento.

Esto significa que la cantidad de personas acusadas de manera creíble representa entre el 2 y el 3 por ciento de los sacerdotes y religiosos que prestaron servicio en El Paso. Este porcentaje es inferior al que se ha estimado en estudios nacionales.

Y es que hasta el 17 de agosto de 1982, la Diócesis de El Paso era mucho más grande geográficamente que en la actualidad, porque, además de incluir una parte sustancial del Oeste de Texas, también incluía la mayor parte del Sur de Nuevo México.

“Antes de 1982, la Diócesis tenía muchos más sacerdotes de los que la conforman en la actualidad”, se señala.

Víctimas impulsaron indagatoria

La orden de la publicación de listas de pedófilos en la Iglesia inició desde el caso de abusos sexuales en Pennsylvania, cuando se encontró el abuso de más de mil menores víctimas de más de 300 sacerdotes durante un período de 70 años.

Esta investigación logró identificar a poco más de un millar de niños y niñas que pasaron por violaciones, acosos y tocamientos de predicadores de la fe.

El documento de mil 400 páginas publicado por la Corte Suprema de Pennsylvania describe el comportamiento de los sacerdotes pederastas de seis de las ocho Diócesis de dicho estado.

Lo que se destacó como inimaginable es que un gran jurado encontró que los sacerdotes que estaban al tanto de la situación decidieron proteger a la Iglesia y a los abusadores antes que a las víctimas.

Semanas después, las Procuradurías de varios estados del país –incluyendo Texas–, pronunciaron que se iniciarían investigaciones similares de abuso sexual infantil.

Con 8.5 millones de católicos y mil 320 parroquias católicas en Texas, el esfuerzo por compilar las listas completas de clérigos que han sido acusados de haber abusado sexualmente de un menor representa un gran proyecto para recobrar la credibilidad en la Iglesia.

Todavía falta

Seitz declaró que la publicación de la lista no es el final de un proceso, sino que es un paso en el camino hacia lo que se espera sea un informe completo de todos los miembros del clero que prestaron servicios en la Diócesis y que abusaron sexualmente de menores.

“Hay otras denuncias contra miembros del clero cuyos nombres no están en esta lista. Estos casos se están investigando y, si se determina que alguna de las acusaciones es creíble, la lista se actualizará con un suplemento”, dijo.

Agregó que se siente impulsado de no sólo a publicar los nombres del clero diocesano acusados de manera creíble, sino también a no cometer el acto injusto de publicar el nombre de un clérigo contra el que no se ha hecho una acusación creíble.

“Se debe de tener en cuenta que ninguno de los casos investigados involucra a hombres que aún son sacerdotes”, señaló el obispo.

Misa de sanación

“En nombre de la Iglesia Católica en la Diócesis de El Paso, expreso mi profundo pesar por el daño causado a las víctimas y sus familias. No hay nada que pueda hacer para quitarles el dolor”, comentó Seitz.

La Diócesis ofreció una misa de expiación y sanación a las 7:00 p.m. en la Catedral de San Patricio.

Se animó a las víctimas sobrevivientes de abuso de cualquier tipo y provenientes de cualquier fuente a asistir. Asimismo se extendió una invitación a los católicos y personas de buena voluntad a unirse en oración por ellos.

[email protected]









====================





Los nombres

Bajo cuatro clasificaciones distintas, los nombres de clérigos acusados de pedofilia





Sacerdotes adscritos a Diócesis Católica de El Paso





Reverendo Carlos Frías

Reverendo Sam García

Reverendo Lawrence Gaynor

Reverendo James Hay

Reverendo Mario Islas

Reverendo Irving Klister

Reverendo Miguel Luna

Reverendo Jaime Madrid

Reverendo Jesse Muñoz

Reverendo Richard Nesom

Reverendo José Nieves

Reverendo Arthur O’Sullivan

Reverendo Dennis Tejada

Reverendo John Tickle





Sacerdotes que sirvieron aquí, pero fueron incardinados fuera





Reverendo David Holley

Reverendo Miguel Marín

Reverendo Emilio Roure

Reverendo Marcelino Santiago

Reverendo Frank Sierra





Sacerdotes que pertenecían a órdenes religiosas





Reverendo Santiago Almaguer

Reverendo Ray Labate

Reverendo Alfonso Madrid

Reverendo Manuel Maramba

Reverendo Pedro Martínez

Reverendo Aloysius Ochoa

Reverendo Guido Quiroz

Reverendo Franco Tentori





Hermanos religiosos que prestaron servicios aquí





Hermano Stephen Furches

Hermano Kerry Guillory

Hermano Sam Martínez





El documento oficial y la lista de padres acusados de abuso sexual infantil en El Paso puede ser encontrado en el siguiente link: http://www.elpasodiocese.org